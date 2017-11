Den store karakterboken til landslaget: Fem spillere får stryk

BRATISLAVA/SKOPJE (VG) To spillere får toppkarakter, fem får stryk. Her er VGs karakterbok etter Lars Lagerbäcks første år som norsk landslagssjef.

Svenskens første år har bestått av ni kamper. Motstanderne har vært Nord-Irland (to ganger), Tyskland, Tsjekkia, Aserbajdsjan, Sverige San Marino, Makedonia og Slovakia.

Pluss: Slik er agent-nettverket bak fotballgutta

Fasiten er som følger: Tre seirer, to uavgjort, fire tap og 12-13 i målforskjell. «Knapt godkjent», ifølge landslagssjefen selv. «Moi» Elyounoussi er toppscorer med fire mål. Håvard Nordtveit er den eneste som har startet alle kampene.

I løpet av året har Lagerbäck tatt i bruk 33 forskjellige spillere, og delt ut syv landslagsdebuter. Det tyder på en mindre eksperimenterende sjef enn den forrige: Per-Mathias Høgmo hadde 14 debutanter og totalt 46 forskjellige spillere etter sine ni første kamper for Norge.

Les mer: Landslagsspiller åpner for å gi seg – sjekk hvem

Her er VGs karakterbok – med begrunnelser – for de 33 landslagsspillerne med spilletid i 2017. Vurderingene er basert på prestasjoner på landslaget, situasjonen i klubbhverdagen, og hvordan vi tror de passer inn i Lagerbäcks fremtidsplaner:

Sander Berge

Midtbane, 19 år, midtbane

Kamper: 7 (6 fra start + 1 som innbytter)

Antall spilte minutter: 421

VG-børsen: 5,00

19-åringen, som akkurat nå sliter med en skade, debuterte på A-landslaget i Lagerbäcks første kamp. På imponerende kort tid har han etablert seg som det klare førstevalget i den dype midtbanerollen. Takket være en kombinasjon av fysikk og teknikk er han en av få som behersker å spille i en toer på midten. Banens beste spiller mot Nord-Irland. Har potensial til å bli en toppspiller internasjonalt.

Ettertraktet: Sjefen slår tilbake etter Berge-uttalelse fra storklubb

Men her sliter Sander Berge:

Joshua King

Spiss, 25 år, Bournemouth

Kamper: 4 (alle fra start) – 3 mål

Antall spilte minutter: 331

VG-børsen: 5,25

Norges største stjerne internasjonalt med 14 mål i Premier League i 2017. På landslaget har han bare spilt fire av ni kamper. Høydepunktet var 2-0-seieren mot Aserbajdsjan, da han scoret og ble kåret til banens beste. Scoret også to mot San Marino før han skadet seg. Rå fysikk og målteft gjør ham til Norges i særklasse beste beste angriper. Selvskrevent førstevalg.

Bare flaks? King slakter norske fotballeksperter

Moi Elyounoussi

Høyrekant, 23 år, FC Basel

Kamper: 9 (8 fra start + 1 inn som innbytter) – 4 mål

Antall spilte minutter: 663

VG-børsen: 5,00

Spilt samtlige landskamper i 2017 og har etablert seg som den kreative kraften på midtbanen. Er målfarlig, har dødballfot, har etterhvert bra fysikk og løper mye begge veier. Spiller i Champions League med Basel til vanlig og det er ikke utenkelig at større ligaer enn den sveitsiske venter fra og med neste sommer. Klart førstevalg inn i 2018.

Ellevill prislapp: Vil kreve enorm sum for «Moi»

Se det elleville finteshowet til «Moi» som 18-åring:

Rune A. Jarstein

Keeper, 33 år, Hertha Berlin

Kamper: 6 (alle fra start)

Antall spilte minutter: 540

VG-børsen: 5,17

Det er ingen diskusjon rundt keeperplassen, som lenge var en norsk problemposisjon, og det er Almenning Jarsteins fortjeneste. Hertha Berlin-keeperen er moden og trygg i mål. Holdt nullen mot Aserbajdsjan, San Marino og Nord-Irland. Rundet 50 landskamper mot Slovakia og feiret det med en banens beste-prestasjon. Vil spille til han er 40 og må gjerne få gjøre det.

Forbannet: Jarstein droppet pressen etter overtidssmell

Alexander Sørloth

Spiss, 22 år, FC Midtjylland

Kamper: 5 (alle fra start)

Antall spilte minutter: 431

VG-børsen: 4,40

Ikke den beste fotballspilleren på laget, men en eminent rollespiller: Takket være sin fysikk og duellstyrke har Sørloth blitt en Lagerbäck-favoritt og det åpenbare førstevalget i rollen som oppspillspunkt ved siden av Joshua King. Målformen i Midtjylland kombinert med hans unge alder gjør ham til et troverdig spissalternativ på landslaget i årene som kommer.

VG-journalist fikk slakt da han ga Sørloth 3 på børsen – dette sa han dagen derpå:

Håvard Nordveit

Midtstopper, 27 år, Borussia Mönchengladbach

Kamper: 9 (alle fra start)

Antall spilte minutter: 720

VG-børsen: 4,67

Startet sesongen som sentral midtbane i Belfast, men ble flyttet ned som midtstopper allerede i neste kamp – og er blitt der. Den eneste som har startet samtlige ni kamper under Lagerbäck og spilleren som aldri helt har overbevist over tid på landslaget, har tatt ansvar i 2017. Blitt tryggere og tryggere, og vil nok bli enda bedre om han får en fast stoppermakker som utfyller hans svakheter. Blir satset på som stopper også i Hoffenheim (trebacksrekke). Viktig for angrepspillet med at han står for de fleste av de lange oppspillene mot spissene. Forbedringspunkt: Dødballene.

Tore Reginiussen

Midtstopper, 31 år, Rosenborg

Kamper: 3 (alle fra start)

Antall spilte minutter: 212

VG-børsen: 5,00

Har fylt 31 i år, men det er lenge siden han har vært så lite skadeplaget som de siste sesongene. Rakk sin 24. A-landskamp i år og vil garantert ha Gullklokka (for 25) før han gir seg. Kun kontrakt i én sesong til med Rosenborg foreløpig. Strålende i hjemmekampen mot Nord-Irland og har kanskje markert seg som det tryggeste valget som makker til en bankers Nordtveit.

Markus Henriksen

Midtbane, 25 år, Hull

Kamper: 4 (alle fra start)

Antall spilte minutter: 353

VG-børsen: 5,00

På grunn av skader spilte han ikke under Lagerbäck før mot San Marino i oktober. Men svensken har raskt fått sansen for trønderen, for siden har han startet samtlige fire kamper. Henriksen viser aggressivitet og krigervilje som gjør ham nyttig defensivt, men han må prege angrepsspillet mer. Passer godt i tospann med Berge. På sikt må han søke høyere klubbnivå enn bunnen av Championship.

Jonas Svensson

Høyreback, 24 år, AZ Alkmaar

Kamper: 8 (6 fra start + 2 som innbytter)

Antall spilte minutter: 571

VG-børsen: 4,57

AZ Alkmaar-spilleren ser ut til å ha blitt Lagerbäcks førstevalg på høyrebacken. Han har startet seks av ni kamper i 2017 og kommet inn i ytterligere to. I hverdagen spiller han fast på høyt nivå i Nederland, noe hans defensive egenskaper har nytt godt av. Den tidligere angrepsspilleren er blitt en mer komplett back og utvikler seg stadig.

Slakter hverandre som romkamerater:

Tarik Elyounoussi

Spiss, 29 år, Qarabag

Kamper: 6 (2 fra start + 4 som innbytter)

Antall spilte minutter: 273

VG-børsen: 5,00

Sto bak ett av landslagsårets mest omdiskuterte øyeblikk da han gikk selv istedetfor å trille til spissmakker Alexander Søderlund i hjemmekampen mot Tsjekkia. Ellers har Elyounoussi levert godkjent, men har nok større spillemuligheter i angrepet enn som kant, selv om Sørloth akkurat nå fremstår som den sikreste kandidaten til Joshua King. Blir mest sannsynlig en troppsgjenganger i 2018.

Martin Ødegaard

Høyrekant, 18 år, Heerenveen

Kamper: 1 (fra start)

Antall spilte minutter: 68

VG-børsen: 5,00

Fikk 70 minutter mot Makedonia. Kunne fått en drømmestart og kanskje en billett til Lagerbäcks 2018-Norge hvis avslutningen hans hadde gått stang inn. Viser noen lekre detaljer, men også at han har mye å gå på defensivt og i duellspillet. Nøkkelrollen i Heerenveen og storspillet på U21-landslaget tilsier at Ødegaard er på vei inn i A-lagstroppen for godt.

Lagkameratene: Slik har Ødegaard forandret seg

Dette sier Ødegaard om den utrolige finten:

Martin Linnes

Back og kant, 26 år, Galatasaray

Kamper: 5 (3 fra start + 2 som innbytter) – 1 mål

Antall spilte minutter: 245

VG-børsen: 5,33

Lagerbäck innrømmer det selv: Linnes er ikke «spektakulær». Men han er nyttig. Galatasaray-spilleren er en drøm for en landslagstrener i form av at han kan gjøre en ryddig jobb både som back og kant på begge sider. Den beskjedne Kongsvinger-gutten får stadig større tillit av Lagerbäck, og ettersom han spiller på et høyt nivå i Tyrkia, er det ikke grunn til at han skal forsvinne ut av troppen med det første.

Birger Meling

Venstreback, 22 år, Rosenborg

Kamper: 4 (alle fra start)

Antall spilte minutter: 360

VG-børsen: 4,75

Frisk og fin i de to oktoberkampene, der han debuterte mot San Marino og var god mot Nord-Irland, litt mer skuffende under matchene mot Makedonia og Slovakia. Linker bedre opp med Dæhli enn med Berget. Er ganske sikkert inne i troppen i 2018, men må kjempe med Aleesami for å beholde plassen.

Mats M. Dæhli

Venstrekant, 22 år, St. Pauli

Kamper: 7 (3 fra start + 4 som innbytter)

Antall spilte minutter: 386

VG-børsen: 4,67

Kan kritiseres for sluttproduktet, men med sin kvikkhet, teknikk og pasningssikkerhet sørger han for at Norge enten skaper ubalanse eller får et etablert pasningsspillet på motstanderens halvdel. Er sjelden dårlig på landslaget. Vil nok variere mellom å starte og slippe til i 2. omgangene inn mot neste år, men virker å være en spiller Lagerbäck ønsker å ha i troppen.

Les mer: Dæhli og Thorsby var barnerivaler på Oslo vest

Morten Thorsby

Midtbane, 21 år, Heerenveen

Kamper: 1 (som innbytter)

Antall spilte minutter: 22

VG-børsen: Ikke spilt nok til vurdering

Heerenveen-spilleren fikk en utakknemlig oppgave i debuten mot Makedonia: Han ble byttet inn med drøye 20 minutter igjen å spille, og rakk å bli brukt som høyrekant, sentral midtbane og hengende spiss. Grunnlaget for å vurdere hans landslags-2017 er derfor tynt. Anvendeligheten kan utvilsomt være en styrke på sikt, og han har løpsstyrke og mentalitet som rimer på Lagerbäck.

Altmuligmannen: Thorsby fikk kaffeinvitasjon av Venstre-Trine

Sjekk Thorsbys elleville Ødegaard-parodi:

Anders Trondsen

Midtbane, 22 år, Rosenborg

Kamper: 3

Antall spilte minutter: 192

VG-børsen: 5,00

Har mange av de samme kvalitetene som Ole Selnæs, men et betydelig høyere tempo i kroppen som gjør ham bedre egnet til å dekke de nødvendige rommene som den dypeste av to sentrale midtbanespillere. Den strålende dødballfoten er et pluss. Akkurat nå virker han faktisk som den beste Sander Berge-reserven når Genk-profilen er utilgjengelig - selv om han kun har startet to kamper i 2017.

Stefan Johansen

Midtbane, 26 år, Fulham

Kamper: 4 (alle fra start)

Antall spilte minutter: 341

VG-børsen: 4,50

Ble valgt til ny landslagskaptein på Lagerbäcks aller første samling, som noen muligens vil hevde var to og et halvt år for sent. Per-Mathias Høgmos gamle midtbanesjef har ikke vært like markant for Lars Lagerbäck. Har kun spilt fire av ni kamper og akkurat nå virker det som fremtiden til Johansen ligger i en venstre flankeposisjon. Det behøver slett ikke være dumt om den litt mer klassiske vingtypen Moi Elyounoussi spiller på motsatt side.

Vet ikke at han blir filmet – så gjør han dette:

Omar Elabdellaoui

Høyreback, 25 år, Olympiakos

Kamper: 3 (1 fra start + 2 som innbytter)

Antall spilte minutter: 94

VG-børsen: 5,00

Per-Mathias Høgmos gamle favorittback har ikke fått bidratt like mye under Lars Lagerbäck. Er – muligens – rangert bak Jonas Svensson akkurat i øyelikket, selv om Lagerbäck anser duoen for å være jevngode. Er nok hakket hurtigere enn Svensson og har lengre fartstid som back (begge er gamle midtbanespillere) og kan fort gjenerobre denne plassen. Spiller på Champions League-nivå i motsetning til de fleste andre norske landslagsspillerne.

Gustav Valsvik

Midstopper, 24 år, Eintracht Braunschweig

Kamper: 6 (3 fra start + 3 som innbytter)

Antall spilte minutter: 418

VG-børsen: 3,67

Stopperkjempen er en Lagerbäck-yndling. Valsvik utnyttet midtstopper-vakuumet til å skaffe seg en plass i Lagerbäcks første tropp, og siden har han fått tillit i seks av ni kamper. Fremstår ikke som et førstevalg, da han hverken har teknikken til Nordtveit eller rutinen til Reginiussen, men i Valsvik har Lagerbäck et fysisk beist som spiller alle kamper for Eintracht Braunsweig.

Valsvik midt i publikumsskandale:

Jørgen Skjelvik

Midtstopper, 26 år, Rosenborg

Kamper: 4 (3 fra start + 1 som innbytter)

Antall spilte minutter: 315

VG-børsen: 4,25

Er hurtig, venstrebent, ålreit med ballen og har dermed alle muligheter til å bli Håvard Nordtveits stoppermakker. Men har også vist svakhetstegn når han har fått sjansen. Bytter trolig klubb i januarvinduet – selv om han ikke har sagt endelig nei å forlenge med Rosenborg – og kan muligens gå ett liganivå opp fra Eliteserien. Avsluttet sesongen med å tillate at Slovakia scoret i årets siste landskamp.

Alexander Søderlund

Spiss, 30 år, Saint-Étienne

Terning: 3

Kamper: 6 (5 fra start + 1 som innbytter)

Antall spilte minutter: 393

VG-børsen: 4,40

Populær hos Lagerbäck på grunn av arbeidsmoralen og fysikken, og har levert noen gode landslagsprestasjoner i år, fortrinnsvis i 1-1-kampen mot Tsjekkia. Men situasjonen i Saint-Étienne har gjort ham kamprusten, og han er ofte uvenn med ballen, som i Slovakia-kampen. Søderlund trenger et klubbskifte, men kan komme til å velge en mer "eksotisk" destinasjon, så landslagsfremtiden hans er et lite spørsmålstegn.

Ørjan H. Nyland

27 år, Ingolstadt

Kamper: 2 (begge fra start)

Antall spilte minutter: 180

VG-børsen: 4,00

Ikke tapt med landslaget i 2017 (kun to matcher), men spiller nå annenfiolin bak Rune Almenning Jarstein etter at rollene var i praksis motsatt nesten hele Per-Mathias Høgmos periode. Nyter tillit i klubblaget og har gjort det helt ålreit de to gangene han har fått sjansen, men får nok flest kamper på benken også neste år.

Haitam Aleesami

Venstreback, 26 år, Palermo

Kamper: 4 (3 fra start + 1 som innbytter)

Antall spilte minutter: 278

VG-børsen: 4,33

Har ikke fått spille så mye som han ønsker for Norge dette landskampåret. Rykket ned til Serie B med Palermo og fikk ikke lov å bli solgt. Er egentlig et godt Lagerbäck-alternativ med sin fysikk, arbeidskapasitet og innleggsfot. Tilbyr mer størrelse enn Birger Meling og kan fort være tilbake på laget i 2018. Sterk i hjemmekampen mot Aserbajdsjan.

Aleesami bryter ut i latter av journalistens vits:

Ole Kristian Selnæs

Midtbane, 23 år, Saint-Étienne

Kamper: 5 (2 fra start + 3 som innbytter

Antall spilte minutter: 241

VG-børsen: 4,00

Vanskelig landslagsår. Var suspendert etter dommerutskjellingen i Baku og spilte derfor ikke tellende kamp før Tyskland-fadesen. Etter en lovende sesongstart i Saint-Étienne har han mistet plassen på grunn av formasjonsendring, og på landslaget har problemene hans med å spille i en midtbaneduo blitt stadig tydeligere. Bunnpunktet var Makedonia-kampen da han stadig ble overspilt på midten. Trenerskiftet i klubben kan gi ham en ny start.

Jo Inge Berget

Venstrekant, 27 år, Malmö

Kamper: 4 (3 fra start + 1 som innbytter)

Antall spilte minutter: 229

VG-børsen: 2,67

Er i utgangspunktet en perfekt mann for Lagerbäck med sin løpskapasitet ispedd teknikk og målfarlighet, men har vist lite av det siste dette landslagsåret. Har generelt slitt med å markere seg, tross en ny ålreit sesong hos den svenske mesteren Malmö. Direkte anonym i flere av matchene. Klubbvalget i januar, der han blant annet er linket til USA, vil nok ha en del å si for om han er en del av denne troppen i 2018.

Ohi Omoijuanfo

Spiss, 23 år, Stabæk

Kamper: 1 (som innbytter)

Antall spilte minutter: 45

VG-børsen: 5,00

Andre omgang av privatlandskampen mot Sverige i juni er hans eneste opptreden for landslaget. Eliteseriens vårsensasjon jobbet hardt og kom seg til en sjanse i en omgang svenskene styrte. Ohis høst har vært preget av skadeproblemer. Han har fart og målteft til å være et andrevalg når King mangler, men landslagsfremtiden hans står og faller på hvor vellykket den høyst trolige januarovergangen til utlandet blir.

Ola Kamara

Spiss, 28 år, Columbus Crew

Kamper: 2 (1 fra start + 1 som innbytter)

Antall spilte minutter: 99

VG-børsen: 4,00

Fikk til slutt sin sjanse av Lagerbäck, som reserve for King til årets to siste kamper. MLS-målsniken fikk en omgang mot både Makedonia og Slovakia, og stod faktisk bak to av tre norske målsjanser i kampene takket være en god evne til å dukke opp på riktig sted i boksen. Han vil nok gjøre det landslagsplassen lettere tilgjengelig for seg selv ved å spille i Europa.

Kamara i brytekamp:

Bjørn M. Johnsen

Spiss, 26 år, ADO Den Haag

Kamper: 2 (1 fra start + 1 som innbytter)

Antall spilte minutter: 75

VG-børsen: 6,00

Den norsk-amerikanske tankspissen fikk to kamper for Norge i juni. Han gjorde en positiv figur i sin eneste kamp fra start, hjemme mot Sverige, da han var involvert i det norske målet og skaffet seg to sjanser på egenhånd. Hans utypiske egenskaper (195 cm høy) gjør ham til en mulig joker for Lagerbäck, men han starter neppe viktige kamper med det første. Gjør det greit i Eredivisie.

Even Hovland

Midtstopper, 28 år, Sogndal

Kamper: 2 (begge fra start)

Antall spilte minutter: 180

VG-børsen: 3,50

Spilte to kamper på vårsesongen: Hang ikke med, som mange andre, i det nitriste 2-0-tapet i Belfast, deretter var han Norges dårligste spiller mot Sverige. Siden har han dratt til nedrykkstruede Sogndal i Eliteserien, og nå kan han fort havne i Obos-ligaen. Da kan han «bare glemme» landslaget, innrømmer Hovland, som ikke har noen nedrykksklausul i kontrakten.

Per Egil Flo

Venstreback, 28 år, Slavia Praha

Kamper: 1 (fra start)

Antall spilte minutter: 90

VG-børsen: 4,00

Hans eneste landskamp i 2017 var privatlandskampen mot Sverige i juni (1-1) - og da ble han attpåtil hentet inn i troppen på grunn av forfall. Han spilte en kamp litt under det jevne, og siden har han vært ute av bildet. Nå er han også helt ute i kulden i Slavia Praha, så han rykker neppe forbi Meling eller Aleesami i venstreback-køen med det første.

Adama Diomande

Spiss, 27 år, Hull

Kamper: 1 (som innbytter)

Antall spilte minutter: 28

VG-børsen: Ikke spilt nok til vurdering

Var relativt viktig under Per-Mathias Høgmo, men har gått på et landslagskrakk etter det. Spilte 27 minutter i Lagerbäcks første kamp, 2-0-tapet mot Nord-Irland, og siden har han vært ute av troppen. Det skyldes falmende status i Hull: Diomande har kun startet tre seriekamper i løpet av dette kalenderåret. Veien til en viktig landslagsrolle virker veldig lang.

Se Deila fleipe om Diomande-overgang:

Sten Grytebust

Keeper, 28 år, Odense

Kamper: 1 (fra start)

Antall spilte minutter: 90

VG-børsen: 3,00

Odense-keeperen fikk en sjelden mulighet til å vise seg fram mot Makedonia. Det ble en uheldig opplevelse: Han roter det til med et elendig utspark som gir baklengsmål på overtid, og er også slepphendt og gir en skummel retur på et frispark. Dersom André Hansen går med på å være tredjekeeper, er nok Grytebusts dager i landslagstroppen talte.

Pål A. Kirkevold

Spiss, 27 år, Hobro

Kamper: 1 (som innbytter)

Antall spilte minutter: 45

VG-børsen: 4,00

Hobro-sensasjonen fikk sjansen i årets siste landslagstropp, men fikk ikke mer enn én omgangs spill mot Makedonia å vise seg frem på. Han vant noen dueller, men klarte ikke markere seg på et lag som ikke fungerte; en utakknemlig oppgave. Slik det ser ut nå, virker Ola Kamara å være foran ham i køen. Det skal nok mye til for at han blir tatt ut igjen.