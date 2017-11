SKOPJE (VG) De var bitre rivaler i barnefotballen og konkurrenter på ungdomsskolen. Nå er Mats Møller Dæhli (22) og Morten Thorsby (21) bestekompiser på A-landslaget.

– Det har alltid vært en liten rivalisering. Han var også ung og veldig god. Vi kjempet mot hverandre, sier Lyn-gutten Mats.

– Min største glede var når jeg kunne slå Mats på en eller annen måte, svarer Heming-gutten Morten.

Les også: Dette er Ødegaards store utfordring

Dæhli og Thorsby sitter på det lekre spillerhotellet til det norske landslaget i Makedonia og tenker tilbake på minnene fra slutten av barneskolen da de to stortalentene barket sammen på Oslo vest.

I dag er de utenlandsproffer, landslagsspillere og «bestekompiser», Dæhli i tyske St. Pauli, Thorsby i nederlandske Heerenveen. Men spoler man et drøyt tiår tilbake i tid, er det få som hadde trodd at de skulle bli så gode venner.

– Det er en utrolig historie, oppsummerer Thorsby, som har sitt første møte med Dæhli friskt i minne.

Saken fortsetter under bildet!

HEMING-STJERNE: Morten Thorsby (nummer fire fra venstre på første rad) er født i 1996, men spilte på 1995-laget til Heming. Foto: Privat

Thorsby fikk Dæhli-sjokk

Thorsby, som er født i 1996, spilte på 1995-laget til Heming. Dæhli pleide å spille i eldre aldersklasser i Lyn, men var noen ganger med sitt opprinnelige 1995-lag. Lagene spilte i samme liga, og de møttes for første gang da guttene var 12-13 år gamle.

– Det var første gang jeg møtte en spiller som virkelig var bedre enn meg. I ukene etterpå var jeg helt ute av det. Jeg bare taklet ikke at noen kunne være bedre enn meg. Foreldrene mine kan nok bekrefte at jeg rett og slett mistet det helt, sier Thorsby og ler.

Sjekk: Kjæresten hjalp «Mål-Pål» til superform

– Vi hadde noen ganske heftige kamper. Vi har alltid kjent hverandre uten at vi var veldig gode venner. Man ville jo alltid være best, så vi konkurrerte og pushet hverandre, husker Dæhli.

Saken fortsetter under bildet!

BEST I VEST: Mats Møller Dæhli i fint driv for Lyn/NTG i 2010. Foto: Lyn

Han var naturtalentet med den beste teknikken, fenomenet som fikk mest oppmerksomhet, mens Thorsby var den hardtarbeidende og løpssterke krigeren med bakgrunn fra blant annet skisporten.

Men helt på tampen av tiden i Heming, som han forlot til fordel for Lyn i 2009, fikk Thorsby sin store triumf over rivalen. Det var sesongens siste kamp og Heming var nødt til å slå Lyn for å ta seriegull.

– Sist vi møttes hadde de vunnet 7-0, og Mats hadde scoret seks eller syv, det var helt utrolig. Vi måtte vinne den siste kampen mot dem, hjemme på Hemingbanen, for å vinne ligaen. Vi greide å vinne 2-1. Jeg scoret et mål og mannsmarkerte Mats helt ut av kampen. Det var en seier for min del, sier Thorsby og gliser.

Lærte av hverandre

De fulgte hverandre videre på ungdomsskolen til Norges Toppidrettsgymnas (NTG-U) der Thorsby begynte året etter Mats. «Vi kjente hverandre ikke så veldig godt på den tiden», forteller yngstemann, som husker «mange konkurranser».

– Vi knivet på mange fronter. Det ble et slags rivaleri både på og utenfor fotballbanen, sier Thorsby, som blant annet måtte se seg slått av Dæhli på en minneverdig 3000-meter:

RIVALENE: Mats Møller Dæhli (t.v.) og Morten Thorsby møttes til 3000-meter på slutten av skolegangen på NTG-U. - Han vant. Jeg kom på... Jeg tapte, sier Thorsby til VG. Foto: NTG-U

Etter ungdomsskolen dro Dæhli til Manchester United, Molde og Cardiff City før han havnet i tysk fotball. Thorsby ble Heerenveen-spiller i 2014. Begge er tydelig på at de lærte svært mye av å være hverandres rivaler i barndommen.

– Jeg pushet meg selv på grunn av Mats. Han var ett år eldre og ble et lite forbilde for meg hele veien. Han var tidlig god og fikk mye oppmerksomhet, så han ble en målestokk for meg. Det har på mange måter vært min story hele veien, at jeg har ligget litt bak de aller beste og kommet litt opp på oppløpssiden, sier Thorsby.

– Jeg har lært så mye av Morten. Han gir seg aldri og er virkelig en fighter, veldig profesjonell og sterk mentalt. Det så jeg fra han var liten da vi spilte mot hverandre. Han løp hele tiden og ga absolutt alt. Du kunne se på mentaliteten hans at han kom til å bli fotballspiller. Jeg visste alltid at han kom til å gi meg en fight, sier Dæhli.

Ble venner på U21-samling

Det skulle ta lang tid før de ble ordentlig gode venner: Under en samling i Bulgaria med U21-landslaget i fjor sommer, hvor Dæhli gjorde comeback etter langvarig skade, knyttet de tettere bånd.

– Det var ikke før da at vi ble veldig godt kjent. Og nå er vi bestekompiser. Det er veldig, veldig hyggelig, smiler St. Pauli-spilleren.

Han bor i Hamburg, noen timer med bil eller buss fra Heerenveen, der han har vært på besøk hos Thorsby og Ødegaard.

– Vi har et veldig nært forhold. Vi lever livet som utenlandsproffer og kjenner hverandres situasjoner veldig godt. Det gir en viss trygghet å ha noen å snakke med som også kjenner til hvordan du har det. Vi snakker veldig mye og besøker hverandre når vi kan. Det er fint, sier Thorsby.

Se hans elleville parodi av lagkamerat Martin Ødegaard:

Nå har begge nådd toppen av den norske landslagsstigen, Thorsby fire år etter Dæhli.

– Jeg sa det til Mats før samlingen: «Dette er det vi har ventet på, endelig er vi her sammen.» Det er litt morsomt å tenke tilbake på når man vet hvor mye vi har vært gjennom, hvor mye vi har drevet med, fightet og kjempet opp igjennom. Man må ta seg tid til å tenke på sånt, sier Thorsby.

– Hadde noen sagt da vi var så små at vi skulle spille på A-landslaget sammen, så hadde vi tenkt at «da er mye som skal klaffe». Og nå er vi her. Det er viktig å tenke litt over det. Vi har jobbet hardt, sier Dæhli.