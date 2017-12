Brennhete «Moi» bekrefter interesse fra storklubber: – Ikke rykter lenger

Mohamed «Moi» Elyounoussi (23) er hjemme i Sarpsborg på ferie etter en ellevill høstsesong. Men han får ikke mye fred.

– Ferien min blir ikke helt den vanlige hvor man får slappet av. Det er allerede litt telefoner og sånt. Jeg prøver å koble av nå, og tar ting litt som det kommer. Det skal gå via klubben først. Men jeg er forberedt på at det kan bli en travel januar måned, sier Elyounoussi til VG.

Klubber fra alle de største ligaene i Europa står i kø, og han legger ikke skjul på det. Med fem mål og ni målgivende pasninger er han poengkonge i sveitsisk Super League. Han var også målscorer og banens beste spiller da Basel sikret avansement i Champions League.

Ifølge den sveitsiske avisen Blick følger Southampton tett med på Elyounoussi. Leicester og Newcastle har også blitt nevnt i forbindelse med norskmarokkaneren.

– Jeg kan ærlig si at jeg vet om interesse fra forskjellige ligaer, inkludert Premier League. Det er ikke rykter lenger. Jeg vet om interesse fra andre steder også. Det er en god posisjon å være i. Jeg er fornøyd med det, sier Elyounoussi.

Interesse fra alle store ligaer

– Hvilke andre ligaer enn Premier League vet du om interesse fra?

– Alle de beste ligaene i Europa. Jeg ser ikke for meg noe annet enn det. Da blir det en av de fem store ligaene.

Herjet i CL: – Får frysninger av drømmene jeg hadde som liten

– Er Spania aktuelt?

– Jeg ønsker ikke å bekrefte noe som helst spesifikt, men jeg vet fra det jeg hører at det har vært konkret interesse fra alle de største ligaene, og spansk liga er blant dem, sier «Moi», som sier at han ikke har noen spesiell drøm om å spille i Premier League, og at spansk fotball er det han var mest opptatt av i barndommen.

VG har vært i kontakt med spillerens agent Tore Pedersen. Han ønsker ikke å kommentere spekulasjoner rundt Basel-profilen.

Feirer ikke jul

VG skrev i november at Basel vil kreve minst 120 millioner kroner for å selge «Moi», men det spørs om ikke storspillet i Champions League har fått prislappen til å skyte ytterligere til værs.

Etter å ha blitt kåret til månedens spiller i Sveits i desember, og vunnet en pris for sesongens fineste mål så langt, kan Elyounoussi ta juleferie med god samvittighet. Men som muslim feirer han ikke jul slik andre nordmenn gjør.

– Vi feirer ikke jul, men vi har som tradisjon å spise en god middag sammen. Det blir en rolig og fin kveld med god mat. Det blir kalkun eller pinnekjøtt eller noe sånt. Jeg får ikke gaver eller noe sånt, sier «Moi».

– Du hadde kanskje fortjent enn gave etter denne høstsesongen?

– Ja, men jeg har allerede fått gaven min. Den beste gaven jeg kan få, er å prestere og spille bra og score mål. Så jeg har gitt meg selv en gave. Og jeg kommer hjem til en stolt familie. 2017 har vært mitt beste år så langt.

Til våren blir det stjernemotstand, enten han forlater Basel eller ei. I februar skal den sveitsiske klubben nemlig møte Manchester City i Champions League-åttedelsfinale.