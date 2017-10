Berge blir Lagerbäcks dirigent

Kommentar ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Nord-Irland 1-0) Han er fortsatt tenåring, men spiller som han skulle vært den mest erfarne på laget. Lars Lagerbäck bør ha funnet sin ledestjerne i Sander Berge (19).

Da Norge endelig fikk en seier mot et «skikkelig» fotball-landslag igjen, var det Berge jeg la mest merke til. Ikke det at han var fantastisk, ikke at han dribler fire mann på rumpa når sjansen er der. Nei, men det er noe med roen, oversikten og ikke minst vissheten om at han har et gir til hvis det trengs.

Og der ligger også det som foreløpig savnes hos Berge: Temperamentet. Iblant er det så jeg lurer på om det kan dempe karrieren hans. Sander Berge er en gjennomført snill gutt, sånn jeg kjenner han. Og det er flott.

Kan gå med ball mye oftere

Men iblant må det litt ekstra temperament til, og det virker ikke som det ligger latent i Sander Berge. I tillegg savner jeg at han oftere gjør det jeg vet han kan: Ta med seg ballen - og gå. Fordi han er så stor og sterk, og veldig hurtig, kan han gjøre nettopp det, mye oftere.

Men vissheten om at denne gutten kan nå langt, kanskje lengre enn mange tenkte for et år siden, den ligger der. For Lars Lagerbäck må det være deilig å vite at han har en ung mann på midten som bare kan bli bedre.

Han bør definitivt være den viktigste spilleren i EM-kvalifiseringen som starter høsten 2018.

Mot Nord-Irland lå Berge som en slags sweeper på midtbanen. Han gjorde det enkelt, lot ballen «flyte», var spillbar hele tiden, og dikterte mye av tempoet i kampen. Etter 65 minutter noterte jeg hans første feilpasning. Den var også ganske stygg.

Håvard Nordtveit reddet Berge i den situasjonen.

God Meling

Og Nordtveit var god, igjen, sammen med Tore Reginiussen denne gangen. Birger Meling er en back-type jeg liker, teknisk meget god og flink til å variere defensivt med offensivt. Det samme med Jonas Svensson. På backene er jeg faktisk ikke bekymret. Der har Norge et ganske bra utvalg.

Berge og Markus Henriksen har vært gode sammen sentralt på midten i de to kampene de har fått sammen. Det kan fort bety at kapteinen Stefan Johansen lider samme skjebne som sin forgjenger Per Ciljan Skjelbred - at han må spille «ut av posisjon». Men den tid den sorg.

På topp har både Søderlund og Sørloth vist at de ønsker å være med, selv om Joshua King er selvskreven på den ene spissplassen når han er skadefri.





Fremgangen fortsetter

Hvis vi klarer å se bort fra den famøse kampen mot Tyskland, så har det faktisk vært kontinuerlig fremgang i alle Lars Lagerbäcks kamper.

Forskjellen på åpningskampen hans, også det mot Nord-Irland, og hjemmekampen søndag kveld, så ser du resultatene av jobbingen Lagerbäck har bedrevet i sju måneder.

Fra elendig mot Nord-Irland i mars via fremgang i hjemmekampene mot Tsjekkia og Sverige, til enda bedre mot Aserbajdsjan, målfesten mot San Marino - og til årsbeste i den sjuende og siste kampen, seieren mot Nord-Irland.

Fortsatt en vei å gå

Det er noe å bygge på her for Lagerbäck. Han må ha fått mange svar fra de siste kampene. Og en ting kan han ta med seg: Med seieren mot Nord-Irland ble 2017 det beste landslagsåret (1,57 poeng pr kamp) siden 2010.

Det er en lysning, selv om det fortsatt er en lang vei å gå for både Lars Lagerbäck og det norske fotball-landslaget.

Men Nord-Irland skal i play-off til VM, og kampen på Ullevaal søndag kveld viste en ting: Hvis det er der nivået ligger for å kjempe om en sluttspill-plass, da bør Norge ha en mulighet ganske raskt.