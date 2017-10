Tidenes tøffeste? Dette kan gå veldig galt for Norge

Kommentar Ferske europamestere, sultne og aggressive, drevet frem av 22.000 entusiastiske tilskuere, mot et norsk lag som ikke helt vet hvor det befinner seg. Dette blir . . . interessant.

I utgangspunktet fremstår kveldens kvalik-kamp som den vanskeligste og tøffeste et norsk kvinnelandslag noen gang har stått overfor.

Billettene forsvant på tre dager. Mens de nederlandske herrene ikke kom til neste års VM, er kvinnene på kort tid blitt nasjonale yndlinger. Formen er skremmende: Siden 13. juni står de med ni strake seire og 23-3 i målforskjell. Dette kan gå veldig galt for et norsk lag som har slitt med intern uro, og som ikke har fått testet seg skikkelig siden sommerens brutale mageplask.

Da lagene møttes i EM-åpningen ble det med Shanice van de Sandens 1-0-nikk, men Norge ble løpt overende og slapp billig. Nederland har et fartsfylt angrepsspill og Nederland har målscorere, særlig 21 år gamle Vivianne Miedema. Arsenal-spissen står med enorme 46 mål på 58 landskamper, ballfordeler Sherida Spitse har vært nest sist på mange av dem og «EMs beste spiller», Barcelonas Lieke Martens, er stappfull av selvtillit etter at hun også ble kåret til «verdens beste» mandag kveld.

GAMLE KJENTE: Nederlands Sherida Spitse har spilt flere sesonger i Lillestrøm, og fikk et hjertelig gjensyn med Isabell Herlovsen (til venstre), som har vært i Kina det siste året. Anja Sønstevold (i bakgrunnen) og Emilie Haavi skimtes også. Foto: JOSTEIN MAGNUSSEN, VG

De må knebles, Norge kan for alt i verden ikke etterlate seg store flater på kantene, mer enn noe annet føles det viktig at landslagssjef Martin Sjögren får satt en forsvarsgrunnmur. Akkurat denne kampen kan ikke Norge tape med mange mål . . .

Det høres kanskje i overkant selvfølgelig ut, men er egentlig ikke det. Veien til VM i 2019 er smal: Bare vinneren går direkte til mesterskapet i Frankrike, de fire beste av syv gruppetoere spiller playoff, om én gjenværende plass.

I denne gruppen skal både Nederland (7 på FIFA-rankingen) og Norge (14) normalt beseire Nord-Irland (60), Slovakia (43) og Irland (33), både borte og hjemme.

Gjør det de, vil de to topplagenes innbyrdes møter bli som en europacupduell, der bortemål teller ekstra. Et norsk ettmålstap trenger derfor ikke være krise, men et nederlag med tre-fire mål kan være akkurat dét.

Kan Norge vinne på grønnfargede Noordlease stadion? Det føles ikke veldig realistisk, selv om Caroline Graham Hansen og Guro Reiten kan lure de fleste og råsterke Isabell Herlovsen er tilbake som en joker.

Samtidig er det Norge som er gruppens toppseedede lag, det er Norge som i de flestes øyne var knepen favoritt i EM, det er Norge som historisk sett er stormakten her.

Så de norske jentene trenger ikke å gå ut på banen med altfor mye ærbødighet og beundring.

Men de trenger et bunnsolid forsvarsspill.

PS! Siden vanlig gruppespill ble innført i VM-kvalifiseringen, foran mesterskapet i 1999, har Norge spilt 38 kamper. 32 av dem er vunnet, fire er endt uavgjort og bare disse to er tapt: 0-1 borte mot Tyskland i 1997 (Norge var ferske verdensmestere, lagene var jevnbyrdige og Norge endte opp med å vinne gruppen). 0-2 hjemme mot Nederland i 2014 (Norge var allerede gruppevinner og begge nasjonene gikk til VM).