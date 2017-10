Surt overtidstap for Nederland: – Ingenting er kjørt etter dette

GRONINGEN (VG) De hadde det tungt og hang med hodene alle sammen etter det sure overtidstapet mot Nederland.

Kaptein Maren Mjelde var lei seg over straffemissen.

Keeper Ingrid Hjelmseth over målet vel to minutter på overtid, et skudd som var ment som et innlegg.

Da kunne en skuffet trener Martin Sjögren oppsummere slik:

– Det er tungt. Det var en kjip avslutning på en kamp jeg synes vi gjennomfører veldig bra defensivt. Det var en heroisk innsats defensivt, så det var veldig tøft å få den imot.

La oss ta det siste først, vinnermålet som gjør at Nederland plutselig er i førersetet i gruppen.

Vivianne Miedema la egentlig et innlegg mot Jackie Groenen som var i duell med Maria Thorisdottir. Ingen av dem nådde ballen, og da keeper Ingrid Hjelmseth reagerte var det for sent.

– Jeg trodde at noen skulle stusse den ballen. Jeg kan ikke reagere før ballen har passert de to og da blir det fryktelig nært meg. Som keeper må du vente på at den duellen er ferdig. Man kan jo satse og ta en sjanse, men jeg valgte å stå.

Den andre avgjørende situasjonen oppsto da timen var spilt. Maren Mjelde fikk sjansen fra straffemerket etter at Shanice van de Sanden handset innenfor 16-meteren. Straffesparket var dårlig plassert og Sari van Veenendaal reddet enkelt.

– Veldig dårlig



– Jeg prøvde å fokusere på det jeg skulle, selv om jeg visste hvor mye en scoring ville bety. I ettertid burde jeg tatt meg bedre tid og sett mer på keeper. Det er mildt sagt en veldig dårlig straffe, lyder analysen til Mjelde der hun står med bøyd hode i pressesonen etter det sure 1-0-tapet.

– Jeg føler at jeg kunne avgjort denne kampen til vår fordel. Vi hadde fortjent bedre og jeg kunne ha vært en faktor til det. Men sånn er det av og til. Det er det typiske som skjer, samtidig så synes jeg at de ikke fortjener seieren, sier Mjelde.

Men 1-0-tapet for Nederland er ingen krise for Norge, mener Ingrid Hjelmseth.

– Forhåndstipsene er at vi og Nederland vil kjempe om den førsteplassen til Frankrike-VM. Nå har vi spilt på deres hjemmebane og tapt. De skal komme til Norge og spille mot oss. Vinner vi den kampen, så er vi likt. Så blir det fort de andre kampene som blir avgjørende med antall scorede mål. Det blir nok tett og jevnt helt inn. Det er ingenting som er kjørt etter dette. Vi kan slå Nederland på en god dag, mener veteran-keeperen.

Den gode dagen bør være 4. september 2018. Da møter vi Nederland til gruppefinale på norsk jord. Før det ligger det noen snubletråder i gruppespillet, som Irland, Nord-Irland og Slovakia - alle på bortebane.

PS! Nederland tok sin 11 strake seier i går og står med 26-3 i målforskjell.