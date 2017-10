Nå er det synd på de norske jentene

Kommentar (Nederland – Norge 1-0) Det er ikke et krisetap, men det er litt krise at det ble tap.

Et 0-1-nederlag i Nederland er til å leve med, men når et straffespark nok en gang misbrukes og når baklengsmålet er billig og kommer to og et halvt minutt på overtid, vil oktoberkvelden i Groningen være tung å ta med seg videre likevel.

Nå er det litt synd på de norske jentene. De fortjente bedre etter å ha kneblet europamesterne, de som hadde vunnet ti kamper på rad. Nederland skapte nesten ingenting, og Vivianne Miedemas innlegg som endte i mål var jo strengt tatt heller ingen sjanse. Men så var det denne loven til Murphy igjen; det som kan gå galt, har virkelig gjort det i 2017.

Norge hadde strammet til forsvarsspillet etter sitt fiasko-EM, og de offensive nederlandske stjernene fikk liten plass og lite til. Isteden skapte høyrevingen Shanice van de Sanden Norges store mulighet med en klønehands. Da så det ut til å gå mot en norsk festkveld.

Men det hviler tydeligvis også en liten forbannelse over viktige straffer og kvinnelandslaget. Vi husker at to av dem ble misbrukt i EM-finalen i 2013, vi husker Caroline Graham Hansens skjøt i «keeperhøyde» mot Danmark i EM i sommer og nå vil vi også huske at Maren Mjelde kopierte henne mot Nederland.

Så får de norske jentene prøve å finne trøst i at de, tross alt, har reist seg på en sterk måte, bare tre måneder etter at de forlot Nederland med tre strake tap, uten scoringer. Den største stjernen vil heller ikke være med, men de som er igjen, har samlet seg i motgangen.

Trond Johannessen

Nå var ikke dette en fantastisk norsk kamp. Det var for mange unødvendige feilpasninger og de to mest kreative spillerne, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten, kom for lite med.

Men det var en strålende defensiv kamp. Og skal Norge komme til VM i 2019, var laget avhengig av ikke å slippe til for mye bakover i disse 90 minuttene.

Og forsvarsfireren var taprest: Høyreback Ingrid Moe Wold, den stille arbeidsmauren, løp i veien for «verdens beste spiller» Lieke Martens. Chelsea-tøffingene Maren Mjelde og Maria Thorisdottir sto imot i midten, og venstreback Elise Thorsnes var kveldens største norske heltinne.

Den posisjonen har vært et evig norsk problem, offensive Thorsnes' vanskelige EM begynte med at Shanice van de Sanden stakk bak ryggen hennes etter et halvt minutt. Mot Nord-Irland og Slovakia tidligere i høst var hun dyttet frem på banen, men i Nederland trengte Martin Sjögren henne på backen igjen.

Hun gjorde som treneren sa på en aldeles suveren måte. Vel var det lettere når Norge lå dypere og nektet van de Sanden store rom, men likevel; Thorsnes vant dueller, brøt pasninger og gjøv på med stor selvtillit.

Gjør Norge «grovjobben» mot Nord-Irland, Irland og Slovakia, gjenstår det 90 minutter av finalen mot Nederland, på hjemmebane, om 11 måneder. Da vil de innbyrdes resultatene mellom disse lagene avgjøre.

Det er også en del måneder til neste kamp i VM-kvalifiseringen, og i løpet av den tiden bør NFF gjøre sitt for å løse konflikten med Ada Hegerberg, selv om Isabell Herlovsen skal ha masse ros for jobben hun gjorde så lenge hun orket i comebacket. Hegerberg fortsetter å score i store mengder i Lyon, men skal hun spille for Norge, må hun innse at det, mot gode lag, blir helt andre forutsetninger. I Frankrike får hun sjanser i haugevis, Lyon er bedre enn alle lag de møter.

Det er ikke det norske landslaget.

Men det er mulig å komme til VM likevel.

PS! Vinneren av gruppen går til VM, fire av syv gruppetoere spiller playoff om én gjenværende plass. Dette var bare Norges tredje tap på 39 kamper, siden vanlig kvalifiseringsspill ble innført foran VM i 1999.