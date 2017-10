Mjelde brente straffe - Nederland vant på overtid: - Det ligger et ansvar på benken

GRONINGEN (VG) (Nederland-Norge 1-0) Uten denne straffemissen kunne Maren Mjelde sendt Norge på god vei til VM i Frankrike.

Veien til VM i Frankrike 2019 ble litt lengre da kapteinen bommet på straffen etter 63. minutters spill. Det var Norges eneste sjanse mot EM-vinner Nederland, og der feilet Mjelde.

Vondt ble til verre litt over to minutter på overtid. Et innlegg fra Vivianne Miedema fra langt bak i banen gikk rett i mål. Burvokter Ingrid Hjelmseth ble satt ut av at ingen spillere kom på ballen.

– Det er tungt, erkjenner landslagstrener Martin Sjögren overfor VG.

Ris og ros fra Nordlie

Tom Nordlie, som kommenterte kampen for NRK, mener at Sjögren burde tatt mer defensive grep mot slutten av kampen.

– Jeg er ikke ute etter syndebukker, men jeg mener det ligger et ansvar på benken, sier han, og peker på at landslagssjefen burde ha tatt ut en av vingene og byttet inn en mer defensiv spiller mot slutten.

Bortsett for det roste han den defensive tilnærmingen til Norge, som lå store deler av kampen i en 4-1-4-1-formasjon og forsvarte seg.

– Det er ingen tvil om at dette bær være grunnspillet for Norge, i hvert fall mot antatt bedre motstandere, mener han.

Men det hjalp aldri så lite. To og et halvt minutt på overtid scoret Nederland.

– Det var en kjip avslutning på en kamp jeg synes vi gjennomfører veldig bra defensivt. Det var en heroisk innsats defensivt, så det var veldig tøft å få den imot, sier Sjögren.

Dermed er det fordel europamesteren i veien mot VM. Det er bare gruppevinneren som tar seg rett til VM i 2019. De fire beste gruppetoerne møtes i playoff.

– Holland tok kommandoen i gruppen i hvert fall, så det blir en litt lenger vei, sier Sjögren, men presiserer at det bare er spilt tre kamper og at Norge har igjen Nederland på eget gress.

Feilpasninger

– Vi må legge sjela vår i dette, var beskjeden fra Caroline Graham Hansen før den livsviktige Nederland-kampen. Her på Noordlease Stadion så det ikke som det var så mange som hadde hørt på henne – i hvert fall ikke i 1. omgang.

For da florerte det med feilpasninger og grusomme balltap, og det var bare udyktighet fra Nederlands side som gjorde at Norge ikke ble straffet. For både Thorisdottir, Schjelderup, Spord og Thorsnes gjorde slike feil på egen banehalvdel – ikke bare én gang, men flere ganger.

Hardt presset



Fremover hadde Norge dessverre fint lite å by på. Isabell Herlovsen, i sin første landskamp på over ett år, ble veldig alene på topp, og hun var ikke like heldig med alle berøringer.

Norges første og eneste sjanse – hvis vi kan kalle det dét – i 1. omgang fikk Kristine Minde etter 23 minutter. Hun headet et innlegg fra Elise Thorsnes over mål.

Vi satt med inntrykket at Nederland kom nærmere og nærmere en scoring utover i 1. omgang, men Norge fikk ryddet unna gang på gang. Etter 37 minutter ropte hele stadion på straffe da Shanice van de Sanden gikk i gresset innenfor 16-meteren. Elise Thorsnes kan nok takke dommeren for hjelpen akkurat der.

2. omgang fortsatte som den første - bare at Nederland kom enda nærmere. Bare tverrligger sto i veien da Vivianne Miedema fikk avslutte fra kort hold etter 57 minutter.

Straffemiss



Seks minutter senere kom gavepakken. Shanice van de Sanden heandset innenfor 16-meteren og dommeren dømte straffe. Kaptein Maren Mjelde klarte ikke å plassere den godt nok, og Sari van Veenendaal reddet den enkelt.

Så var det drama i den andre enden. Vivianne Miedema lurte Thorsnes og skjøt. Den så hele stadion i mål, men keeper Ingrid Hjelmseth fikk en fot på skuddet.

Norge var under et mer eller mindre konstant press fra Nederland og forsvarte seg med hud og hår.

- Det er ingen tvil om at dette bør være grunnspillet for Norge, i hvert fall mot antatt bedre motstandere, sier NRK-ekspert Tom Nordlie om 4-1-4-1-formasjonen Norge møtte Nederland med i kveld.