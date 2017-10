Caroline Graham Hansen før Nederland-møtet: –Vi må legge sjelen vår i dette

GRONINGEN (VG) Kvinnelandslaget kan ikke skylde på forberedelsene om det skulle gå galt i skjebnekampen mot Nederland i kveld.

For foran det som er den største utfordringen på lenge, EM-vinner Nederland på bortebane i en VM-kvalifisering på et utsolgt stadion, har jentene vært samlet en hel uke. I ro og mak har Caroline Graham Hansen og landslagsjentene fått gjort en grundig jobb på treningsfeltet til FC Emmen.

– Vi kan ikke skylde på forberedelsene, de har vært veldig bra, sier «Caro». Hun har stor tro på at Norge skal kunne slå europamesterne på Groningens stadion i kveld.

– Har gode sjanser



– Vi har fått trent godt og det ser bra ut. Vi har fått forberedt oss så godt vi kan inn mot denne kampen, så blir det opp til oss elleve som er utpå der å sørge for at det vil fungere, sier 22-åringen og har denne beskjeden til landslagskollegene:

– Vi må legge sjelen vår i dette, for det blir en tøff kamp mot et godt lag. Gjør vi det vi har trent på denne uken så har vi veldig gode sjanser til å tukte Nederland. Jeg har god tro på at vi kan gjøre det også.

Det er mye som står på spill, for det er bare vinneren fra gruppe 3 som går direkte til VM i Frankrike 2019. Og bare de fire beste gruppetoerne får omspill om en siste VM-plass. Nederlands vei til VM starter mot Norge i kveld.

– Vi har slått Nederland før. De liker ikke å spille mot oss. Nå handler det om å spille på det vi er gode på, utnytte deres svakheter og stå i mot deres styrker, så har vi absolutt gode sjanser til å slå dem, mener Graham Hansen.

Etter 4-1 mot Nord-Irland og 6-1-seier mot Slovakia er landslagstrener Martin Sjögren klar på Nederland er den tøffeste testen en kan få i Europa akkurat nå.

– Men vi skal vise oss fra vår beste side. Nå har vi vært sammen en snau uke og har fått trent på det vi vil. Vi kjørte hardt til å begynne med og så har vi tatt ned belastningen inn mot kampen. Vi har ingenting å klage på. Vi har hatt den tiden vi behøver for å forberede oss, sier svensken.

Surfer på EM-bølgen



– Er Norge bedre nå enn vi var i sommerens EM?

– Det håper jeg virkelig. Vi opptrer bedre som lag. Vi har spilt to kvalikkamper mot kanskje svakere motstand, det er nå vi får svaret. Det har sett bra ut.

– Hva er din analyse av Nederland?

– De surfer på bølgen fra i sommer. I oppkjøringen spilte de mot Belgia og vant, så slo de Østerrike nylig med 2-0. De har fortsatt å imponere og kommer omtrent med det samme laget som vant EM. Offensivt vil det nok se ganske likt ut, og det er der de har sin styrke med fire gode, offensive spillere. For å stoppe Nederland må forsvarsspillet bli bedre, og det mener jeg vi har fått til.

