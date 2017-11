Tidligere LSK-trener Monica Knudsen (42) og tidligere landslagssjef Eli Landsem (55) skal lede Vålerenga i Toppserien neste år.

Knudsen blir trener for Vålerengas kvinnelag, mens Landsem skal være sportssjef.

Det melder klubben på sine nettsider lørdag.

– Nå har jeg vært ute av trenerrollen i lag ett års tid, og så dukket denne muligheten opp. Det kommer brått på, sier Monica Knudsen til VG.

Etter at hun ga seg som Lillestrøm-sjef etter 2016-sesongen har hun jobbet på Norges Toppidrettsgymnas samtidig som hun har vært spillerutvikler i Norges Fotballforbund.

Fra 1. januar er hun tilbake på treningsfeltet for en klubb i Toppserien.

Vil nærme seg LSK

Denne sesongen tok Kjell Gustad Vålerenga til 7. plass i serien og til cupfinalen, der Avaldsnes ble for sterke. Nå vil klubben profesjonalisere og legge bedre til rette for spillerne, blant annet med dagtreninger.

– Det synes jeg høres spennende ut, og jeg ville være med på det, sier Knudsen.

Hun vil likevel ikke sette noen klart mål for hvor de skal ende i 2018, men håper de kan nærme seg Lillestrøm.

– For meg blir det viktig at i forvalter ressursene i klubben så vi kan bygge noe som kan vare over tid. Det er det viktigste. Jeg vet det tar tid å bygge noe solid, så vi får se hvor fort det går, men klubben har ambisjoner, sier hun.

– Supporterne vil ikke like det

Med seg på laget får hun Eli Landsem, som var norsk landslagssjef 2009-2012.

Knudsen og Landem har tidligere jobbet sammen i Asker.

– Vi kjenner hverandre godt. Det er et godt utgangspunkt for å bygge noe. Det er kult at hun er tilbake i fotballen i en slik rolle, sier Knudsen.

Lillestrøm og Vålerenga er to av klubbene med hardest rivalisering i Norge. Den nye Knudsen tror derfor at det ikke vil gå upåaktet hen hos Kanarifansen at hun nå blir Vålerenga-trener.

– Det er selvfølgelig rivalisering og kniving, men det er ikke like massivt på kvinnesiden. Supportekjernen vil ikke sette pris på det, men jeg har godt forhold til dem, sier hun til VG.

