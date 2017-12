Kolbotn har ansatt sine tidligere storspillere Solveig Gulbrandsen (36) og Trine Rønning (35) som spillerutviklere. Målet er å få klubben tilbake i toppen av norsk fotball.

Men Kolbotn har bestemt seg for å gjøre det på en annen måte enn, for eksempel Vålerenga og Lillestrøm.

– Det er derfor vi har fått jobbene. Kolbotn skal ikke bruke de «nye» pengene i kvinnefotballen på å kjøpe dyre spillere for å nå toppen raskt. Vi kunne gjort det nå, kjøpt utenlandske spillere, for eksempel. I stedet skal klubben forvalte ressursene riktig, utvikle egne spillere, og vi skal være stolte av det vi prøver på. Det blir min og Trines jobb å få dette til å fungere i praksis, sier Solveig Gulbrandsen til VG.

Svakeste noen gang

Hun og Trine Rønning spilte sammen i klubben fra 2003-08. Sammen vant de Toppserien to ganger. Begge har et hjerte for Kolbotn, og for begge var drømmen å kunne bidra (sammen) for å få klubben opp igjen blant de beste i norsk fotball.

Kolbotn ble nummer 10 i 2017, den svakeste plasseringen siden opprykket i 1994.

– Trine og jeg har hele tiden pratet om å jobbe sammen. Det har vært drømmen. Nå får vi den oppfylt, i Kolbotn, sier Solveig Gulbrandsen.

Rollene de to skal ha i klubben er definerte: Rønning skal primært utvikle de yngste spillerne, mens Gulbrandsens hovedansvar er de som aspirerer til et A-lag.

Fakta Solveig Gulbrandsen Født: 12. januar 1981. Klubber i Norge: Kolbotn, Stabæk og Vålerenga. Meritter: Fire seriegull (tre med Kolbotn, et med Stabæk). Cupmester med Kolbotn. 184 landskamper (54 mål) for Norge fra 1997-2015. OL-mester 2000. Flere medaljer i EM- og VM.

Alle skal få et tilbud

– Hvis vi bruker alle pengene vi nå får på toppen, så bommer vi. Det vi skal gjøre er å forvalte på beste måte den flotte jenteavdelingen vår. Målet er at de som har lyst til å bli gode, skal få sjansen til å bli det. Og så er det viktig at vi legger til rette for videre satsing, når det klassiske frafallet starter i 14-15-årsalderen. De jentene som er usikre på om det er verd å være med videre, de skal vite at de skal kunne satse, fordi de blir satset på, ting blir lagt til rette for at de kan drive videre med fotball i Kolbotn, sier Gulbrandsen.

Hun snakker om at i Norge «må vi ingen ting». Alle blir fanget opp av systemet. Solveig Gulbrandsen, med 184 landskamper og OL-gull for Norge bør lyttes til.

Fakta Trine Rønning Født: 14. juni 1982. Klubber i Norge: Trondheims/Ørn, Kolbotn og Stabæk. Meritter: Seks seriemesterskap (to med Trondheims/Ørn, to med Kolbotn og to med Stabæk). Åtte cupmesterskap (fire med Trondheims/Ørn, et med Kolbotn og tre med Stabæk). 126 landskamper/20 mål for Norge fra 1999-2015. Flere medaljer i EM- og VM-sluttspill.

Større bredde

– Vi må skape en større bredde i bunn. I lengden gir det også flere enere. Det har ofte vært for få jenter på toppen av årsklassene. Så hvis en forsvinner, kanskje den beste, så rakner alt. Dette er noe av det vi må gjøre noe med, mener Solveig Gulbrandsen.

– Vi må sørge for et system som er mindre skjørt. Og det kan ikke være sånn at bare én kommer gjennom trakten. Vi må skape flere enere, sier Gulbrandsen.

Hun er glad hun får sjansen, og hun er spesielt glad for at det endelig finnes noen penger i kvinnefotballen.

– Trine og jeg skal gjøre vårt for at de pengene forvaltes best mulig i Kolbotn. Klubben skal nærme seg toppen igjen, selv om det kan ta litt tid. Og skaper vi flere gode fotballspillere gjennom talentarbeid, så kommer det også landslaget til gode, sier den tidligere OL-vinneren.