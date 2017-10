Reagerer på norske straffemisser: – Helt ufattelig statistikk

Maren Mjeldes straffebom i 1-0-tapet mot Nederland føyer seg inn i rekken av misser i viktige landskamper.

– Straffespark til norske damelandslaget er målsjanse på høyde med avspark for en del andre, twitret Lars Tjærnås mandag kveld.

Mot de regjerende europamesterne Nederland brente Maren Mjelde ett straffespark, og Nederland vant 1-0 etter overtidsscoring. Det gjør veien til VM i Frankrike 2019 vanskeligere.

– Helt ufattelig statistikk de siste årene. Trodde dette skulle få en oppsving etter at jeg ga meg, men dessverre, svarer tidligere landslagsspiller og NRK-ekspert Lise Klaveness til Tjærnås på Twitter.

Norge tok seg til EM-finale i 2013 etter å ha slått Danmark i straffekonkurranse. Siden har straffer vært et lite mareritt for Norge. VG har sett på statistikken:

Fra EM-semifinalen 2013 til i dag har Norge misbrukt fire av ni straffer i tellende landskamper. Det gir en scoringsprosent på kun 55.

Legger du til treningskamper, blir tallet imidlertid åtte mål på tolv forsøk.

– Den statistikken ser ikke så fin ut nå. Det kan trenes på. Selvfølgelig får man ikke 20.000 på tribunen, men man kan uansett legge prestisje og press på det i treningssituasjoner. Jeg regner med at det blir lagt litt fokus på det til neste gang, sier Melissa Wiik, Sandefjord-trener og tidligere landslagsspiller.

Idrettsprofessor Geir Jordet sier at det normalt blir mål på 75-80 prosent av alle straffespark.

Les også: Kretsene går imot Oslo - støtter president Svendsen

– Jeg synes vi ikke er der at dette skal erklæres for et problem for Norge. Vi er et stykke unna det. Jeg synes dette er tilfeldigheter. Det er små tall over flere år med ulike trenere, spillere og i ulike turneringer. Folk trekker nok for raske slutninger her, sier Jordet.

Derfor sier Norges største stjerne nei til landslaget:

I EM-finalen fore fire år siden ble Norge tildelt to straffer mot Tyskland. Forsøkene fra Solveig Gulbrandsen og Trine Rønning ble stoppet av keeper Nadine Angerer. Dermed vant tyskerne 1-0.

Under sommerens EM kom landslagsjentene svakt i gang med 1-0-tap for Nederland og 2-0-tap for Belgia. Med storseier mot Danmark i siste kamp, kunne Norge gått videre. I stedet misbrukte Caroline Graham Hansen muligheten til å utligne på straffe før pause, og Norge tapte 1-0.

BOM: Her er straffemissen til Solveig Gulbrandsen i finalen mot Tyskland 2013. Foto: Robert S. Eik , VG

Les også: Dårligste herrelag får 19 ganger mer enn beste kvinnelag

Norge scoret to mål på straffespark ved Hansen og Mjelde i 6-1-seieren mot Slovakia, mens Mjelde også var trygg i 4-1-seieren mot Nord-Irland.

– Det vitner om at det er når det gjelder som mest, at det er verst. Vi trente mye på det da jeg var på landslaget. Det gjelder å være klar når det gjelder, sier Wiik som spilte på landslaget fra 2004-2012.

Fått med deg denne kronikken? NFFs storsatsing på kvinnefotball tilsvarer tre par fotballsko

Norges straffer siden EM-finalen 2013: * Uten treningskamper: 9 straffer. 4 bom Nederland 0-1 24.10.2017: Maren Mjelde, bom (VM-kvalik) Slovakia 6-1 19.09.2017: Mjelde og Caroline Graham Hansen, mål (VM-kvalik) Nord-Irland 4-1 15.09.2017: Hansen, mål (VM-kvalik) Danmark 0-1 24.07.2017: Hansen, bom (EM-gruppespill) Østerrike 1-0 10.09.2016: Lene Mykjåland, mål (EM-kvalik) Hellas 5-0 13.02.2014: Melissa Bjånesøy, mål (VM-kvalik) Tyskland 0-1 28.06.2013: Solveig Gulbrandsen og Trine Rønning, bom (EM-finale) *I EM-semifinalen 2013 mot Danmark vant Norge på straffekonk. * Med treningskamper: 12 straffer. 4 bom Danmark 5-2 11.03.2015: Ingrid Moe Wold, mål (treningskamp) Tyskland 1-3 10.03.2014: Mykjåland, mål (treningskamp) Island 1-2 07.03.2014: Mykjåland, mål (treningskamp)

Norge har fått straffe i tre treningskamper de siste årene. Alle tre har gått i mål, to ganger ved Lene Mykjåland og en ved Ingrid Moe Wold.

Fikk du med deg? Mourinho rystet av Herrera-intervju etter sjokktap

Neste VM-kvalifiseringskamp for landslaget nå er først i april 2018.

– Jeg synes kampen var et steg i riktig retning. Vi henger etter, men det så ut som vi har tatt grep. Strukturen var bedre. Vi må innse at vi ikke kan spille festfotball som vi håpet med den nye generasjonen. Selvsagt skal vi ha nye ideer, men vi må ikke glemme hva vi var steingode på i den norske kulturen: det defensive som lag, mener Wiik.

– Hva tenker du om mulighetene for VM nå?

– Graver de seg ned og bruker mer tid på dette, blir det vanskelig, men det er fortsatt mulig. Hjemmekampen mot Nederland blir veldig viktig. Jeg håper vi bretter opp ermene og mobiliserer en fin ramme til da, svarer Wiik.