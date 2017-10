NFF gir like mye til damene som til herrene: - En jubeldag

Et spleiselag mellom landslagsgutta og Norges Fotballforbund gjør at det norske kvinnelandslaget får et kraftig lønnsløft. – En fantastisk nyhet, mener Ingrid Moe Wold.

Kaptein Stefan Johansen og herrelandslaget tar et lønnskutt på nesten 600.000 kroner i sin markedsavtale, så legger NFF 2,9 millioner ekstra i potten. Dermed økes potten til landslagsspillerne på kvinnesiden fra dagens 3,1 millioner kroner til 6 millioner.

Det er en økning på 93 prosent. Fra 2018 får derfor damene og herrene for første gang helt like økonomiske betingelser, melder NRK.

– Det er en ny avtale hvor vi har tatt en del av vår kake og gitt over til kvinnesiden. Vi synes vi allerede er priviligerte. Kvinnelandslaget har en del mindre enn oss, så vi synes det er helt rett av oss å gjøre dette, sier Stefan Johansen til NRK.

Deler likt



Med den nye avtalen får både herrene og kvinnene 6 millioner kroner årlig ut av disse avtalene.

NISO-leder Joachim Walltin, som har vært med å forhandle frem den nye avtalen, er svært godt fornøyd. Han kaller det en «unik modell» fordi man gjør ingen forskjell på menn og kvinner.

– Med denne ordningen bør vi få et voldsomt løft for kvinnefotballen. Spillerne har i dag en utfordrende hverdag. De fleste kombinerer fotballen med jobb eller studier, og da sier det seg selv at de ikke får tatt ut sitt potensial, sier Walltin til VG.

Han mener det bare er rett og rimelig at kvinnene får mer av kaken siden de brukes mer og mer i markedsføringsøyemed.

Tilbakemeldingene fra landslagsspillerne har vært gode. Det er mange som kan få en ny fotballhverdag nå, hvor det som før var stipend vil bli utbetalt som en månedlig støtte. Modellen er en kombinasjon av stipender og en egen markedsavtale.

– Det er selvsagt gledelig for spillerne på kvinnelandslaget, men også for Norge som nasjon fordi vi går foran. Vi har alltid vært langt fremme med likestilling, sier NISO-lederen.

– Fantastisk nyhet



Ingrid Moe Wold har vært spillernes representant. Hun kaller dette en «fantastisk nyhet for kvinnelige fotballspillere».

– Det er en jubeldag, det vil jeg påstå. Dette er en dobling av tilskuddet og disse summene vil utgjøre enorme forskjeller for oss. Vi vil få langt bedre rammebetingelser og en helt ny hverdag hvor vi kan fokusere mer på fotballen. Forhåpentligvis blir en annen konsekvens at flere av spillerne velger å holde lenger på med fotballen, sier Moe Wold.

Hun jobber tre dager i uken som fysioterapeut i tillegg til å spille back på klubb og landslag.