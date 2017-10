NFF-brøler kan avgjøre nedrykksstrid: - Burde ikke være mulig

Grei Kvinner Elite kan puste lettet ut etter at protesten til Åsane ble avslått. Det kan gjøre at klubben overlever i 1. divisjon.

Der er det nemlig uhyre jevnt i nedrykksstriden. Mellom de nederste seks lagene skiller det ikke mer enn tre poeng med to kamper igjen å spille, og i øyeblikket ligger Grei Kvinner Elite ett poeng over streken med 23 poeng.

Blant deres seks seirer så langt i sesongen er 1-0-seieren over Åsane, men den kunne de fort ha mistet. Der benyttet Grei seg av Hanna Jønland, som i 2017 allerede har rukket å spille obligatoriske kamper for to andre lag.

NFFs reglement er klart: det er ikke lov til å spille obligatoriske kamper for mer enn to klubber i løpet av et kalenderår.

Gikk bort fra klar hovedregel

1. divisjon kvinner 6. plass: Åsane, 29 poeng

7. plass: Fløya, 24 poeng

8. plass: Fart, 23 poeng

9. plass: Grei Kvinner Elite, 23 poeng

10. plass: Amazon Grimstad, 23 poeng

---

11. plass: KIL/Hemne, 22 poeng

12. plass: Kongsvinger, 21 poeng ** 11. og 12. plass gir nedrykk. Det gjenstår to runder.

Åsane protesterte, men Domsutvalget tok ikke den til følge (hele avslaget kan du lese her). Det var Kvinnemagasinet.no som først omtalte saken.

Utvalget mente at det lå «særlige forhold» til grunn ettersom NFF og Oslo Fotballkrets hadde godtatt overgangen og sendt en e-post til Grei der det sto at «Hanna Gisholt Jønland er spilleklar som amatør for Grei Kvinner Elite FK fra og med 23.08.17».

Dermed gikk de bort fra den klare hovedregelen, som sier at kampen er å regne som tapt for klubben som bruker en ikke-spilleberettiget spiller. Da ville Grei plutselig ha befunnet seg nederst i serien.

Hovedregelen ble fraveket selv om utvalget også bemerket at «det klare, rettslige utgangspunktet er at klubbene til enhver tid selv er ansvarlige for å føre kontroll med hvilke spillere som er spilleberettiget».

Det at Grei handlet i god tro etter å ha fått e-posten, ble avgjørende.

– Da Grei mottok en uttrykkelig bekreftelse fra forbundet om at overgangen var i orden, burde klubben kunne forvente at den NFF-ansatte med ansvar for overganger oppgir korrekte opplysninger, heter det i avslaget.

– Burde ikke være mulig

– Vi synes begrunnelsen er tynn, sier Jostein Nesse, sportslig leder i Åsane, til VG.

– Det er begått en feil, og da er det regler som gjelder. De som administrerer på dette nivået, bør kjenne til reglementet. De visste at hun hadde spilt aktivt for to klubber, utdyper han.

Nesse reagerer på flere ting, blant annet at Oslo Fotballkrets har vært med på å behandle overgangen til Jønland når «det normalt er NFF sentral som har behandlet» deres. Han finner det også rart at overgangen kunne gå gjennom FIKS, systemet som brukes til å behandle slike. Ifølge begrunnelsen til Domsutvalget kan det ha skjedd en systemfeil der.

– Det burde ha vært en sperre i systemet. Det burde ikke være mulig å begå en slik saksbehandlingsfeil, mener han.

For Åsanes skyld er plassen sikret etter seieren mot Fart runden etter Grei-tapet, så for egen del anser klubben saken nå for ferdig. Han er imidlertid klar på at saken kan «få stor betydning for de involverte i nedrykksstriden».

– NFF har gjort en feil, som de for så vidt innrømmer, men Grei har også en egen plikt om å være orientert om vilkårene for overganger, så de er ikke skyldfrie, de heller, sier Nesse, som synes det er synd at spilleren har havnet i sentrum i en sak der «det er begått feil av forbundet og klubben».

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Grei onsdag ettermiddag.