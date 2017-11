Nedrykksdrama kan havne i namsretten

KIL/Hemne endte opp med å rykke ned etter et drama både på og utenfor fotballbanen i kvinnenes 1. divisjon. Nå kan saken ende i namsretten.

Norges Fotballforbund (NFF) har avvist et klagebrev fra ni klubber i 1. divisjon etter at Grei hadde benyttet en spiller som ikke var spilleberettiget i serieinnspurten på kvinnenes nest øverste nivå.

Nå vurderer KIL/Hemne å trekke forbundet inn for namsretten om det ikke kommer noen løsning. Det bekrefter trener for KIL/Hemne Kvinner, Rune Bakken, overfor VG.

– Sånn som det ser ut nå står det stille i NFF og beslutningen er endelig. Det tipset vi har fått er å ta saken til namsretten, for her er det gjort en feil.

Så jevnt var det i bunnen av 1. divisjon 8. Grei Kvinner Elite 27 poeng

9. Amazon Grimstad 26 poeng

10. Fart 24 poeng

11. KIL/Hemne 24 poeng

12. Kongsvinger 22 poeng.

– Har dette blitt diskutert internt i klubben?

– Nei, dette må vi få en avklaring på i klubben.

Det var 2. november at ni klubber i 1. divisjon sendte et klagebrev til NFF der de etterlyste en ytterligere begrunnelse på dommen fra NFF.

I begrunnelsen fra doms- og sanksjonsutvalget (heretter Utvalget) heter det at: «Etter en helhetsvurdering basert på det ovenstående har Utvalget kommet til at det i denne konkrete saken foreligger «særlige forhold» etter reaksjonsreglementet.»

Det fikk flere klubber til å etterspørre hva som lå til grunn for at «særlige grunner» ble oppgitt som årsak til avvisningen. VG har fått tilgang på svaret fra juridisk avdeling i NFF.

– Forventet skikkelig saksbehandling



«Vedrørende punkt 2 i deres brev til juridisk avdeling har ikke NFF noe å tilføye da overgangen ble behandlet av Oslo Fotballkrets. NFF kan heller ikke si noe om hva Doms- og sanksjonsutvalget (som er et uavhengig organ) har vektlagt i sin beslutning. NFF har vært i kontakt med utvalget som ikke har ytterligere kommentarer utover det som fremkommer av beslutningen.» heter det i deler av eposten fra juridisk avdeling.

Svaret var ikke spesielt tilfredsstillende, konstaterer Rune Bakken.

– Vi ble informert om saken av Åsane i første omgang. Så var det Fart IL som tok saken videre og samlet klubbene til et nytt klagebrev. Vi hadde forventet at denne saksbehandlingen skulle gjøres skikkelig av forbundet. Det føler vi ikke ble gjort på det siste klagebrevet.

– Har dere fått noe ytterligere forklaring på hva som ligger til grunn for «særlige grunner»?

– Nei, det har vi har ikke fått svar på.

Fotballkommentator Roar Stokke har et hjerte som banker for trønderfotballen, og har latt seg engasjere i saken. Han mener det er uforståelig at Åsanes klage ikke ble tatt til etterfølge.

– I lovdataen står det utvetydig at en spiller kun kan spille for to forskjellige lag i et kalenderår. Klubbene har et særs ansvar for selv å etterfølge reglementet og ved overtredelse er det poengtrekk. Det surrealistiske er at Grei berget plassen nettopp med de poengene de skulle blitt fratrukket, sier Stokke til VG.

Han synes svaret på protesten «var både ulogisk, urettferdig og helt og holdent ubesvart».

Hadde utvalget trukket Grei for de fire poengene som klubben tok med en uberettiget spiller på laget, hadde Grei rykket ned til 2. divisjon. I stedet ble det KIL/Hemne som måtte ta turen ned en divisjon, etter at utvalget avviste protesten.

Det falt både spillere og støtteapparat tungt for hjertet, sier Bakken.

– Er dere forbannet på avgjørelsen?

– Nei, mer en oppgitthet over at det kan være sånn.

– Føles det som et slags justismord, ettersom dere rykker ned uten å selv ha begått en feil med registreringen?

– Ja, egentlig føles det sånn når det er regler som ikke blir fulgt. Jeg er rimelig sikker på at om vi hadde vært i samme situasjon, så føler jeg at det ikke hadde kommet til å skjedd. Da hadde vi fått den straffen som regelen gir.

– Tror du dette kunne ha skjedd i herrefotballen?

– Nei. Det virker som man har har et mye større fokus på herrefotballen enn damefotballen, dessverre får man vel si. Der blir reglene etterfulgt. Når vi sammenligner bruk av ikke-spilleberettigede spillere fra herrefotballen, så har det blitt trukket poeng, sier han og legger til:

– Det virker som arroganse fra mitt ståsted. Dette hadde aldri vært en sak fra herrefotballen.