Millioninvestor sikrer VIF-damenes storsatsing: – Vi skal bli best i Norge

Vålerengas fotballdamer satser tungt på å bygge opp et storlag, og med solid støtte fra Glava-arving Ole Richard Anfinnsen (51) er det ikke mangel på ambisjoner.

– Styret har vedtatt at vi skal være den ledende klubben i Norge også på kvinnesiden i 2020. Vi har en langsiktig plan, og den står vi fast ved. Vi skal bli best i Norge, sier en offensiv Runar Kvernen til VG.

Han er styremedlem i Vålerenga Fotball, og leder av sportslig utvalg for damelaget. Årets cupfinale endte med 0-1-tap mot Avaldsnes, men nå tar Vålerengas damelag virkelig opp kampen med cupmesteren også økonomisk.

– Vi har latt oss inspirere av Avaldsnes, men skal ikke kopiere dem. For 2018-sesongen har vi et budsjett på over ti millioner kroner, og det skal brukes til å styrke A-laget i tillegg til en klar talentsatsing, forklarer Kvernen.

Suksesstrener og profiler hentet inn



I tillegg til cupfinale, så ble det syvendeplass i serien. LSK kvinner vant klart foran Avaldsnes og Stabæk. Nå lader Vålerenga kanonene foran neste sesong. I tur og orden har den ene profilen etter den andre signert for Vålerenga. Marte Berget, Marie Dølvik Markussen og Guro Pettersen ble toppet av landslagsspiller Isabell Herlovsen som er klar for Vålerenga etter en sesong i kinesiske Jiangsu.

HERJET MED LSK: Monica Knudsen blir hyllet av spillerne etter seriegullet i 2016. Hun ryddet rent bord i flere sesonger med gultrøyene. Nå starter prosjektet i Vålerenga. Foto: Jostein Magnussen , VG

I tillegg har LSK Kvinner sin tidligere suksesstrener Monica Knudsen signert, og erfarne Eli Landsem er sportssjef i klubben.

– Vi håper på å hente inn flere spillere fra samme hylle som Herlovsen før sesongstart, men vi har ikke tatt så mange poeng ennå og det er viktig å tenkte langsiktig her. Vi har sikret økonomien for de tre neste årene, sier Landsem til VG.

– Men med en profil som Herlovsen klar, og flere på vei vil vel forventningene om gode resultater komme allerede nå?

– Det blir litt tidlig å kjempe om gullet neste år, tror jeg. Men vi skal være i stand til å slå alle, mener Landsem som har jobbet i herresiden i Vålerenga i flere år.

– Jeg har aldri opplevd en så positiv innstilling fra herresiden som her. Det gjelder Ronny Deila og flere andre. Det skal vi hente mye positivt ut av, mener Landsem.'

Milliondryss fra Vålerenga-supporter



Avaldsnes har satset tungt i flere sesonger med storinvestoren Arne Utvik i ryggen, og Per Berg har hjulpet LSK kvinner med millioner. For Vålerengas damelag er det Ole Richard Anfinnsen, arving og styremedlem i milliardbedriften Glava, som bidrar. På 2000-tallet var han med i en investorgruppe rundt herrenes A-lag, men nå velger han å hjelpe damelaget.

– Bakgrunnen for det er at jeg synes de fortjener mer anerkjennelse. Jeg er Vålerenga-supporter på min hals, og synes det er morsomt å kunne hjelpe, sier han til VG.

– Hva krever og forventer du å få tilbake?

– Ingenting, men jeg håper de kan kjempe om en topp tre-plassering i 2018, og kanskje komme til en ny cupfinale. I tillegg håper jeg at klubben kan rekruttere flere talenter fra innvandrermiljøene i Oslo øst, sier Anfinnsen som ikke vil ut med hvor mye han bidrar med.

Kvernen understreker at han mener det er viktig for Vålerenga å henge med på den internasjonale trenden der en rekke storklubber også satser på damelag.

– Fremtidens fotball skal nå hele familien, og da må vi ha et godt tilbud også på jentesiden. Vi må henge på det toget nå, og jeg tror hele Vålerenga som klubb vil tjene på det, sier Kvernen.