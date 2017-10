LSK Kvinner trakk Manchester City: – Litt kult

LSK Kvinner får tøff motstand i åttedelsfinalen i Champions League.

LSK Kvinner, som gjorde jobben borte mot Brøndy og vant 3-1 etter 0-0 hjemme på Romerike, skal nå opp mot Manchester City.

Ettermiddagens trekning i Nyon endte slik:

Sparta Praha-Linköping

Gintra Universitetas-FC Barcelona

Chelsea-Rosengård

LSK Kvinner-Manchester City

Brescia-Montpellier

Biik Kazygurt-Lyon

Fiorentina-Wolfsburg

Stjärnen-Slavia Praha

Åtte lag var seedet i dagens trekning: Lyon (regjerende mester), Wolsburg, Rosengård, Barcelona, Manchester City, Brescia, Slavia Praha og Sparta Praha.

– Litt kult



Trener Hege Riise er greit fornøyd med trekningen.

– Vi kunne vært heldigere og vi kunnet fått det vanskeligere. Nå ble det Manchester City, et lag med ressurser og som satser hardt. Det er en utfordring for oss, samtidig er det kult, for det er et klubbnavn det svinger av, sier Riise.

Nå får trenerne i LSK Kvinner en jobb å gjøre fremover mot første kamp i november.

– Jeg har sett det laget lite, men de skal spille et par kamper før vi møter dem. Da får vi «scoute» dem så godt vi kan, sier Riise, som ikke har noe i mot at første kamp går på Lillestrøm.

– Akkurat det er vi komfortable med. De fleste seirene vi har tatt i europacupene har kommet på bortebane.

Det er bare målforskjellen som skiller Chelsea og Manchester City på toppen av tabellen i den engelske kvinneserien etter tre serierunder. Citys målforskjell er 12-4, Chelsea har 13-0.

Spilles i november



Caroline Graham Hansens Wolfsburg slo Atlético Madrid 15-2 sammenlagt. I åttedelsfinalen venter italienske Fiorentina.

Ada Hegerbergs Lyon møter Biik Kazygurt over to kamper, mens Maren Mjelde og Maria Thorisdottir i Chelsea skal opp mot svenske Rosengård.

Kampene spilles 8. og 9. og 15. og 16. november.