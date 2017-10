Landslagskvinnenes likestillingsseier brukes for alt den er verdt av andre

Likestillingen mellom kvinne- og herrelandslagene i Norge vekker oppsikt ute i fotball-verden. Og nå blir den brukt i lønnskampen av andre nasjoner.

Etter å ha slått Norge 1-0 i VM-kvalifiseringen tirsdag satte de nederlandske fotballkvinnene seg onsdag til forhandlingsbordet med eget forbund med krav om mer penger til landslaget.

Nederland ble europamester i sommer til tross for et beskjedent budsjett. Men nå har Sherida Spitse & co valgt å skyve Norge foran seg i kampen om en større andel av kaken. I motsetning til danskene har de nederlanske kvinnene på forhånd signalisert at de ikke vil gå til streik for å få gjennom sine krav.

– Det som skjedde i Norge betyr mye for mange. Og det er mange som lurer på hva er det vi gjør i Norge som er så veldig annerledes i forhold til andre land. Det går ikke bare på fotballen i seg selv, men likestillingen. At man ønsker det skal være likhet mellom kvinner og menn, at man skal ha de samme muligheter når man spiller fotball enten mann er mann eller kvinne, sier Caroline Graham Hansen.

Hun var kjapt på banen med ros av sine mannlige landslagskolleger da de symbolsk ofret 600.000 kroner av sin medieavtale for å få til et lønnsløft for kvinnelandslaget.

NFF la 2,9 millioner ekstra i potten og dermed er de økonomiske betingelsene de samme for landslagsspillerne uavhengig av kjønn.

– Det betyr mye at et herrelag symbolsk velger å ofre en sånn sum for å sørge for at vi får like vilkår. På et landslag så gjør man akkurat det samme. Det har vært en fantastisk boost for oss, og forhåpentligvis kan de påvirke flere fotballnasjoner til å gjøre det samme og bidra til at kvinnefotballen utvikler seg enda mer, sier Wolfsburg-proffen.

Hun har fått med seg overskriftene rundt om i verden og har fått mange tilbakemeldinger.

– De holdningene som de norske gutta står for og den norske fotballkulturen er vel også det som har bidratt til at det har vært veldig mange positive tilbakemeldinger. Veldig, veldig mange synes at dette er et fantastisk bidrag både fra forbundet og fra gutta spesielt. Det har også vært hard jobbing fra de som har forhandlet fra vår side, sier Graham Hansen.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i fotballforbundet hadde ikke regnet med å få så bred omtale på verdensbasis som den historiske avtalen medførte.

– Den symbolske verdien med det som ble gjort har vært veldig sterk, og mye sterkere enn vi ante. Vi gjorde det ut i fra et ønske om å skape den likeverdigheten nasjonalt og som utløses av at gutta selv ønsket å bidra. Så er det sånn at denne form for diskusjon pågår hos de fotballnasjonene vi er opptatt av å sammenligne oss med, men ansettelesforhold, arbeidsmiljø og slike ting er veldig forskjellig fra land til land. Derfor er det vanskelig å sammenligne. Vi har gjort det basert på våre forutsetninger og historikk, og den kan ikke uten videre overføres. Derfor er det symbolverdien som har fått veldig mye oppmerksomhet verden over.

– Det er fortsatt et stykke frem til full likestilling mellom kvinner og menn i landslagsfotballen, men det får vi vel heller aldri?

– På kort sikt er det vanskelig fordi miljøene er så forskjellige i dag. Vi må stadig legge forholdene bedre til rette slik at også jenter og kvinner kan utvikle seg som fotballspillere, at vi får gode landslag og presterer på det nivået vi ønsker å være. Det er vår målsetning, derfor er kvinnefotball fortsatt en del av våre viktigste mål - også i forhold til 2018 hvordan vi prioriterer budsjettmidlene, sier Bjerketvedt.

Caroline Graham Hansen konstaterer med glede at stadig flere brikker faller på plass for landslagskvinnene.

– Vi har over flere år vært klar på hva vi synes må ligge i bunn for at vi skal kunne fortsette å utvikle oss. Det har vært en lang kamp for å bli hørt, men nå, sakte men sikkert begynner ting å falle på plass. Da må vi bare fortsette å jobbe og vise at det er dette som skal til for at vi som idrett utvikler oss videre. Vi kommer ikke til å ha en super formtopp, fordi det tar tid å bygge dette opp, men dette gir oss en mulighet til å oppnå de tingene vi kan som lag.