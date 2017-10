Herlovsen klar for comeback – tror hun er ferdig i Kina

GRONINGEN (VG) Her er Isabell Herlovsen på vei til sitt comeback for det norske landslaget. Nå blir det trolig mer landslagsfotball på 29-åringen.

Herlovsen har hatt pause fra landslaget etter at hun i februar ble klar for proffspill i kinesiske Jiangsu FC. Nå ser det ut som fotballkarrieren i Kina er over.

– Jeg hadde en avtale om dette året, og har ikke hørt noe mer fra klubben. Så jeg regner med at jeg er ferdig der. Siden de ikke har latt høre fra seg, så må jeg begynne å se meg om etter en ny klubb. Jeg kan ikke vente for lenge, sier Herlovsen til VG.

Hun har akkurat sett seg rundt på Noordlease Stadium i Groningen hvor de norske jentene i morgen kveld skal opp mot sin tøffeste test i denne VM-kvalifiseringen, EM-vinner Nederland.

Isabell Herlovsen spilte sin 111. landskamp i september i fjor og er klar for nummer 112. Og hun ser gjerne at hun kan legge nye mål til sin scorings-CV. Den er – foreløpig – på 50, et snitt på 0,45 mål per landskamp.

Men oppholdet i Kina har kostet litt sportslig, innrømmer hun.

– Det er noen hakk ned å spille i Kina sammenlignet med å spille på internasjonalt nivå her nå. Jeg merker jo litt forskjell, sier Herlovsen etter en snau uke på treningsfeltet med landslaget.

– Tøffe treninger



– De første treningene synes jeg var tøffe. Det var opp noen hakk, men så føler jeg at energien har økt voldsomt etter at vi slapp litt opp på treningsmengden. Jeg er nok ikke topp-topp vil jeg si, men jeg er på god vei til å komme på det nivået jeg ønsker å være. Men jeg føler jeg bra og har en god følelse før kampen.

Caroline Graham Hansen mener «Isa» absolutt var til å kjenne igjen da hun dukket opp på treningsfeltet igjen for en snau uke siden.

– Så langt har jeg ikke merket at hun har blitt noe dårligere av oppholdet i Kina. Jeg synes hun har vært veldig bra på trening og bidratt fra dag én med det hun er god på. Å få med «Isa» både på og utenfor banen er et stort bidrag, mener Hansen.

Det var landslagssjef Martin Sjögren som tok kontakt med Isabell Herlovsen for å få henne rødt, hvitt og blått igjen. Da visste svensken at hun var interessert. Timingen var riktig etter at Ada Hegerberg kunngjorde sin landslagspause på ubestemt tid.

– Hun har hatt en bra avslutning på sesongen i Kina, men har ikke spilt på internasjonalt nivå på ett år og kjenner selv at det er forskjell rent tempomessig. Men Isabell er en smart spiller som har mye erfaring og jeg synes de tilpasningene vi har gjort har gått veldig bra.

Her rett døgnrytme



– Blir hun en joker mot Nederland eller er det en spiller du vil ha med fra start?

– Det vil jeg ikke avsløre. Vi får se hvor mye spilletid hun orker og får. Hun har vært bra og vil bidra til laget uansett om hun starter eller kommer inn.

Om hun ikke fotballmessig er 100 prosent, så melder Herlovsen klar til å gjøre en jobb for Norge.

– Sesongen i Kina var ferdig 7. oktober, og jeg har vært hjemme i Norge en uke før jeg dro på landslagssamling. Det har vært veldig deilig å få noen dager og komme inn i døgnrytmen igjen, sier Herlovsen og understreker at dette ikke er noen gjesteopptreden.

– Nei, nå er jeg her for å bli.