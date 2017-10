Haavi scoret fra midtbanen (!) og sikret CL-avansement for LSK

(Brøndby - LSK Kvinner 1-3, 1-3 sammenlagt) Brøndby hadde akkurat redusert til 1-2 og jaktet LSKs ledelse. Da smalt Emilie Haavi (25) til fra midtbanen.

Den 25 år gamle venstrevingen gjorde alt selv. Plukket opp ballen på midtbanen, satte fart, tittet opp og klinket til fra innenfor midtbaneringen. Et lite øyeblikk senere lå ballen i mål.

Så stormet hun mot LSK-benken og fikk hele laget med seg i jubelen.

Videre i CL

Drøye fem minutter tidligere hadde Brøndby redusert til 1-2 etter en corner, men Haavis mål gjorde at LSK kunne roe nervene med 25 minutter igjen å spille.

Avansementet til neste runde i Champions League var så godt som sikret, og da den greske pipeblåseren brukte fløyta for siste gang, ble det bekreftet.

LSK Kvinner er klare for åttedelsfinalen i den prestisjetunge turneringen.

Flere perlemål

Haavi var ikke den eneste LSK-spilleren som scoret et praktmål på Brøndby stadion onsdag kveld.

Det var bare så vidt Guro Reiten ble klar til det første CL-møtet mot Brøndby:

Halvveis ut i den første omgangen var det 34 år gamle Isabell Bachor som fikk drømmetreff på volley etter at Brøndbys burvokter hadde bokset innlegget til Anja Sønstevold ut i farlig område. Den tyske midtbaneterrieren lot seg ikke be to ganger, men klinket ballen i en perfekt bue, via tverrliggeren og i mål.

Bachor var også involvert i LSKs første, som kom allerede i det syvende minutt. Da forsøke hun skuddfoten, men endte opp med å assistere Marte Berget, som på sin side plasserte ballen nydelig i hjørnet fra skrå vinkel.

Tre LSK-mål holdt i fleng til å gå videre. Det første oppgjøret endte 0-0, og dermed ble det 3-1 sammenlagt i favør LSK Kvinner. Den 16. oktober trekkes hvilke lag som møter hverandre i åttedelsfinalen.

Målfest

Tidligere onsdag ble Caroline Graham Hansen og hennes Wolfsburg klare for samme runde i Champions League.

Den norske stjernespilleren noterte seg for én scoring og to assist da Atlético ble høvlet over med sifrene 12-2. Totalt gikk det tyske laget videre med 15-2 over to kamper.

PS! Avaldsnes spiller i skrivende stund mot Barcelona. Toppserie-toeren tapte det første oppgjøret på eget gress 0-4. Til pause sto det 0-0 i Barcelona.

PS2: Ada Hegerberg og hennes Lyon holder fortsatt på, men i motsetning til Avaldsnes har de en solid fot i neste runde. Hegerberg har scoret to mål, og etter 65 minutter ledet Lyon 8-0. Det franske laget vant første oppgjør mot Medyk Konin 5-0.

