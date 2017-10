Haavi i storslag da LSK Kvinner sikret sitt fjerde strake seriegull

KOLBOTN (VG) (Kolbotn - LSK Kvinner 1-3) Emilie Bossard Haavi (25) var banens gigant og sørget for at LSK Kvinner kan feire seriegull - to runder før slutt.

Med 11 poengs forsprang, og én kamp mer spilt enn Avaldsnes, er det dermed ingen som kan tukte kanarifuglene denne sesongen heller. Emilie Bossard Haavi, som scoret fra midtbanen onsdag, ble den store gullhelten med to scoringer og én målgivende pasning.

Kolbotn kunne blitt festbrems

Men det ble en skikkelig slitekamp for gultrøyene på den dyvåte og tunge gressmatten på Sofiemyr. Lenge var det vanskelig å skille topp mot bunn, i 40 minutter sto det 1-1 og Kolbotn hadde flere feite sjanser, blant annet ved et stolpetreff. Men så viste seriemesteren sin klasse på tampen av kampen.

JUBEL: LSK Kvinner jubler over at seriegullet er sikret. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Nedrykkstruede Kolbotn tok ledelsen etter en halvtime ved Karina Sævik, en nydelig scoring i krysset. Men LSK svarte med én gang Guro Reiten sendte en nydelig pasning til Haavi som utlignet alene med keeper.

Tangerte Trondheims-Ørn

Så virket det en stund som at champagnen måtte legges på is. Men ti minutter før slutt hentet LSK frem samme oppskrift: fra Reiten til Haavi som vendte vekk en spiller og dunket ballen opp i nettaket. Og fem minutter før slutt kontret gjestene inn kampens siste mål. Haavis innlegg til innbytter Indgrid Kvernvolden var på sølvfat og omtrent ferdigscoret. Dermed var kampen punktert.

Og da sluttsignalet kom jublet Haavi og lagvenninnene for gullet som var sikret.

Med sitt fjerde seriegull på rad tangerte LSK Kvinner rekordrekken til Trondheims-Ørn (1994-1997).

