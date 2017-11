Første cupmesterskap til Avaldsnes: - Det betyr alt

FORNEBU (VG) (Avaldsnes – Vålerenga 1-0) Elise Thorsnes (29) ble matchvinner. Og endelig kunne Avaldsnes reise hjem med gull.

Avaldsnes-Vålerenga Kampen: 3 Dommer: Henrikke Nervik, Trygg/Lade: 5 – Bør blåse av når det er to hodeskader. Ellers god kontroll i en ikke altfor vanskelig kamp. Sjanser: 5-6 Avaldsnes (4-3-3): Katlynn Fraine 6 Ingrid Ryland 5 Andreia 5 Daiane 5 Hanna Dahl 4 Luana 5 Francielle 5 Meryll Abrahamsen 4 Emily Gielnik 5 Cecilie Pedersen 7BB Elise Thorsnes 6

Vålerenga (4-3-3): Michelle Jenny Betos 6 Theresa Nielsen 6 Tina Dalgård 4 Anna Nordin 5 Ellen Wang 5 Gunnhildur Yrsa Jonsdottir 5 Camilla Kur Larsen 4 Aivi Belinda Kerstin Luik 6 Maren Hauge 4 Elise Dana Krieghoff 4 Anne Lise Olsen 5 Innbyttere: Stephanie Ann Verdoia 4

– Det er masse følelser... Det er ufattelig deilig! Jeg er så sliten og så stolt. Det er så fortjent etter så mange sølvmedaljer, sier en rørt Elise Thorsnes til NRK.

– Hva er du mest stolt over?

– At vi aldri gir oss. Vi har hatt så mange tunge perioder i høst, men vi står opp. Det betyr alt. Nå endelig cupgull. Det er endelig en barriere som er brutt, og det er ekstra viktig, svarer Thorsnes, som nå tar fatt på nye utfordringer. Hun forlater Avaldsnes til fordel for Australia, men utelukker ikke en retur til klubben.

– Det kunne ikke ha vært bedre for min del, et fantastisk punktum for denne gang.

For etter to tapte cupfinaler (2013 og 2015) og tre seriesølv på rad, kan de smykke seg med tittelen norgesmester, etter dagens cupfinale mot Vålerenga.

– Det er veldig deilig. Et gull vi har kjempet knallhardt for i hele år. Det er utrolig deilig å stå her og ha klart det, sier trener Per Inge Jacobsen til statskanalen.

Det ble en drømmestart for Avaldsnes i jakten på klubbens første store tittel. Cecilie Pedersen spilte Elise Thorsnes – som rettvendt viste klasse fysisk og teknisk – og hamret inn 1–0 i langhjørnet til Vålerenga-keeper Michelle Betos.

Da var cupfinalen fem minutter i Telenor Arena. Og det kunne lett vært 2–0 fire minutter senere. Andreia traff undersiden av tverrliggeren etter en corner. Ny touch av metallet fikk laget fra Karmøy utenfor Haugesund fire minutter før pause. Cecilie Pedersen lobbet på Betos. Ballen traff tverrliggeren.

Vålerenga bar litt preg av å være i sin første cupfinale. Men etter en nervøs åpning fant de hverandre offensivt. Men uten at de skapte de store sjansene. Ellen Wang kunne utlignet i sluttsekundene av 1. omgang. Men fra spiss vinkel banket hun ballen over.

Oslo-jentene yppet seg med flere brukbare forsøk like etter sidebytte. Men på den største sjansen fikk de hjelp av Avaldsnes-keeper Fraine. Hun mistet en enkel ball. Og slo den i tverrliggeren. Der var VIF centimeter fra 1–1.

Men det var flere som hjalp godt til – feil. VIF-stopper Anna Nordin hælsparket nesten ballen i eget mål. Men «nestenulykken» la ingen demper på drømmen om kongepokal.

Vålerenga-jentene kjørte på, og var dominerende i banespillet i en lang periode av 2. omgang. Etter 73 spilte minutter resulterte det i en trippelsjanse. Først prøvde Elise Krieghoff seg med et langskudd. Så sto Camilla Kur Larsen og Gunnhildur Jonsdottir nærmest i kø. Men begges forsøk ble blokkert.