Cuphelten rett fra fest til nytt fotballeventyr i Australia

HOTEL BRISTOL/FORNEBU (VG) (Avaldsnes – Vålerenga 1-0) Drømmen ble virkelig for Elise Thorsnes (29). Og i dag starter et nytt eventyr for matchvinneren fra cupfinalen.

Etter gallamiddag på Hotel Bristol i Oslo sentrum lørdag kveld – hvor cupseieren over Vålerenga ble feiret med mye godt i glassene, i tillegg til Hitra-krabbe (forrett), Tornedos av okse (hovedrett) og marsipankake (dessert), fikk hun ikke mange timer søvn før hun pakket kofferten for en flyreise på over 30 timer. Fra Oslo til Canberra. Og Canberra United.

Thorsnes reiser rett til Australia for å spille sesongen «down under» på tre måneder. Med på turen blir lagvenninnen Emily Gielnik (25). Men den australske jenta kommer ikke tilbake til norsk fotball igjen. En sesong føles nok.

Men Thorsnes – som er under kontrakt med Haugesund-klubben – bekrefter at hun kommer tilbake når leieperioden er over. Oppglødd av den første tittelen som Avaldsnes-spiller. Og pengegavene til norsk kvinnefotball ser hun lyst på fremtiden. OBOS annonserte for noen dager siden at går inn med seks millioner kroner i året til 2022. Rett før cupfinalen bekreftet Norsk Tipping at de skyter inn totalt 16 millioner.

– De pengene som er kommet på bordet føles som en revolusjon for norsk kvinnefotball. Det føles veldig fortjent. Og en stor takk til de som har gått inn med alle sponsormidlene. De er forbilder. Og jeg tror det blir store endringer, sier Elise Thorsnes.

Avaldsnes rike onkel, eiendomskongen Arne Utvik, som har brukt atskillige millioner på klubben i sitt hjerte, hadde en minst like stor kveld som Thorsnes.

– Det skjer noe nå i norsk kvinnefotball. Hvis klubbene er smarte så utnytter de den medgangsbølgen som kommer nå. Min egen investering har vært noen titalls millioner. Men det er vel verdt. I mitt hode nå er det «hva er neste steg», for nå er dette historie, sier Arne Utvik.

Etter fem minutter av cupfinalen i Telenor Arena scoret hun det avgjørende målet. Cecilie Pedersen spilte Thorsnes – som rettvendt viste klasse fysisk og teknisk – og hamret inn 1–0 i langhjørnet til Vålerenga-keeper Michelle Betos.

Den første hun stupte i fanget på etter at ballen var i mål, var Gielnik.



– Jeg fikk overbevist Elise om at hun måtte komme til australsk fotball, sier Emily Gielnik.

Thorsnes medgir at opplevelsen av endelig å vinne en tittel med Avaldsnes føltes som en utrolig stor seier. Etter at hun kom til klubben på Karmøy i 2013 har det resulterte i to tapte cupfinaler (2013 og 2015). I ligaen er det blitt tre sølv på rad.

FAMILIEMENNESKE: Elise Thorsnes omgitt av Terje (bror), Even (tantebarn), Emilie (tante), Kamilla (søskenbarn) og Oddveig (mor) etter at hun hadde vunnet cupfinalen over Vålerenga. Foto: Hallgeir Vagenes , VG





– Jeg hadde lyst til å dele den første stunden etter at vi hadde vunnet med mamma, pappa og søsken. De var på tribunene alle sammen. Ja, nesten halve slekten fra Leikanger. Dem betyr utrolig mye for meg. Hadde det ikke vært for dem hadde jeg ikke vært der jeg er i dag, sier Elise Thorsnes.

Vålerenga bar litt preg av å være i sin første cupfinale. Men etter en nervøs åpning fant de hverandre offensivt. Men uten at de skapte de store sjansene. Ellen Wang kunne utlignet i sluttsekundene av 1. omgang. Men fra spiss vinkel banket hun ballen over.

Oslo-jentene yppet seg med flere brukbare forsøk like etter sidebytte. Men på den største sjansen fikk de hjelp av Avaldsnes-keeper Katlynn Fraine. Hun mistet en enkel ball. Og slo den i tverrliggeren. Der var VIF centimeter fra 1–1.

Men det var flere som hjalp godt til – feil vei. VIF-stopper Anna Nordin hælsparket nesten ballen i eget mål. Men «nestenulykken» la ingen demper på drømmen om kongepokal.

Vålerenga-jentene kjørte på, og var dominerende i banespillet i en lang periode av 2. omgang. Etter 73 spilte minutter resulterte det i en trippelsjanse. Først prøvde Elise Krieghoff seg med et langskudd. Så sto Camilla Kur Larsen og Gunnhildur Jonsdottir nærmest i kø. Men begges forsøk ble blokkert.