Bråk om «årets spiller»-kåring: – Et signal om at de ikke bryr seg om damefotball

Har du noen gang hørt om Deyna Castellanos? Hun kan faktisk bli kåret til verdens beste fotballspiller i 2017.

Norge skal tirsdag prøve å stoppe Lieke Martens, nederlenderen som trolig er favoritt til å vinne prisen.

Bare tre jenter er nominert til årets spiller i 2017, og venezuelanske Deyna Castellanos er én av dem. Amerikanske Carli Lloyd er den tredje.

– Dette er et signal til oss og alle andre om at FIFA ikke bryr seg om damefotball, sier den amerikanske VM-vinneren Megan Rapinoe (33) til BBC.

På herresiden er det Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Neymar som gjør opp om prisen. Blant kvinnene er det altså Martens, Lloyd og denne Castellanos.

I USA er det en profesjonell kvinneserie i fotball. Deyna Castellanos spiller ikke i den. 18-åringen er visstnok et kjempetalent, men spilte tidligere for et universitetslag i Florida og nå for Santa Clarita Blue Heat i en lokal halvprofesjonell serie i California.

– Prisen mister all prestisje når du har ei jente på listen som jeg ikke engang har hørt om, sier Megan Rapionoe, som selv om har 127 landskamper og både VM- og OL-gull for USA.

– Jeg er sikker på at om en tilfeldig mannlig spiller, som ikke engang spilte profesjonelt, var blant nominert, så hadde FIFA grepet inn. Derfor er det skuffende at det samme ikke har blitt gjort hos oss, mener amerikaneren.

FIFA opplyser til BBC at de nominert er valgt ut etter innspill fra landslagstrenere, landslagskapteiner, mediefolk og supportere, der hver av disse fire gruppene vektes med en fjerdedel hver.

– Prosessen er klar og transparent, og vi er ikke involvert i det endelige valget av nominerte, opplyser FIFA i uttalelsen.

– Vi har imidlertid notert oss de bekymringer som har kommet inn fra fotballfamilien og fansen, og vil ta med oss disse tilbakemeldingene i fremtidige kåringer.