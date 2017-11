Avsluttet etter 20 år med scoring og bronse

(Stabæk-Trondheims-Ørn 5-2) Trine Rønning (35) avsluttet med stil: Scoring og bronse med Stabæk lørdag.

Trønderen satte inn Stabæks første mål da det ble 5-2 over moderklubben Trondheims-Ørn.

Trine Rønning ble tatt opp i A-stallen til lørdagens motstander som 15-åring. Nå er det slutt etter 20 sesonger i ligaen, åtte cuptitler, seks seriegull og 164 landskamper. Og ikke minst OL-gull.

– Hun er en fantastisk spiller. Hun har hatt en unik evne til å tilpasse seg alderen. Først spilte hun kant, så midtbane og til slutt midtforsvar - og hun har vært like god i alle posisjoner, sa NRKs fotballekspert Lise Klaveness på lørdagens sending. Klaveness har selv spilt mange år sammen med Rønning.

Hun har opplevd mange triumfer, mens den største nedturen var straffebommen i EM-finalen mot Tyskland i 2013.

Rønning spilte 97 toppseriekamper for Trondheims-Ørn, 113 for Kolbotn og 191 for Stabæk.

Melissa Bjånesøy, Synne Jensen 2 og Andrea Wilman scoret de øvrige Stabæk-målene mot Trondheims-Ørn lørdag. Gjestenes målscorere var Rakel Engesvik og Elen Melhus.

Lillestrøm har forlengst sikret seg sitt fjerde strake seriegull, men slet lenge mot Vålerenga – før det endte med 5-2 seier. Tre scoringer av 18-åringen Sophie Roman Haug var dagens høydepunkt.

Camilla Kur sendte vertene i ledelsen, men LSK utlignet på en Haug-heading.

– Dette var dømt og tamt. Vi må skjerpe oss, fastslo LSK-kaptein Ingrid Moe Wold til NRK i pausen, da det sto 1-1.

I 2. omgang nikket Sophie Roman Haug inn sitt andre mål for dagen, dermed ledelse til gjestene. Så økte Emilie Haavi til 3-1 og Haug til 4-1. 5-1 kom på en tabbe av Vålerenga-keeperen. Men ikke alle var like imponert over LSK:

– Jeg tror ikke dette holder mot Manchester City, sa NRK-ekspert Tom Nordli. Lillestrøm skal møte det engelske laget i Champions League. Hjemmekampen går torsdag.

– Vi skal klore oss fast etter beste evne, sa LSK-trener Hege Riise på NRK-sendingen.

Sølvvinner Avaldsnes overbeviste med 5-0 over Medkila, som endte opp med 9-69 i målforskjell og nedrykk.

Resultatene:

Avaldsnes – Medkila 5-0, Klepp – Arna-Bjørnar 0-0, Kolbotn – Grand Bodø 2-0, Sandviken – Røa 0-2, Stabæk – Trondheims-Ørn 5-2, Vålerenga – LSK Kvinner 2-5.