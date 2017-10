Avlyser VM-kvalik etter spillerstreik

Fredagens VM-kvalik mellom Sverige og Danmark er avlyst etter at de danske fotballkvinnene droppet treningen for tredje dag på rad.

Det svenske fotballforbundet har fått beskjed fra sine kolleger i Danmark at kampen ikke blir spilt. Årsaken er konflikten mellom Danmarks fotballforbund (DBU) og spillerne. De har forgjeves prøvd å komme til enighet om en ny avtale, og spillerne uteble fra trening både mandag, tirsdag og i dag.

– Dette er en veldig spesiell situasjon som vi aldri har opplevd før. Vi sjekker nå med UEFA hvordan vi skal forholde oss til dette, sier generalsekretær Håkan Sjöstrand i det svenske fotballforbundet.

– Det er en historisk dårlig dag for kvinnelandslaget og dansk fotball totalt sett, sier toppfotballsjef i DBU, Kim Hallberg, på forbundets hjemmeside.

– Helt grotesk



– Det er beklagelig og helt grotesk at vi er i en situasjon hvor spillerne ikke vil møte til viktige landskamper, selv om vi har tilbudt bedre vilkår og invitert til nye forhandlinger etter kampene. Vi opplever at Spillerforeningen og spillerne tar kamper og fans som gisler i faglige forhandlinger.

De danske jentene ble i august hyllet av titusener av landsmenn da de kom hjem fra EM med en overraskende sølvmedalje. Siden har konflikten med det danske forbundet overskygget prestasjonene på banen.

Problemstillingen var den samme før bortekampen mot Ungarn 19. september. Da var det en midlertidig avtale i siste liten som sørget for at den VM-kvalifiseringskampen kunne spilles. Men nå var ikke Pernille Harder & Co til å rikke.

Konflikten handler delvis om penger, men også om prinsipper. Spillerne krever at DBU skal påta seg arbeidsgiveransvar under samlinger, noe forbundet motsetter seg.

Tirsdag kveld rykket spillernes representant Janni Arnth ut og kritiserte DBUs holdning.

– Ulogisk



– Det er jo dypt ulogisk at de heller vil bruke tiden på å avlyse kampen enn på å forhandle. Vi er klare til å komme og spille, så la oss forhandle på plass en avtale så vi kan gjøre det, sa hun.

Spillerne har boikottet de oppsatte treningene i Helsingør siden mandag, men de har i stedet trent for seg selv i Dragør.

– Det er feil når de sier at vi ikke vil spille. Selvfølgelig ønsker vi å spille, men det krever en avtale, og den må vi få i orden nå, sa Arnth.

Slik blir det ikke, og dermed henger Danmarks håp om VM-sluttspill i 2019 i en tynn tråd. Danmark kan i verste fall bli straffet med utestengelse fra hele VM-kvalifiseringen.

PS! Også tirsdagens kvalik mot Kroatia tirsdag er i fare.