Tidligere fotballprofil dømt for grovt bedrageri og vold

Den tidligere eliteseriespilleren er dømt til ett års ubetinget fengsel for blant annet grovt bedrageri, grovt heleri og vold.

Totalt har Oslo tingrett dømt mannen i 20-årene til ett år og fire måneders fengsel, men fire måneder av straffen er gjort betinget med en prøvetid på to år.

Den tidligere fotballspilleren var på sitt beste aktuell for det norske landslaget og har kamper for flere klubber på norsk toppnivå.

Retten mener mannen brukte sitt eget aksjeselskap til å inngå en avtale med Telia om opprettelse av 46 mobilabonnementer og utlevering av tilsvarende antall telefoner med betalingsutsettelse. Han dømmes totalt for seks tilfeller av grovt bedrageri.

Formålet var å selge telefonene videre til privatpersoner via Finn.no, og mannen forklarte i retten at han da det skjedde hadde et stort behov for raske penger ettersom han hadde opparbeidet seg mye spillegjeld.

Retten slår fast at mannen totalt bedro Telia for i overkant av 508.975 kroner, men mener dømmer ham til å betale kun 391 293,75 kroner tilbake til teleselskapet. Årsaken er at retten mener selskapet selv bidro til at tapet ble så stort som det ble ettersom de gjennom en forhandler fortsatte å lever ut telefoner til mannen til tross for at tidligere fakturaer hadde forfalt.

Han dømmes også for grovt heleri og må tåle inndragning til statskassen av 365.900 kroner etter at han ble stoppet av en toller på et tog mellom Oslo og Göteborg med pengene i en ryggsekk. Mannen har erkjent at pengene stammet fra straffbare handlinger.

Dømmes for dørvaktvold

I tillegg til heleri og bedrageri dømmes mannen for ett forsøk på simpelt bedrageri, to tilfeller av oppbevaring av kokain og annen narkotika, ett tilfelle av vold mot annen person, ett tilfelle av kjøring uten gyldig førerkort samt for i selvforskyldt rus å ha forulempet eller voldt fare for andre.

Voldsepisoden skjedde i 2016 på utestedet Lille Asia på Majorstuen i Oslo der han havnet i basketak med flere dørvakter.

Dommen er ennå ikke formelt forkynt for den dømte, men ble omtalt av Nettavisen tidligere onsdag.

Mannens forsvarer Petter Sogstad Grannes sier til VG at han har mottatt dommen og nå vil bruke tid på å gjennomgå den før han og hans klient avgjør om det er aktuelt å anke.

