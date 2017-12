(Liverpool – Swansea 5-0) Philippe Coutinho (25) scoret, hadde målgivende og var en av banens beste da han spilte sin 200. Liverpool-kamp tirsdag kveld.

Det gjorde Liverpool-manager Jürgen Klopp glad.

– Jeg vet at folk ofte ikke er tålmodige nok, siden alt handler om resultater. Fra utsiden er det mulig å tenke at de ikke kommer raskt nok, men vi føler oss veldig bra for tiden. Det var fem minutter i Arsenal-kampen sist som ikke var bra, men prestasjonen var god, vi spilte uavgjort. Og i kveld føler vi oss veldig bra, sier Klopp til BBC.

Det gjaldt i alle høyeste grad Coutinho, som har vært heftig linket til Barcelona den siste tiden. Han viste seg fra sin beste side i jubileumskampen:

• Etter bare seks minutter noterte han seg for sin syvende Premier League-scoring for sesongen. Liverpool vant ballen høyt i banen før Coutinho fikk ballen fra Mohamed Salah. Dagens Liverpool-kaptein la til rette før han skrudde ballen opp i krysset, bak en utspilt Swansea-målvakt Lukasz Fabianski. Scoringen var Coutinhos 54. for Liverpool.

• Den andre omgangen var syv minutter gammel da en annen brasilianer tegnet seg på scoringslisten. Coutinho, Liverpool-kaptein for anledningen, svinget inn et frispark fra hjørnet av 16-meteren, og på bakerste stolpe dukket Roberto Firmino opp. Umarkert bredsidet han inn 2–0 fra kloss hold.

SCORING OG MÅLGIVENDE: Philippe Coutinho scoret og hadde målgivende i den overlegne 5-0-seieren over Swansea. Foto: Paul Ellis , AFP

Første Liverpool-scoring på Anfield

Unggutten Trent Alexander-Arnold scoret sitt første Premier League-mål da han fikk drømmetreff fra tolv meter, mens Firmino ble tomålsscorer minuttet senere da han satte ballen inn i det åpnet buret etter at Salah serverte brasilianeren på sølvfat. Firmino er en av ligaens heiteste spillere og har scoret fire mål på de siste tre kampene.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier Alexander-Arnold etter kampen til Sky Sports.

Alex Oxlade-Chamberlain fastsatte sluttresultatet til 5–0 med en lekker scoring ti minutter før slutt. Den tidligere Arsenal-spilleren skjøt på volley fra åtte meter, et skudd som gikk i en fin bue over en utspilt Fabianski. Det var Oxlade-Chamberlains første Liverpool-scoring på Anfield.

Det var den 14. kampen på rad for Liverpool i alle turneringer uten tap. Seieren gjør at de nå ligger på 4. plass i ligaen, fem poeng bak United og fire poeng bak Chelsea.

– Uakseptabelt

For Swansea er sitausjonen langt verre. Laget ligger helt sist i Premier Leauge, og er uten manager. Leon Britton, som har jobben midlertidig, oppsummerer kampen mot Liverpool slik:

– Etter at vi slapp inn det andre målet, gjorde vi så mange feil ... Det er uakseptabelt. Da jeg så prestasjonen i andre omgang, gjorde det veldig vondt. Det er vanskelig å se etter å ha vært i klubben så lenge. Men vi er profesjonelle. Vi må fortsette å gi alt, sier Britton.