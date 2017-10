OSLO SENTRUM (VG) – Det som skjedde den dagen i Drammen: I ettertid er det mest av alt flaut, sier John Arne Riise (37) til VG.

For selv 14 år etter at det skjedde: Norsk fotball blir ikke ferdig med det som helt riktig blir kalt «Slagene i Drammen», 1. september 2003. I hovedrollene: Norsk fotballs to største stjerner: John Carew (da 23) og John Arne Riise (da 22).

I boken «Fordeler og ulemper ved å være John Arne Riise», som kommer ut torsdag, vier Riise et kapittel til hendelsen.

Riise til VG: Jakter farens grav

«Jeg husker at John sa: «Bare vent til vi kommer i bussen.» Og jeg svarte noe sånt som «Ja, bare kom du», og da vi jogget ned etter treningen på Marienlyst i Drammen, løp jeg ved siden av John og spyttet foran skoene hans. Hva skal jeg si? Dette er flaut,» forteller Riise i boken.

– Begeret rant over og det svartnet for meg, sa John Carew i en TV 2-dokumentar i 2014.

Ettermælet

FAKSIMILE: John Arne Riise slipper bok på Pilar Forlag.

I bussen gikk Carew løs på Riise med knyttede never, og det kunne gått veldig galt. Skandalen var fullkommen, Carew ble sendt bort fra spillerhotellet den natten. Riise slapp, men han slapp ikke unna han heller. I boken sier han:

«Jeg har tenkt etterpå, at selv om det var jeg som ble slått ned, virker det nesten som saken kastet mørkest skygge over meg. Det var som om den viste meg frem som svak, som en ufordragelig snørrunge som til slutt ble satt på plass,» forteller Riise i boken.

Riise såret: Kritikk fra Solskjær og Solbakken

Til VG forteller han at Carew og han skværet opp på hotellet rett etter hendelsen.

– Jeg føler at vårt vennskap ble sterkere av det som skjedde. Men det var skammelig AT det skjedde. Vi var to unge gutter, som på den tiden hadde personlige problemer i tillegg til et voldsomt konkurranseinstinkt.

Den daværende landslagssjefen om hendelsen:

«Pratet og lo»

– Oppførselen vår var barnslig, og jeg var veldig spent da jeg gikk opp på rommet hans og banket på. Den John som åpnet, var den gode gamle. Han har alltid påpekt at han er et år eldre enn meg, og da han åpnet sa han: «Hei, junior …» Så gikk vi inn på rommet hans, pratet og lo. Ingen av oss skjønte hva som hadde skjedd – og hvorfor, sier Riise til VG.

– Han kom inn på rommet mitt og sa unnskyld for det han hadde sagt. Og jeg sa unnskyld for det jeg hadde gjort, sa John Carew i TV 2-dokumentaren.

Riise: Slet med nerver, kvalme og søvn

John Arne Riise kaller i ettertid det som skjedde for «flaut og pinlig».

– Det skulle aldri skjedd. Men dessverre skjedde det, sier han. I boken avslutter han kapittelet om «Slagene i Drammen» på følgende måte:

«Fy f … som jeg angrer på alt som skjedde den dagen.»