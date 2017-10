Riise om forholdet til Solskjær: «Respekt – og misunnelse»

OSLO SENTRUM (VG) John Arne Riise (37) innrømmer et noe merkelig forhold til Ole Gunnar Solskjær (44).

De to, fra nabobyene Ålesund og Kristiansund, er Norges to mestvinnende fotballspillere internasjonalt. Det er suksessen de har hatt felles, ikke så mye annet.

– Han var jo absolutt en inspirasjon. Men det var også mye misunnelse fra min side, sier Riise i et intervju med VG.

I boken «Fordeler og ulemper ved å være John Arne Riise», som kommer i salg tirsdag, forteller Riise om forholdet til Solskjær, og han dveler mye ved hvordan de to fotballprofilene oppfattes utad.

I boken sier Riise, om tiden da han kom med på landslaget, i 2000:

Beundring

«Jeg beundret ham. Han var en av de eldre jeg så opp til. Jeg forsøkte å vise meg fra min beste side på treningene, overbevise ham og de andre med mer erfaring at jeg var god nok. Jeg husker at jeg for gøy slo en tunnel på Solskjær da vi spilte fem mot fem. Da sparket han meg rett ned. Han var sint. Jeg ble redd for at jeg hadde gått for langt og opptrådt respektløst. Jeg håpet at jeg ikke hadde ødelagt for meg selv. Jeg visste min plass. Alt jeg ville, var at de skulle like meg.»

– Sparket han deg ned?

– Ja, det var under såkalt «firkant» på en landslagssamling, svarer Riise – og smiler.

John Arne Riise prøver i boken å beskrive hvordan og hvorfor Solskjær og han selv blir oppfattet veldig forskjellig av folk.

«Ole Gunnar Solskjær er elsket i Norge. Han er norsk på den måten vi liker. Ydmyk i intervjuer. Han sa aldri noe galt,» forteller Riise i boken.

Høflig gutt

– Ole Gunnar hylles, og han er mer som nordmenn flest er. Jeg kan slaktes, fordi jeg er mer frittalende og en som våger å si meningen min utad, beskriver Riise forskjellen, til VG.

«Ole Gunnar svarte høflig når journalistene spurte om noe. Han fant ikke på noe dumt. Ingen Ferrari. Ingen skilsmisser. Ingen sms-er,» forteller Riise i boken.

– Han var en jeg så opp til, absolutt, sier Riise til VG.

« … for han vet at Solskjær er den eneste, norske fotballspilleren som har oppnådd noe i nærheten av det jeg har, men likevel er Solskjær den eneste av oss som har blitt elsket for det i Norge, og det er noe jeg aldri helt har kommet over,» sier Riise i boken.

Misunnelse

– Ja, det var mye misunnelse, innrømmer Riise i dag.

«Beklager selvskrytet, av og til renner det over for meg. Ole Gunnar Solskjær ville holdt kjeft, jeg kunne innimellom ønske at jeg hadde samme evnen, men jeg har ikke det. Jeg kommer ikke fra en sånn familie. Jeg sier det jeg mener – høyt. Jeg har alltid sagt mer enn jeg burde,» sier Riise i boken.

VG har vært i kontakt med Ole Gunnar Solskjær. Han ønsker ikke å kommentere Riises bok.