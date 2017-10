John Arne Riise: Giftet meg to ganger – uten å ville det

OSLO SENTRUM (VG) John Arne Riise (37) mener at de to første ekteskapene hans aldri skulle skjedd. Men at han likevel lot det skje.

Det forteller den tidligere fotballstjernen i sin selvbiografi «Fordeler og ulemper ved å være John Arne Riise.»

«Jeg blir flau når jeg sier det, for jeg ser jo i ettertid at jeg gjorde nøyaktig det samme i to ekteskap: Jeg fridde fordi det til slutt virket som den eneste mulige utveien. To ganger giftet jeg meg selv om jeg – allerede før vielsen – visste at dette ikke var riktig.»

– Kjærlighet gjør blind, og jeg går mine egne veier selv om folk råder meg til å ta det litt med ro. Jeg tar mye av skylda selv for det som skjedde. Det er mye som skulle vært gjort og sagt annerledes. Jeg var for pysete, sa ikke fra hva jeg egentlig ville eller følte, sier Riise, når VG møter han på et hotell i Oslo sentrum.

– Skulle vært tøffere

Riise giftet seg med Guri Havnevik i 2003 og med Maria Elvegaard i 2010.

VG har vært i kontakt med begge for å få kommentarer på Riises utspill (se svarene lenger ned i saken).

«Jeg vet ikke om jeg kan forklare hvordan det kunne skje. Men det skjedde. Jeg hadde ikke lært noe. Og det må jeg innrømme, når jeg ser tilbake på ulike hendelser i livet, er det et spørsmål som ofte vender tilbake til meg: Har du ikke lært noen ting?» spør Riise seg selv i boken.

– Jeg skulle vært tøffere, innsett tankene og følelsene rundt giftermålene. Men jeg ville prøve, det var barn inne i bildet, jeg ønsket meg en familie, sier Riise til VG.

Han prøver å svare på sitt eget spørsmål om hva han har lært i boken: «Jeg vet ikke hvorfor det er så vanskelig for meg. Men jeg gir ikke opp. Til sist skal jeg få ting riktig,» mener Riise.

Ekskona Guri Havnevik sier følgende til VG:

– Det er ikke første gang John Arne kommer med uriktige påstander i offentligheten om sitt første ekteskap. Jeg har valgt å holde en lav profil hver gang han har hatt behov for å fortelle om sitt privatliv. Først og fremst av hensyn til vårt felles barn.

SAMMEN: På Senkveld i 2015. John Arne Riise og kona Louise Angelica. Foto: Frode Hansen , VG

– Hun må ha vært livredd

Nå er han gift med Louise Angelica Riise.

– Det første ekteskapet mitt – jeg var altfor ung, det skjedde altfor tidlig. Men omgivelsene forventet det. Jeg følte at det var for sent å snu, gjestene fortjente det ikke, og det gjorde ikke Guri heller, sier Riise.

I boken beskriver han hendelsen i Ålesund 14. juni 2003 på følgende måte:

«250 gjester var invitert. Men det var med et nødskrik at bryllupet ikke ble avlyst. Jeg ville ikke gifte meg. Det er fælt å si det, men det er tilfellet. Jeg skulle ikke ha fridd, men jeg fridde. Bryllupet ble planlagt, kirke bestilt. Invitasjoner ble sendt ut. Jeg vet ikke om panikken var gryende eller om jeg bare våknet og innså at jeg ikke ville. At jeg aldri hadde villet.»

SELVBIOGRAFI: «Fordeler og ulemper ved å være John Arne Riise» er tittelen på boken. FAKSIMILE: Pilar Forlag

Videre hevder han:

«I dagene før bryllupet ble det holdt en rekke krisemøter, med hennes foreldre og meg, med mine foreldre, med rådgivere, med agenter. Det var et vanvittig oppstyr, naturlig nok. Jeg ville trekke meg, men det var for sent. Skandalen ville bli for stor,» forteller Riise i boken.

Riise gjør flere innrømmelser i boken:

«Min oppførsel gjorde jo bryllupet til en katastrofal opplevelse for Guri. Utvilsomt var det sånn. Hun må ha vært livredd for fremtiden.»

– Stemmer det at det var familieråd før bryllupet? spør VG Guri Havnevik.

– Jeg nøyer meg med det samme svaret: Det er ikke første gang John Arne kommer med uriktige påstander i offentligheten.

Riise skriver videre at «jeg var en stor egoist» og at han «tok det letteste valget».

«Jeg tenkte at jeg heller fikk gifte meg og så skille meg igjen om et halvt år. Jeg skammer meg over å ha tenkt sånn, men det gjorde jeg,» forteller Riise i boken.

PÅ KAMP: John Arne (t.h.) og mamma Berit Riise. Foto: Fredrik Solstad , VG

Riise beskriver også giftermålet med Maria Elvegaard som «ikke riktig».

– Det er jo veldig merkelig å høre at han giftet seg, mens han egentlig syntes det var feil. Særlig siden det var han som fridde og planla hele bryllupet i New York, sier Elvegaard til VG.

Hun var kjæresten til lagkameraten Jan Gunnar Solli da Riise traff henne. De giftet seg i New York, og Riise trodde på den store kjærligheten igjen. En stund.

Men forholdet gikk dårlig. Riise beskriver i boken:

«Jeg så på Maria. Jeg husker jeg tenkte at jeg ville være lykkeligere i et liv uten henne, men at hun var moren til Emma, jeg ville ikke være den som ga opp. Jeg ville være lojal.» Litt senere står det:

«Ting gikk ikke så veldig bra med Maria. Men så ble hun gravid igjen. Dette var i mars 2011.»

– Jeg har mye av skylda for dette, sier Riise til VG.

Riise beskriver det som at han sa «Jeg synes vi skal skille oss» og hun sa «ok.»

Maria Elvegaard har en annen oppfatning av bruddet:

– Jeg var jo den som tok ut skilsmisse. Ikke han. Det har jeg papirer på. Det er trist å høre han si at hans to første ekteskap var to tabber, sier Maria Elvegaard til VG.