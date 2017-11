John Arne Riise blir fotballagent

Den tidligere fotballspilleren John Arne Riise (37) annonserte søndag ettermiddag at han blir fotballagent.

Det bekrefter han på sin offisielle Twitter-konto.

– Jeg er stolt over å kunne fortelle at jeg nå er fotballagent. Jeg har vært på begge sider av bordet, og ser frem til å kunne hjelpe spillere nå sitt fulle potensial, og tilby veiledning gjennom karrieren deres, skriver den tidligere Liverpool-spilleren.

I Twitter-meldingen går det frem at han skal jobbe med Global Finest Athletes, som representerer både toppspillere og unge talenter.

Les også: Riise såret av kritikken fra Solskjær og Solbakken

Riise, som la skoene på hyllen i 2016, annonserte i juni i fjor at han skulle satse på langrenn. Nå har han funnet nok en karriereretning, denne gang i agentbransjen.

VG har foreløpig ikke lykkes i å komme i kontakt med John Arne Riise.



FAKSIMILE: John Arne Riises biografi. Foto:

Mange jern i ilden



Riise mottok spørsmål fra Twitter-brukeren Ole Morten Persen om «Hva skjedde med langrennskarrieren?», og til det svarer sunnmøringen at «den er 100 % på den». Videre legger han til at han blir å se på pokerturneringer.

Lillebror Bjørn Helge: Sier fra hvis John Arne går for langt

Riise har mange utvilsomt mange jern i ilden. Mannen med flest kamper for det norske landslaget (110) er for tiden aktuell med biografien «Fordeler og ulemper ved å være John Arne Riise».

I tillegg er det ikke mer enn noen måneder siden Riise uttalte overfor VG at han ville satse på en trenerkarriere. Da hadde han store ambisjoner om å en dag lede det norske landslaget. Det ambisiøse målet høstet ros fra Norges Fotballforbund.

– Mitt hovedfokus er at jeg skal bli trener og manager. Det er den jobben jeg ser for meg å ha fremover, sa han den gang i et intervju med VG.

Så du? Riise hudfletter Aalesund

I løpet av en 20 år lang karriere som profesjonell spiller har Riise spilt for klubber som Aalesund, Monaco, Liverpool og Roma, i tillegg til å ha hatt opphold i både Kypros og India.