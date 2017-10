Jørn Andersen vil vekk fra Nord-Korea

Jørn Andersen (54) hadde hårete mål med landslaget til Nord-Korea. Men nå har han bestemt seg for å avslutte jobben som landslagstrener på grunn av den politiske situasjonen landet har havnet i.

I et intervju med TV 2 forteller Andersen at han gir seg i mars neste år. Da utløper kontrakten han inngikk i 2016.

– Ettersom det blir tyngre og tyngre å jobbe her, er det små muligheter for at jeg vil fortsette her, sier han til TV 2.

Sjekk denne: Amnesty reagerer på Andersens jobb

Intervjuet er gjort i nordkoreanske Pyongyang. Hovedstaden i det som regnes som verdens mest lukkede land. Han understreker at den politiske situasjonen – og sanksjoner fra verdenssamfunnet – er hovedgrunnen til at han vil hjem.

Men han er ikke engstelig for at Nord-Kareas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump skal ryke i tottene på hverandre i atomkrig. Han opplever situasjonen i Pyongyans gater som rolige.

– Jeg tror det aldri komme til å skje noe her. Det har jeg sagt hele tiden, og den følelsen har jeg også hele tiden, sier Andersen.

Les også: VG møtte Andersen i Nord-Korea

Men han medgir at arbeidsforholdene er blitt tyngre. På grunn av den politiske situasjonen, og sanksjonene. Og at han opplever at landet blir mer og mer forlatt.

Da østfoldingene med fortid som spiller og trener i Tyskland kom til Nord-Korea i 2016 signerte han en avtale på åtte måneder. Siden forlenget han den til ut mars neste år.