Andersen og Nord-Korea fikk rundjuling

(Libanon - Nord-Korea 5-0) Jørn Andersen og hans Nord-Korea gikk på et brutalt tap borte mot Libanon i kvalifiseringen til Asiamesterskapet.

Libanon vant hele 5-0 i Beirut - og er med ti poeng på fire kamper i praksis videre til Asiamesterskapet i 2019, som et av de to beste lagene i gruppen, som også består av Hongkong og Malaysia.



Nord-Korea har to poeng etter tre kamper, etter uavgjort borte mot Hongkong og hjemme mot Libanon. Hongkong er på annenplass med fem poeng (fire kamper), og ser ut til å være laget Nord-Korea må passere.



Jørn Andersen har uttalt at det er små muligheter for at han han forlenger kontrakten når den går ut 31. mars.

Utsatt tre ganger



Andersen overtok 1. mai 2016. Etter seks seire, en uavgjort og et tap det første året forlenget han kontrakten, men det har vært vanskeligere i 2017.

Så du denne? Midt i atomprøvesprengning i forrige måned, fortalte Andersen om et stille og rolig liv i Pyeingyang til VG.

Den politiske situasjonen gjør at Nord-Korea nesten ikke spiller kamper, og hjemmemøtet med Malaysia er blitt utsatt hele tre ganger, som en direkte følge av at Kim Jong-uns halvbror ble drept på flyplassen utenfor Malaysias hovedstad Kuala Lumpur i februar.



Andersens største triumf er at nasjonen kvalifiserte seg for Øst-Asia-mesterskapet. Det arrangeres i desember, og der venter topp asiatisk motstand: Japan, Kina og Sør-Korea.

Så gjenstår det å se om dette stortapet får noen konsekvenser.

