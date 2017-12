Udinese med sylfrekk jubel i Inters første tap

(Inter-Udinese 1-3) Det mest hysteriske trekantdramaet i fotballverden fikk et nytt kapittel da Udinese påførte Inters første tap for sesongen.

Argentineren Rodrigo De Paul satte 2-1 på straffe for Udinese i andre omgang. Da pekte han på lagkameraten og landsmann Maxi Lopez og omfavnet innbytteren, mens alle Udinese-spillerne fulgte etter. Det var alt annet tilfeldig.

Maxi Lopez spilte sammen med Inter-kaptein Mauro Icardi, som scoret for vertene, i Sampdoria i 2012. Icardi ble god venn med Lopez og også sistnevntes kone Wanda Nara. Lopez og Nara har tre barn sammen, men i 2013 ble de skilt etter åtte år i ekteskap. Fire måneder senere giftet Nara seg med Icardi.

– I starten var jeg sammen med ham av seksuelle årsaker. Jeg kunne ikke se noen andre grunner. Vi var som tenåringer, men så ble det til kjærlighet med tiden. Mauro (Icardi) sier det var kjærlighet fra første blikk, men det var det ikke. I dag er han en god far for våre døtre, sa Wanda Nara i et intervju med Caras.

UTLIGNET: Inters Mauro Icardi feirer får sin utligning. Foto: Alessandro Garofalo , Reuters

Allerede før det ble slutt mellom Lopez og Nara, pekte hun seg i retning mot Icardi. Da Sampdoria skulle på treningsleir i USA fikk Icardi melding fra Nara. Hun spurte Icardi, og ikke Lopez, om han kunne kjøpe en Ipad.

– Den episoden fikk meg til å tenke. Ville Wanda egentlig ha iPad'en, eller var dette bare en unnskyldning for å komme i kontakt med meg. Da jeg kom tilbake til Milano, var det første jeg gjorde å ta kontakt med Wanda. Jeg måtte overlevere iPad'en. Det var den perfekte unnskyldningen, skrev Icardi i sin biografi.

Siden har Maxi Lopez nektet å hilse på Icardi før avspark i kamper de har spilt mot hverandre. Kampene mellom Lopez' og Icardis lag har blitt omdømt til «Derby della Wanda Nara» (derbyet om Wanda Nara).

KVINNEN: Wanda Nara på tribunen under en kamp mellom Inter og Juventus i 2015 på San Siro. Foto: Luca Bruno , AP

Spesielt hardt reagerer Lopez på at Icardi legger ut bilder av de tre barnene Lopez og Nara har sammen. Icardi har også tattovert navnet på de tre barnene født. Selv har Icardi og Nara to barn sammen selv.

Italiensk presse, deriblant Corriere Dello sport, har skrevet at den sicilianske mafiagruppen Cosa Nostra skal ha tilbudt Maxi Lopez å knekke benene til Icardi. Det har ikke Lopez kommentert, men Wanda Nara har tatt avstand fra rapportene.

– Barna er styrken min. Og de vet at jeg vil gjøre alt for å beskytte dem, fordi de betyr alt for meg, sa Lopez om saken.

BITTER: Udinese's Maxi Lopez. Foto: Alberto Lancia , AP

Wanda Nara skal også ha tatt Maxi Lopez til retten tidligere, grunnet at Udinese-spilleren ikke har betalt barnebidrag. Da forsvarte Lopez seg med at forholdet hennes med Icardi har gjort det umulig for han å holde kontakten med sine tre barn.

Nara er også agent for sin ektemann. Icardi har vært mye linket til Real Madrid, men det har han benektet.

– Hvis Real Madrid ringer meg, lar jeg telefonen ringe, sa Icardi for kort tid siden, ifølge Sky Italia.

Icardi har scoret 17 mål på 17 seriekamper for Milano-laget denne høsten.

Inter har hatt en sterk høst og leder Serie A før de andre topplagene skal i aksjon. Tapet mot Udinese kom etter mål fra Paul, som nevnt, Antonin Barak og Kevin Lasagna.



