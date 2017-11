(Sverige – Italia 1–0) Sverige får Italia til å skjelve før returkampen i VM-playoffen mandag, etter Jakob Johanssons første landslagsmål.

– Det er sjelden jeg har opplevd maken til trykk på Friends, sa Sveriges store stjerne Emil Forsberg rundt midnatt. Da hadde den italienske kaptein Gianluigi Buffon forlatt området, etter å ha stilt opp og svart på spørsmål i rundt 20 minutter.

Forsberg herjet med italienerne, men på VGs spørsmål kunne han ikke si om det var hans beste landskamp.

– Det har jeg ikke tenkt på, men det var veldig morsomt i dag.

– Er det overrasket over at dere var såpass gode?

– Jeg er ikke sjokkert over noen ting lenger. Vi ser i kvalet at vi kan slå alle. Vi slår Italia hjemme. Vi er bra, vi er ikke «underdogs», som alle skal ha det til. Når vi gjør våre saker rett, er vi også jæ...g bra, sier Forsberg til VG.

– Hva slags kamp forventer du deg i Italia?

– Huff, vanskelig å svare på. Jeg tror det blir sånn cirka likt kampbilde. Italia trykket på mot slutten, men det er vel ganske naturlig når de leder. Jeg tror det blir ganske likt.

Oppgaven var og er fortsatt fenomenal for Sverige. I 1930 takket Italia nei til å være med i VM, mens sluttspillet i nettopp Sverige i 1958 er det eneste «Azzurri» ikke har kvalifisert seg for. Bare Brasil med fem VM-gull har en sterkere historie enn Italia, som i likhet med Tyskland har blitt verdensmestere fire ganger. Det skremte ikke «søta bror».

Jakob Johansson kom inn og frelste Sverige med sitt første landslagsmål, til ellevill jubel blant de 50.0000 på Friends Arena. Han skjøt fra 16 meter, ballen forandret retning i Daniele De Rossi og utspilte sisteskansen Gianluigi Buffon i det 61. minutt.

– Det var ingen dårlig timing. Det er kjempeskjønt å få et mål og en seier som vi kan ta med oss til Italia. Det er klart at det er litt flyt at ballen går via noen og utspiller Buffon, men det er deilig å ha den turen, sier Johansson i et intervju vist på Max.

Presset landslagssjef



Dermed er Sverige bare en bortekamp på San Siro i Milano mandag fra deltagelse i Russland-VM til sommeren - etter å ha misset de to seneste.

– Jeg er fortsatt sikker på at vi kommer til VM. Jeg så det på spillerne etterpå. De var sinte, særlig var kapteinen vår sint, sier den italienske landslagssjefen Gian Piero Ventura på pressekonferansen etter kampen.

– Hva tenker du om presset fra media de neste dagene?

– Det er som det er; presset er konstant. Det har ingenting å si. Vi er vant til det. Det var ikke medias skyld at vi tapte denne kampen, svarte Ventura, som fremsto rolig og smilte etter flere av spørsmålene han fikk.

Ventura mener at Ola Toivonen skulle vært utvist allerede etter ett minutt, for en albue som skal ha brukket nesen til Leonardo Bonucci.

– Kampen var veldig fysisk, på grensen til bråkete, og det ble vi lidende av. Neste gang må vi være med i hodet, taktikk og annet kan vi legge til side. Nå gjelder det å tro på at vi kan klare det, og så er håpet at publikum på San Siro er med oss.

Matteo Darmian hamret ballen i stolpen 20 minutter før slutt. Nærmere utligning kom ikke et vaklende Italia i Stockholm.

– Utfra det som skjedde på banen i kveld var resultatet ufortjent. Buffon trengte ikke å gjøre en redning. Vi hadde sjanser og traff treverket, men vi kan fortsatt snu det, sier Ventura ifølge forbundets Twitter-profil.

– På dette nivået må dommeren være mer skjerpet, sier han videre med adresse mot kampens dommer.

OVERTAK: Jakob Johansson (nummer 13) sikret Sverige overtaket i VM-playoffen mot Italia. Foto: Soren Andersson , AFP

Landslagssjef Ventura har allerede fått mye kritikk fra mange hold i Italia. Selv om det bor over 60 millioner i støvellandet har neppe noen større press på seg enn 69-åringen resten av helgen.

Mannen har for øvrig trent nesten 20 italienske klubber med ett mesterskap i Serie C (!) som sin største tittel. Nå må han redde landets fotballære, mens Sverige kan dra til motebyen med senkede skuldre og et perfekt utgangspunkt.

– En kjempekveld. Vi holder nullen og scoret ett. Første omgang er bra. Vi har mye ball og kommer til en del innlegg, sier Marcus Berg til Expressen.

Gjestene fikk en stor sjanse i åpningen da Andrea Belotti headet innlegget til Matteo Darmian like utenfor. Italias eneste avslutning i løpet av de første 45 minuttene.

Buffons siste landskamp?



Rett etterpå var Ola Toivonen ikke langt unna med et skudd fra 18 meter, men Gianluigi Buffon, Italias keeper og kaptein, hadde kontroll.

Han måtte heller ut i aksjon noen minutter før pause da Giorgio Chiellini tapte en ball mot Marcus Berg. Først fikk Buffon slått ballen vekk fra spissen, før han kastet seg og slo ballen videre unna rett foran Toivonen.

Keeperveteranen har annonsert at han legger opp etter sesongen. Hans første landskamp kom sist gang Italia spilte VM-playoff i 1997. Da gjorde de jobben mot Russland.

Siden har Buffon rukket å spille 174 landskamper (som er Europarekord) og blitt verdensmester i 2006. Hans 175. kamp i returoppgjøret mandag står faktisk i høyeste fare for å bli kultfigurens siste.

PS! Marco Verratti fikk gult kort og mister returen.