Sverige nærmer seg VM - sjokkerte Italia

(Sverige-Italia 1-0) Sverige får Italia til å skjelve før returkampen i VM-playoffen mandag etter Jakob Johanssons første landslagsmål.

– Det er et bra utgangspunkt, men det er bare en kamp. Det blir tøft å spille mot dem der nede, sier Johansson i et intervju vist på Max.

Oppgaven var og er fenomenal for Sverige. I 1930 takket Italia nei til å være med i VM, mens sluttspillet i nettopp Sverige i 1958 er det eneste «Azzurri» ikke har kvalifisert seg for. Bare Brasil med fem VM-gull har en sterkere historie enn Italia som i likhet med Tyskland har blitt verdensmestere fire ganger. Det skremte ikke «søta bror».

Les også: Ødegaard fra start for Norge

Jakob Johansson kom inn og frelste Sverige med sitt første landslagsmål til ellevill jubel blant de 50.0000 på Friends Arena. Han prøvde seg fra 20 meter. Ballen stusset i Daniele De Rossi og utspilte sisteskansen Gianluigi Buffon i 61. minutt.

– Det var ingen dårlig timing. Det er kjempeskjønt å få et mål og en seier som vi kan ta med oss til Italia. Det er klart at det er litt flyt at ballen går via noen og utspiller Buffon, men det er deilig å den turen, sier Johansson.

Evra: Ferdig i Marseille og utestengt i Europa etter angrep på supporter

Presset landslagssjef



Dermed er Sverige bare en bortekamp på San Siro i Milano mandag fra deltagelse i Russland-VM til sommeren - etter å ha misset de to seneste.

– Vi trenger bare ett resultat nå. Vi må snu dette i Milano. San Siro må ta oss i mot med begge hender og vi må gjøre en god prestasjon for fansen, sier Gian Pero Ventura, Italias landslagssjef, ifølge forbundets Twitter.

Zlatan får slakt for dette:

Matteo Darmian hamret ballen i stolpen 20 minutter før slutt. Nærmere utligning kom ikke et vaklende Italia i Stockholm.

– Utfra det som skjedde på banen i kveld var resultatet ufortjent. Buffon trengte ikke å gjøre en redning. Vi hadde sjanser og traff treverket, men vi kan fortsatt snu det, sier Ventura som videre valgte å klage på dommer Cüneyt Cakir.

– På dette levelet må dommeren være mer skjerpet.

Les mer: Ødegaard kun slått av Eden Hazard

OVERTAK: Jakob Johansson (nummer 13) sikret Sverige overtaket i VM-playoffen mot Italia. Foto: Soren Andersson , AFP

Landslagssjef Ventura har allerede fått mye kritikk fra mange hold i Italia. Selv om det bor over 60 millioner i støvellandet har neppe noen større press på seg enn 69-åringen resten av helgen.

Mannen har for øvrig trent nesten 20 italienske klubber med ett mesterskap i Serie C (!) som sin største tittel. Nå må han redde landets fotballære, mens Sverige kan dra til motebyen med senkede skuldre og et perfekt utgangspunkt.

– En kjempekveld. Vi holder nullen og scoret ett. Første omgang er bra. Vi har mye ball og kommer til en del innlegg, sier Marcus Berg til Expressen.

Dæhli og Thorsby: Barnerivaler på Oslo vest

Gjestene fikk en stor sjanse i åpningen da Andrea Belotti headet innlegget til Matteo Darmian like utenfor. Italias eneste skudd i løpet av de første 45 minuttene.

Bendtner om sin beste medspiller:

Buffons siste landskamp?



Rett etterpå var Ola Toivonen ikke langt unna med et skudd fra 18 meter, men Gianluigi Buffon, Italias keeper og kaptein, hadde kontroll.

Han måtte heller ut i aksjon noen minutter før pause da Giorgio Chiellini tapte en ball mot Marcus Berg. Først fikk Buffon slått ballen vekk fra spissen, før han kastet seg og slo ballen videre unna rett foran Toivonen.

Keeperveteranen har annonsert at han legger opp etter sesongen. Hans første landskamp kom sist gang Italia spilte VM-playoff i 1997. Da gjorde de jobben mot Russland.

Les VG-kommentar: Buffon, mannen det er umulig å mislike

Siden har Buffon rukket å spille 174 landskamper (som er Europarekord) og blitt verdensmester i 2006. Hans 175. kamp i returoppgjøret mandag står faktisk i høyeste fare for å bli kultfigurens siste.

PS! Marco Verratti fikk gult kort og mister returen.