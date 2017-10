Icardi-hat trick skaper hodebry for rivalens milliardprosjekt

(Inter – AC Milan 3-2) To ganger slo AC Milan tilbake etter Mauro Icardi-mål. Det hjalp lite da argentineren scoret tre.

Idet Derby della Madonnina gikk mot overtid på stillingen 2-2, rev Ricardo Rodriguez ned Danilo D'Ambrosio i feltet.

Fra elleve meter scoret Mauro Icardi – for tredje gang – og sikret tre poeng for Inter. Samtidig sørget han for at ropene om AC Milan-sjef Vincenzo Montellas avgang kommer til å øke i styrke.

For Montellas AC Milan har brukt to milliarder på forsterkninger, men har nå tre strake tap i Serie A og er nummer ti. Åtte poeng på tolv kamper er den magre poengfangsten for den rød-svarte storsatningen fra Milano.

Før 1-0 gjorde innleggsspesialisten Antonio Candreva det han kan best, og serverte Mauro Icardi med et innlegg argentineren bare forlenget i mål.

Så, etter at tidligere Liverpool-spiller Suso hadde utlignet, var 24-åringen der igjen.

Etter å ha vunnet ballen på egen halvdel og forsert 30 meter nærmere Milan-målet, slapp han ballen til Ivan Perisic.

Mens kroaten danset seg ned til linja, fant Icardi plass i feltet. Innlegget endte hos ham igjen, og 24-åringen satte inn 2-1 bak den mye omtalte Gianluigi Donnarumma i AC Milan-buret.

To milliarder – 10. plass

Keeperen er en av få spillere fra fjorårssesongen som overlevde de aktive sommermånedene i AC Milan. To av de andre, Suso og Giacomo Bonaventura, scoret hvert sitt mot Inter.

To milliarder kroner ble brukt.

Det skulle vekke storlaget fra en dvale hvor sjette-, syvende- og åttendeplasser ble normalen – kort tid etter at de preget Fotball-Europa.

Søndag spilte syv av nykommerne fra start mot Inter.

I den blå delen av Milano har Luciano Spalletti brukt færre kroner, men samlet 13 poeng mer. I ligaen hvor Juventus har seks strake seriegull, er nå Inter serieleder Napolis nærmeste utfordrer etter åtte runder.

Forrige sesong var den fjerde strake sesongen Milan ikke var blant de fem beste i Italia. Det selskapet hadde de ikke vært utenfor siden de ble stiftet i 1899. Nå er Rossoneri nummer ti.