VGs dom: Nordens drømmelag uten Zlatan

For første gang faller Zlatan Ibrahimovic (36) utenfor Nordens drømmeellever. Joshua King (25) er VGs spissvalg.

I en 4-1-3-1-1-formasjon har VG valgt ut disse for kalenderåret 2017:

Kasper Schmeichel – Mikael Lustig, Andreas Granqvist, Simon Kjær, Ludwig Augustinsson – Thomas Delaney – Gylfi Sigurdsson, Emil Forsberg, Pione Sisto – Christian Eriksen – Joshua King

Og det er ikke en benket Ibrahimovic som er Kings tøffeste utfordrer som spiss på «Nordens drømmelag», et lag som domineres av VM-klare svensker, dansker og islendinger – og som selvfølgelig ledes av Islands landslagssjef Heimir Hallgrimsson.

Marcus Berg har, på sitt trauste vis, klart å fylle tomrommet etter Zlatan på det svenske landslaget. 31-åringen scoret åtte mål på veien til VM i Russland, og har rundet 35 mål for klubb- og landslag i år.

Likevel vrakes han til fordel for King.

Christian Eriksen, Pione Sisto, Emil Forsberg og Gylfi Sigurdsson er skapende krefter vi ikke kommer utenom, og dermed blir det bare plass til én spiss på laget.

Det ble årets julenøtt. Zlatan Ibrahimovic (36) har navnet, klubben og titlene, men har vært borte fra fotballen fra april til november – og dermed ryker supersvensken.

To mål i ligacupfinalen mot Southampton står igjen som årets Zlatan-høydepunkt. Hat trick i 16-delsfinalen mot St. Etienne i Europa League er også et bevis på Zlatans klasse. Men det er ikke nok.

Marcus Berg har hatt et fascinerende år. 31-åringen ble toppscorer i Hellas med 24 mål for Panathinaikos. Hele 19 av dem kom fra januar til mai. Panathinaikos scoret bare 45 mål, noe som betyr at Berg sto for over halvparten dem.

Syv av åtte Berg-mål i VM-kvaliken kom i år, men det viktigste kom i fjor: I 1-1-oppgjøret mot Nederland i Stockholm. Bare Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Christian Eriksen, Romelu Lukaku og André Silva har flere kvalik-mål enn svensken.

Etter sommeren har Berg banket inn mål for Al Ain i De forente arabiske emirater. Prestasjonen holder likevel ikke i konkurranse med King.

Islands Alfred Finnbogason må også nevnes. Han har bare hatt Robert Lewandowski og Pierre-Emerick Aubameyang foran seg på toppscorerlisten i Bundesliga i høst, men alle hans tre kvalikmål kom i 2016. Og islendingen scoret ikke mye i vårsesongen.

Danmarks Nicolai Jørgensen ble toppscorer i Nederland forrige sesong, men har ikke hatt samme flyten etter sommeren. Bidro «bare» med to mål i VM-kvaliken.

NORDENS DRØMMELAG (4-1-3-1-1):

Kasper Schmeichel (31), Danmark og Leicester

Ledertype for Danmark, og for lengst etablert som en god Premier League-keeper. Har holdt nullen i hver tredje kamp i Premier League siste fire år. Spilte seg fram til Champions League-kvartfinale med Leicester, og derfor et naturlig valg foran Olsen og Jarstein.

Mikael Lustig (30), Sverige og Celtic

Har levert stabilt gjennom flere sesonger. Oppe i seks ligatitler med Celtic. Spillende type som ikke har fysikken som sin forse. Gode innlegg. Tre mål i VM-kvaliken. Men har blitt «pisset på» i Champions League (18 baklengs), og midtstopper Andreas Christensen kunne vært et alternativ som høyreback.

Andreas Granqvist (32), Sverige og Krasnodar

Ser ut som en forsvarsspiller, og spiller som en. Kaptein, hærfører, gladiator. Forsvarsspill som minnet om kunst i play off-kampene mot Italia. Guldbollen-vinner i Sverige etter ti år med Zlatan-dominans.

Simon Kjær (28), Danmark og Sevilla

Storspill i Fenerbahce gjorde ham ettertraktet i sommer. Endte i Sevilla, som er et av Spanias mest gjerrige lag med Kjær på laget. Herlig type som har luket bort noen nonchalante unoter. Taklingssterk, aggressiv – og konstruktiv med ball.

Ludwig Augustinsson (23), Sverige og Werder Bremen

Fire målgivende i VM-kvaliken er sterkt og flest på Sverige. Bare åtte mann, spisser og midtbanespillere, hadde flere. Gikk fra ligagull i FC Købehavn til marerittstart i Werder Bremen (elleve ligakamper uten seier). Men Werder Bremen slipper inn få mål – problemet har vært å score nok.

Thomas Delaney (26), Danmark og Werder Bremen

En drivende god allroundspiller. Kan se tilbake på to hat trick i 2017: For Werder Bremen borte mot Freiburg og for Danmark borte mot Armenia. En av tre som er nominert til årets danske «fodboldspiller». Sikker på vårt lag.

Gylfi Sigurdsson (28), Island og Everton

Islands viktigste spiller da sagaøya tok seg til fotball-VM som gruppevinner. Scoret selv fire mål, fordelt på tre kamper som alle ga Island-seier. I tillegg hadde 28-åringen tre målgivende. Noen vil kanskje hevde at han ikke er like hot som tidligere. Kanskje det. Men ble solgt for rundt en halv milliard kroner i sommer - og har fått en opptur i november og desember.

Emil Forsberg (26), Sverige og RB Leipzig

Vidunderlig playmaker-type for RB Leipzig, som holder koken i toppen av Bundesliga. Scorer mål og setter opp andre. To mål i Champions League-gruppespillet, fire for Sverige i kvaliken. Selvskreven på dette laget.

Pione Sisto (22), Danmark og Celta Vigo

Kvikke føtter, bra teknikk – nå også med sluttprodukt. Den Uganda-fødte dansken har hatt en strålende høstsesong i Celta Vigo. Toppet assist-statistikken i Spania så sent som i desember. Har også levert noen scoringer, og er derfor blant dem med flest målpoeng i Spania.

Christian Eriksen (25), Danmark og Tottenham

Har han Ball-Europas deiligste tilslag? 11 mål og tre målgivende på Danmarks vei mot VM – inkludert hat trick i play off-oppgjøret mot Irland. Hjernen, og Harry Kane-servitør, i Tottenham. Bare Kevin De Bruyne hadde flere målgivende i PL forrige sesong.

Joshua King (25), Norge og Bournemouth

Kings Premier League-scoringer trumfer Marcus Bergs antall i langt svakere ligaer. Nordmannen scoret hele 13 mål på vårparten, et antall det skal mye til å overgå i en liten klubb som Bournemouth. Det har gått noe tregere i høst/vinter, men King har definitivt hevet nivået sitt. Totalt fem mål i VM-kvaliken, tre i dette kalenderåret.

TRENER:

Heimir Hallgrimsson, Island

Udiskutabelt valg. Island (332.000 innbyggere) ble gruppevinner foran Kroatia (4,2 mill.), Ukraina (45,2 mill.), Tyrkia (76 mill.), Finland (5,5 mill.) og Kosovo (1,8 mill.) – og gikk direkte til VM som eneste nordiske nasjon. En vanvittig kollektiv prestasjon, ledet av Hallgrimsson. Island deltar i VM for første gang i historien i 2018.

ASSISTENT:

Janne Andersson, Sverige

Tok Sverige til VM etter råsterk play off mot Italia. Da ryker assistentjobben for Åge Hareide. Sverige i tøff kvalikgruppe og blir nummer to, bak Frankrike og foran Nederland.

Benken:

Robin Olsen, Sverige og FC København

Andreas Christensen, Danmark og Chelsea

Riza Durmisi, Danmark og Real Betis

Aaron Gunnarsson, Island og Cardiff

Marcus Berg, Sverige og Al Ain

Nicolai Jørgensen, Danmark og Feyenoord

Zlatan Ibrahimovic, Manchester United

Vurdert av Sindre Øgar, Trond Johannessen, Geir Juva, Knut Espen Svegaarden og Øyvind Herrebrøden