MILANO (VG) Han vokste seg stor i Rosenborg, og mandag kveld opplevde Mikael Lustig (31) sin aller største fotballkveld.

Den svenske 0-0-bragden på San Siro høres over hele fotballverden. Det var store svenske smil overalt i intervjusonen etter kampen. Men ingen strålte som høyreback Mikael Lustig, mannen som var i Rosenborg i fire sesonger, før han gikk til Celtic høsten 2011.

Etter at han hadde forklart svensk presse hvor stort dette var, spurte VG ham om hvorfor svenskene klarer dette, samtidig som Norge føles så langt unna.

– Ha-ha, det spørsmålet får dere stille til noen andre, men jeg vet ikke . . . hvor lenge er det siden dere var med? Var det i 98? spør Lustig.

I VM-sammenheng er altså det riktig, mens Sverige var med i 2002 og 2006 (og neste år), Danmark var med i 2002 og 2010 (og kanskje neste år) og Island debuterer i VM-sluttspill i 2018.

«MESSI-FEIRING»: Mikael Lustig vrengte av seg drakten og viste den frem til San Siro, på Lionel Messi-vis. Foto: AP

– Dere i Norge får slutte å gå ski, og begynne med fotball isteden, fleiper Lustig.

– Neida, det er ingen tvil om at det er mange bra spillere i Norge også, men det gjelder å få litt selvtillit. Dere må vinne kamper igjen. Da kommer flere spillere til å vokse, sier han.

– Er det en forskjell på mentaliteten til norske og svenske spillere?



– Nja, men vi har vært i mange mesterskap, vi vet hva som kreves i slike kamper, selv om det var mange eldre, dyktige spillere som ga seg etter EM i fjor. Vi som er igjen vet også hva det handler om, og det er jo også mange veldig gode spillere i dette laget.



Da det hele var over vrengte han av seg drakten og viste den frem, som Messi på Santiago Bernabeu i Madrid og Ronaldo på Camp Nou i Barcelona. Det vanvittige trykket på San Siro var over, 14 svensker hadde slått over 70.000 italienere – og Lustig og svenskene fikk «stoppet kjeften» på italienerne, som åpnet med en enorme pipekonsert under den svenske nasjonalsangen. TV-bildene viste at Lustig ble særdeles forbannet.

– Ja, når det er nasjonalsang kan de vise respekt, sa han etterpå, men greide ikke være sint på noe som helst der og da.

– Dere var veldig disiplinerte og Italia fikk lite til?

– Ja. Det er klart; vi har marginene med oss i disse to kampene, men vi er også ekstremt bra som lag, sier Lustig, som passer på å melde følgende til sine Rosenborg-venner:

– Det er fantastisk morsomt at dere vant serien igjen.

Landslagssjef Janne Andersson, mannen bak mirakelet, var lettere rørt på pressekonferansen.

Gazzetta dello Sports forside i dag.

– Jeg har hatt gleden av å vinne noen ganger, og har tenkt at det er overdrevet når idrettsfolk sier at det ikke har sunket helt inn. Men det er nok der jeg er nå. Jeg synes det er så morsomt å se at alle er så utrolig glade, særlig «Granen» (kaptein Andreas Granqvist), Berg, Lustig og Ola Toivinen, de som tok den siste sjansen (til å få spille VM). Å få se deres glede er heftig, sa Andersson.

Dagen derpå gråter Italia, Gamma Radio spiller betegnende nok Abbas «SOS» rett etter 9-nyhetene, og La Gazzetta Dello Sport bruker ordet «FINE» på å oppsummere opplevelsen, altså «slutten».

Det er slik de føler det nå, det blir ikke noe VM, det er slutt for keeper Buffon, for Chiellini, Barzagli, De Rossi, slutt for en hel generasjon og italiensk fotball er i hvert fall satt på pause. Det kan ta litt tid å komme igang igjen.

For Sverige har dette eventyret bare begynt.