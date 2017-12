Stor VG-kåring: Real Madrids lykketroll er verdens beste i forsvar

Han er best kjent for sine elleville raid i angrep, men VG kårer likevel Real Madrid-backen Marcelo (29) til verdens beste forsvarsspiller i 2017.

I fjor måtte han se seg slått av seks midtstoppere, men i 2017 er det vrient å finne en forsvarsspiller som har vært i nærheten av Marcelos nivå.

Gledessprederen i Real Madrid-garderoben har vært en av lagets aller viktigste spillere også på banen. Fra sin venstreback-posisjon har brasilianeren bidratt til at klubben gikk til topps i fem turneringer: La Liga, Champions League, spansk supercup, UEFAs supercup og klubb-VM.

En delvis skadeplaget høst hvor han har vært litt mindre avgjørende, er ikke nok til å overskygge en vårsesong hvor han kanskje var den aller beste spilleren i Real Madrids gullspurt, i tillegg til å levere magiske øyeblikk som assisten i Champions League-kvartfinalen mot Bayern München (se video i toppen av saken).

Han har også vært solid på et brasiliansk landslag som kanskje har vært verdens beste i 2017. I september fikk han sin første opptreden som landslagskaptein.

10. NICOLÁS OTAMENDI (Manchester City)

Argentineren har brukt tid på å overbevise Premier League-kritikerne etter den dyre overgangen fra Valencia i 2015. Men dette har vært et glitrende år for det som har blitt Manchester Citys forsvarssjef. Etter en god vår har han tatt enorme steg på høsten: Fire seriemål og en pasningssikkerhet på over 92 prosent er tegn på en moderne, teknisk midtstopper, men Otamendi har også blitt tryggere defensivt.

9. JOSHUA KIMMICH (Bayern München)

Siden landslagsdebuten i mai 2016 har ingen vært involvert i flere Tyskland-mål enn den 22-årige høyrebacken Kimmich (14 målpoeng). Han har blitt en av de mest betrodde både på landslaget, der han har mest spilletid av alle i 2017, og på Bayern München. Ikke minst fordi han kan brukes overalt i forsvar og på midtbanen. Strålende da Tyskland vant Confederations Cup.

8. SAMUEL UMTITI (Barcelona)

Franskmannen har fått sitt gjennombrudd på internasjonalt toppnivå. Umtiti har løst Barcelonas stopperproblem og vært blant lagets viktigste sammen med keeper Marc-André ter Stegen og naturligvis Lionel Messi. Den atletiske, pasningsdyktige og anvendelige 24-åringen markerer seg som en av verdens beste stoppere. Har spilt mest av alle på det franske landslaget i år.

7. DANI CARVAJAL (Real Madrid)

En av banens beste spillere i Champions League-finalen mot Juventus, og hans ypperlige innleggskvalitet har gjentatte ganger vært avgjørende for Real Madrid i viktige kamper. Solid defensivt. Fast på Spania når han er frisk. Helseproblemer har preget høstsesongen hans.

6. GIORGIO CHIELLINI (Juventus)

Den beste i det solide Juventus-forsvaret som tok seg til Champions League-finale på våren med kun to baklengsmål på syv utslagskamper. Laget er ikke like solid uten ham, som i 3-0-tapet mot Barcelona denne høsten. Gjentatte skadeproblemer tyder på at han kan slite med å holde det gående i mange år. La opp på landslaget etter VM-fadesen.

5. DANI ALVES (PSG/Juventus)

Prestasjonene hans i Champions League-semifinalene mot Monaco står igjen som noe av det villeste i 2017: Glitrende assists til begge målene i den første kampen, deretter en oppsiktsvekkende volleyscoring i returen. Verdt å notere at han i disse kampene spilte høyrekant. Trekkes for defensiv utrygghet. Svært god som høyreback for PSG på høsten.

4. TOBY ALDERWEIRELD (Tottenham)



Belgierens viktighet i Tottenham-forsvaret er uvurderlig: Spurs har tatt to poeng i snitt i de ti kampene med ham på banen i Premier League denne høsten, og kun 1,37 poeng i de åtte kampene uten. Kvalitetene hans er først og fremst defensive, men han kan behandle en ball også; ingen fullførte flere langpasninger i Premier League forrige sesong.

3. SERGIO RAMOS (Real Madrid)

Madrids heroiske midtstopper er den mestvinnende kapteinen i klubbens historie. Han har duell- og taklingsstyrke og offensive ferdigheter til å kunne være verdens beste i sin posisjon, men han ødelegger for seg selv ved å miste hodet altfor ofte: To unødvendige utvisninger i La Liga denne høsten, og én i El Clásico på våren. Ikke like giftig på cornere som tidligere år.

Dette idiotiet er grunnen til at Ramos ikke når høyere opp:

2. CESAR AZPILICUETA (Chelsea)

Chelsea-stopperen er mer til å stole på enn noen annen i bransjen. Spanjolen ble i november historisk da han spilte samtlige 90 minutter i 74 strake kamper for Chelsea. Bunnsolid defensivt og kan spille i midtforsvar og på begge backer. Leverer også offensivt: Fem assists i PL denne høsten – alle til landsmann Álvaro Morata. Nå mangler bare fast plass på Spania.

1. MARCELO (Real Madrid)

Ingen forsvarsspillere er i nærheten av Marcelos nivå når det kommer til offensive bidrag. Brasilianeren kan kommer rundt på kanten og slå innlegg, skjære inn i banen og gjøre alt selv, eller slå gode stikkere. 13 målgivende pasninger i 2017 er råsterkt. Kanskje Real Madrids beste spiller på våren. Debut som Brasil-kaptein. Har også blitt til å stole på defensivt.

