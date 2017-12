Stor VG-kåring: Derfor er Messi bedre enn Ronaldo

Cristiano Ronaldo (32) vant de største trofeene i 2017, men VG mener likevel at Lionel Messi (30) var den beste fotballspilleren.

Den evige duellen fortsetter. Fotballhistoriens største stjernerivaleri ser ikke ut til å nærme seg slutten helt ennå.

I 2017 har det vært nærmest dødt løp mellom Cristiano Ronaldo og Lionel Messi hvis man ser på deres personlige statistikk: Ronaldo har scoret 53 mål, Messi har scoret 53 mål. I lørdagens El Clásico, årets siste kamp for begge, handler det dermed ikke bare om tre livsviktige La Liga-poeng og prestisje mellom klubbene, men også hvem som kan smykke seg med tittelen som årets toppscorer.

Året har vært langt mer innbringende for Ronaldo når det kommer til trofeer. På et fantastisk Real Madrid-lag, der han ikke nødvendigvis har vært den aller beste spilleren, har portugiseren vunnet både Champions League og La Liga.

Hans største bragd for året var de 10 (!) scoringene han banket inn, ofte på «goalgetter»-vis, fra kvartfinalen til finalen i Champions League. Takket være hvile i mindre viktige seriekamper og en ny spillestil har Ronaldo lært seg å toppe formen når det gjelder som mest.

Men Messi har ganske enkelt vært en bedre fotballspiller i 2017. Barcelona var i krise før sesongstart, med en tilsynelatende mangelfull tropp, skadeproblemer og konflikter på bakrommet. Likevel leder de La Liga med åtte poeng mer enn Real Madrid. Hvorfor? Fordi Messi har reddet dem gang på gang på gang.

Ingen skaper flere sjanser, dribler mer eller slår flere nøkkelpasninger enn den lille argentineren, som også har flest målpoeng av alle i 2017. Innflytelsen hans på laget er enn helt annen enn Ronaldo sin. Og han har ikke akkurat vært fraværende i avgjørende øyeblikk; han scoret hat trick da Argentina stod på kanten av VM-stupet, og senket Real Madrid på Santiago Bernabéu i april.

Her er VGs rangering av verdens beste angrepsspillere i 2017, vurdert av VGs journalister Arilas Berg Ould-Saada, Øyvind Herrebrøden og Trond Johannessen:

10. RADAMEL FALCAO (Monaco)

El Tigre er tilbake. Toppscorer og den mest avgjørende spilleren på Monaco-laget som sensasjonelt snøt PSG for fransk seriegull, og en nøkkelmann i lagets Champions League-bragd som stoppet i semifinalen. Har ikke stoppet opp denne høsten: 15 mål på 16 seriekamper. Havnet i hardt vær etter kontroversiell oppførsel da Colombia sikret VM-plass.

9. MOHAMED SALAH (Liverpool)

Etter en glitrende vårsesong i Roma har Salah tatt både Premier League og Champions League med storm som Liverpool-spiller. Å være toppscorer i ligaen med 14 mål når man ikke engang spiller spiss, er ekstremt imponerende. Var også den viktigste grunnen til at Egypt ble VM-klare for første gang på 28 år.

8. ROBERT LEWANDOWSKI (Bayern München)

Holder dampen oppe selv om klubblaget hans har hatt et relativt rustent år. 43 mål på 46 kamper er tall i verdensklasse. Polakken endte også som toppscorer i den europeiske VM-kvalifiseringen, men det skyldes også at Polen vant den trolig enkleste gruppen. Bedre målsnitt enn både Messi og Ronaldo i år. Har kommet med oppsiktsvekkende uttalelser om egen klubb.

7. EDINSON CAVANI (PSG)

Selv om Neymar og Mbappé har kommet til PSG, vurderer mange fortsatt Cavani som lagets beste og viktigste spiller. Uruguayaneren jobber knallhardt i tillegg til å være en vandrende målmaskin: Ingen har scoret flere enn hans 53 mål i 2017, klubb og landslag kombinert.

6. PAULO DYBALA (Juventus)

Var den beste angrepspilleren på Juventus’ vei til Champions League-finalen, med hans to mål i kvartfinalen mot Barcelona som årets høydepunkt. Var enda bedre i høst, da han scoret ti mål på de seks første Serie A-rundene. Landslagskarrieren bremses av at han ikke passer sammen med Messi.

5. KYLIAN MBAPPÉ (PSG)

Årets store sensasjon. Hadde ikke startet en Champions League-kamp før nyttår – nå har han 10 mål i turneringen, inkludert flere helt avgjørende scoringer som sendte Monaco til semifinale på våren. Har vært glitrende etter den finurlige overgangen til PSG og er nå fast på det franske landslaget. Har mye mer enn bare mål i seg.

4. HARRY KANE (Tottenham)

Verdens mest effektive spiss; ingen av Europas storscorere er i nærheten av Kanes snitt på 1,04 mål i snitt per kamp (50 mål på 48 kamper). Gikk målløs av banen i kun én av sine seks landskamper. Nytt for året er at han også leverer i Champions League, der han har scoret fem mål i høst. Få topplag er så avhengige av én spiller som Tottenham.

3. NEYMAR (PSG)

Hans store høydepunkt for året var da han scoret to mål og hadde to assists i den historiske 6-1-opphentingen til Barcelona mot PSG. Etter overgangen til nettopp PSG, som gjorde ham til tidenes klart dyreste spiller, har han vært ustoppelig: 17 mål og 12 assists på 20 kamper. Bare Messi har flere målpoeng i kalenderåret. Har fått tyn for oppførselen i starten på Paris-karrieren.

2. CRISTIANO RONALDO (Real Madrid)

Et underlig år for Ronaldo. Leverte helt hinsides prestasjoner i de avgjørende Champions League-kampene på våren: 10 mål fra kvartfinalene og ut. Bidro også sterkt til La Liga-seriegull. Men en høstsesong under pari tyder på at han ikke lenger klarer å være best året rundt. Solid landslagsår med 11 mål for Portugal.

1. LIONEL MESSI (Barcelona)

Grensesprengende god på et begrenset Barcelona, som han nærmest på egenhånd har gjort til suverene serieledere i høst. Ingen i verden er i nærheten av hans 64 målpoeng på klubbnivå (48 mål og 17 assists). Vant bare cupen med Barcelona, men sendte også Argentina til VM med hat trick i den avgjørende bortekampen mot Ecuador.