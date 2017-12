Stor VG-kåring: David De Gea er verdens beste keeper

Endelig er det David De Gea (27) sin tur. VG mener Manchester United-keeperen er verdens beste.

Som hvert år har VG kåret verdens beste fotballspillere. De neste dagene vil vi presentere det vi mener er de ti beste spillerne for hver lagdel. Først ut er keeperne.



Etter Manuel Neuer i 2013 og 2014, og Gianluigi Buffon i 2015 og 2016, topper den spanske sisteskansen VGs kåring for årets beste keeper i 2017.

27-åringen hjelpes av at hovedkonkurrentene ikke har fått det helt til i år: Neuer har stort sett vært ute med en skade i foten, mens Buffon har vist tegn til at alderen begynner å ta ham igjen.

Men det er først og fremst De Geas egne prestasjoner som sikrer ham prisen. Ingen har vært mer avgjørende for en europeisk toppklubb enn ham denne sesongen, med enkeltprestasjoner som ene og alene har reddet en rekke poeng for Manchester United.

På streken er ingen i nærheten; De Gea har en samling spektakulære refleksredninger som få kan drømme om. Men han har også tatt store steg i feltarbeidet og med ballen i beina. I 2018 kan han utgjøre forskjellen mellom VM-gull og ikke for Spania.

Her er VGs rangering av verdens beste keepere i 2017, vurdert av VGs journalister Arilas Berg Ould-Saada, Øyvind Herrebrøden og Trond Johannessen:

10. MANUEL NEUER (Bayern München)



Mannen som har revolusjonert keeperposisjonen med sin ultraoffensive stil, har fortsatt å levere solide prestasjoner – når han har spilt. Først mistet han slutten av forrige sesong på grunn av en fotskade. Så skadet han set etter bare fire kamper av denne. Kjemper for å returnere til den avgjørende delen av sesongen.

9. KEYLOR NAVAS (Real Madrid)



En keeper som vinner Champions League to år på rad, kan ikke være en dårlig keeper. Men det er en grunn til at Real Madrid stadig er ute etter en ny målvakt. Navas – mannen som for en stund tilbake fikk avslag fra to norske klubber – leverer enkelte sensasjonsredninger, men er ikke like solid og stabil som de beste i bransjen.

8. EDERSON (Manchester City)

Har kommet inn i Guardiolas lag og løst klubbens store problemposisjon. Glitrende med beina, ekstremt offensiv bak et høytstående forsvar, men presterer også som skuddstopper. Har bare sluppet inn 12 mål i Premier League, men har også mindre å gjøre enn de andre. Holdt nullen i 11 av 17 seriekamper for Benfica på våren.

7. SAMIR HANDANOVIC (Inter)



Serie As beste keeper i 2017, ifølge de som følger ligaen tettest. Bunnsolid på et imponerende Inter-lag som inntil nylig ledet ligaen og kun har sluppet inn 13 mål denne høsten. Leverer ofte når det gjelder som mest: Banens beste både mot Napoli (0-0) og Juventus (0-0).

6. GIANLUIGI BUFFON (Juventus)

Et stang-ut-år for ringreven, som tapte Champions League-finalen 4-1 mot Real Madrid og røk ut i VM-play off mot Sverige. Var viktig for Juventus på våren, men Serie A-prestasjonene har totalt sett ikke vært på samme nivå som før. Det skulle bare mangle, men 39-åringen viser tegn til at han begynner å dra på årene.

5. JAN OBLAK (Atlético Madrid)

I oktober nådde Oblak en ellevill milepæl: 50 kamper uten baklengsmål i La Liga – etter bare 86 kamper! Dette året har ikke Atlético-forsvaret vært like bunnsolid som tidligere, men Oblak har aldri vært bedre. Gjør nesten seks redninger i snitt for hvert mål han slipper inn. Har litt å gå på med ballen i beina.

4. HUGO LLORIS (Tottenham)

Når Lloris har dagen, er det knapt noen som er i nærheten. Som da han leverte en lang rekke vanvittige redninger som sikret Tottenham-poeng mot Real Madrid. Problemet hans er fortsatt noen sporadiske kjempetabber, som brøleren mot Sverige i juni. Men totalt sett har Lloris, som er kaptein både på klubb- og landslag, utviklet seg til en av de aller beste i sin posisjon.

3. MARC-ANDRÉ TER STEGEN (Barcelona)

Etter en noe tabbepreget start på Barcelona-karrieren har Ter Stegen etablert seg blant verdens aller beste. Det er en grunn til at tyskerne ikke er altfor bekymret for Neuers skadefravær. Ligner den komplette, moderne keeper: Offensiv, modig og god med ballen, briljant skuddstopper og dominerende i feltet. Høydepunktet kom kanskje mot Atlético Madrid i høst.

2. THIBAUT COURTOIS (Chelsea)

Belgieren er åpenbart en nyttig mann å ha bakerst i laget; han har vunnet tre seriegull på fire sesonger med Chelsea og Atlético Madrid. Ikke like spektakulær som noen av de andre stjernekeeperne, men svært trygg og god til å posisjonere seg. Har holdt nullen 25 ganger siden starten av forrige sesong – best i Premier League.

1. DAVID DE GEA (Manchester United)



Hvor hadde Manchester United vært uten ham? De Gea har, ifølge tall fra Opta, avverget nesten 13 mål for laget sitt denne sesongen – soleklart best i Premier League. Han er også den keeperen som får nest flest skudd på seg i ligaen. De andre toppkeeperne har bedre forsvar foran seg. Stadig bedre i feltarbeid og med beina. Gjør nesten aldri feil.

