Slagsmålet i Parken

Kommentar KØBENHAVN (VG) (Danmark – Irland 0-0) Det var 64 år gamle Åge Hareides største kamp, det var en av 106 år gamle Parkens største kamper – men det ble ingen fotballfest.

Selvsagt ble det ikke det.

Det blir ikke fotballfester når Irland er involvert.

Det blir fotballkriger, og etter 0-0 i København fortsetter «slaget om en VM-billett» med del II i Dublin på tirsdag.

Man kan elske irske fans, irske puber, irsk humør, irsk pågangsmot og irske spillere som ikke er redde for noen i hele verden. Men man kan ikke si at Irland spiller vakker fotball, dessuten er det omtrent umulig å spille vakker fotball mot dem.

Disse irene lar seg nesten aldri bryte ned, du husker kanskje hvor hardt vertsnasjonen Frankrike måtte slite for å bryte dem ned i 8-delsfinalen i EM i fjor sommer. Åge Hareides menn ble kjempet ut av stilen, det ble aldri noen stil, aldri noen rytme i angrepsspillet, det var alltid en irsk kroppsdel i veien. Irland fikk det de kom for; 0-0.

På forhånd var det et litt skummelt dansk «hovmod». Dansk presse har fokusert på at Danmark har bedre fotballspillere, de er i bedre klubber og avisen BT mente at det danske laget var verdt 900 millioner norske kroner mer enn det irske.

I så fall: Penger var ikke alt denne gangen heller, og nå er det den billigste gjengen som har en ørliten fordel foran returen. Veien til VM er blitt litt lenger for Åge Hareide, selv om 0-0 er greit nok for Danmark.

- Så lenge de ikke scorer, er uavgjort greit, sa Hareide for et par dager siden, overbevist om at hans lag får minst like mange målsjanser på bortebane. Danmark har nå spilt ti kamper på rad uten tap, og det kreves altså en ellevte for at det skal bli Russland-tur neste sommer (selv om det selvsagt kan bli straffer).

Det er ikke mange steder i Nord-Europa nasjonalsangen synges med samme inderlighet som i Parken, denne lørdagskvelden godt hjulpet frem av godt drikke. På de hundre meterne bort til pressetribunen talte jeg åtte menn som gikk med brett fylt opp med seks ølplastglass.

Det lukter ikke øl i Parken, det stinker øl. Vi kan gjerne tre på oss de norske luene og riste så mye vi vil på hodet av akkurat dét, men slik gjør danskene det. Dette er dansk kultur, og Åge Hareide er med i Der er et yndigt land-koret.

- Parken er min favorittarena i hele verden, sier Kasper Schmeichel til Ekstra Bladet, keeperen som har bodd de fleste av sine år i England og spilt på toppstadioner Europa rundt.

- Atmosfæren her er helt spesiell, sier Schmeichel foran kampen mange danske spillere døpte «karrierens største».

Fikk du med deg? De seige svenskene

Men det ble også en av de vanskeligste.

- Irland er lette å lese, men vanskelige å møte. De ligger i to ledd med åtte mann bak ballen, meldte Åge Hareide før kampen.

Det var korrekt. I lange perioder var samtlige de grønne og hvite bak ballen, og danskene slet med å «spille mellom dem», som var planen. Det ble et slagsmål, og man merket liksom at Parken slet litt med å ta helt av, selv om den hardeste supporterkjernen kommanderte resten til «opp å stå» et par-tre ganger.

I KØBENHAVN: Trond Johannessen.

Men to ganger kunne det tatt av før pause: Først da Simon Kjær fant Jens Stryger Larsen med en fantastisk crosspasning bak det irske forsvaret. Keeper Darren Randolph reddet, og returen fra Andreas Cornelius gikk rett på den irske målvakten. Så holdt irene på å forære danskene ledelsen; kaptein Ciaran Clark slo ballen rett i beina på Christian Eriksen, han skjøt fra 20 meter, returen gikk rett ut, før lettbeinte, pigge Pione Sisto skjøt en halvmeter utenfor. Celta Vigos Sisto skapte flere problemer enn dirigenten Eriksen, selv om det løsnet litt for Tottenham-esset etter hvert.

De kunne gått helt galt for danskene da Cyrus Christie løp fra Stryger Larsen rett før pause, men Kasper Schmeichel reddet strålende, og 2. omgang fortsatte i samme stilen. Den største sjansen kom først da Yssouf Poulsen slapp til i lufta like før slutt. Aller mest liv på tribunen ble det da Nicklas Bendtner kom inn for Pione Sisto, de siste 20 minuttene, men Rosenborg-spissen greide ikke å utgjøre noen forskjell.

Og bare så det er klart foran returen foran 50.000 på Aviva Stadium i Dublin:

Den irske nasjonalsangen kommer også til å høres.