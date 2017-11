Så veldig mye mer dramatisk blir ikke fotball

Kommentar MILANO (VG) I Milano snakkes det om dommerpress og en brukket italiensk nese. I Dublin snakkes det om at én dansk scoring vil være nok til VM-plass. Skandinavias fotballskjebne skal avgjøres.

– Hvem er det Norge møter? Ny-Guinea? meldte en dansk journalist til VG etter lørdagens 0-0-kamp i Parken.

Vi får by på den, på reise Europa rundt for å følge våre naboers jakt på en VM-plass.

I kveld: Italia - Sverige på et utsolgt San Siro i Milano.

I morgen: Irland - Danmark på et utsolgt Aviva i Dublin.

Så veldig mye mer dramatisk blir det ikke i fotball.

Fikk du med deg? Vakker fotball er det ikke

– Det vil være det største i min karriere hvis vi går til VM, sa Christian Eriksen lørdag kveld, smilende, tross alt, selv om han ikke hadde briljert som vanlig. 25-åringen runder 75 landskamper i Dublin, og spurt om en VM-deltagelse virkelig vil rage over alle fremgangene med Tottenham, oppvisningen mot Real Madrid og så videre, så svarer han uten å nøle: «Ja, det synes jeg.»

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

«Velkommen til Sverige», sa svenske Ola Toivonen, konfrontert med det italienske raseriet etter at albuen hans hadde brukket Leonardo Bonuccis nese på. Svenskene var litt bråkjekke etter 1-0-seieren på hjemmebane.

«Velkommen til San Siro», kan fort bli det brutale svaret. Italienerne er såret og sinte. Magiske, mytiske San Siro er stolt og skummel.

For ti og et halvt år siden så jeg en semifinale i Champions League på denne banen, og det var en stemning der inne som det er umulig å glemme. Også den gangen trengte hjemmelaget hjelp fra publikum. Milan mot Manchester United, United hadde vunnet 3-2 hjemme og inn trampet Alex Fergusons bunnsolide menn, anført av Ronaldo, Rooney, Vidic, Scholes og Giggs.

De ble trampet i hjel.

Det ble en italiensk oppvisning av de helt sjeldne. Drevet frem av 78.500 mennesker var kampen bortimot kjørt etter en halvtime; 1-0 Kaká, 2-0 Seedorf. Maldini var skadet, men Nesta bestemte bak, Pirlo og Gattuso på midten, Gilardino ordnet 3-0 og aller best var midtbanesliteren Ambrosini som løp i veien for alt, kanskje som et lite bevis på at veggene på dette stadionet løfter alle når det gjelder som mest.

Fra minneboka: Milan-Ancelotti etter seieren over United: – En perfekt kamp

FULLT KOK FRA START: Bare minuttet var spilt da Leonardo Bonucci gikk overende i duell med Ola Toivonen. Italia-kaptein Gianluigi Buffon prøver å roe situasjonen. Fra venstre Giorgio Chiellini, den tyrkiske dommeren Cuneyt Cakir, Daniele De Rossi, Buffon og Toivonen. Foto: AFP

Det er ikke det samme trykket når landslaget spiller, sier du kanskje? Vel, San Siro ble valgt foran Palermo og Udine på grunn av den unike atmosfæren. Italia har aldri tapt her, Italia har heller aldri tapt hjemme i en VM-kvalifiseringskamp og svenskene er veldig spente på om den rutinerte spanske dommeren Antonio Mateu Lahoz kan stå imot presset fra tribunen.

Les også: De seige, seige svenskene

Kaptein Gianluigi Buffon ber hjemmefansen legge igjen klubbfargene, om å samle seg rundt asurblått. Det er god grunn til å tro at han blir hørt av de 74.000 som skal dytte Italia til VM (minus noen i gult og blått), og for svenskene er det god grunn til å frykte at dette vil starte som det sluttet på Friends; med et voldsomt italiensk trykk.

Det er nesten ikke mulig å forestille seg 90 nye minutter uten italiensk mål, og Sverige må fortsette å overgå seg selv for å nekte Italia VM-deltagelse for første gang på 60 år.

BER OM HJELP: Italia-trener Gian Piero Ventura og kaptein Gianluigi Buffon ber San Siro-publikumet om all mulig støtte mot Sverige. Foto: AP

Åge Hareides Danmark trenger bare å være seg selv i Dublin. Da er VM-mulighetene fortsatt gode. Irland er et begrenset lag, og Aviva Stadium, reist der gamle Lansdowne Road lå, har ikke like mye historisk fotballkraft i veggene som San Siro, selv om få synger høyere enn U2s landsmenn.

Hareide bryr seg tilsynelatende ikke om det.

– Det er på banen det skal avgjøres, sier han, og er både offensiv og freidig når han før avreise, på Clarion hotell ved Kastrup, slår følgende fast:

– Scorer vi ett mål, tror jeg nesten garantert vi kan si at vi er i VM.

OPTIMIST: Åge Hareide mener sjansene for VM-deltagelse øket etter 0-0 hjemme mot Irland. Her fra pressetreffet morgenen etter. Foto: TROND JOHANNESSEN

For den norske landslagssjefen tror ikke på to irske scoringer, men har han undervurdert kraften i det irske hjemmepublikumet? Og har han provosert irene? De scoret tross alt to mål to ganger (blant annet 2-2 borte mot Serbia) og tre mål én gang i kvaliken.

Danmark-sjefen bryr seg heller ikke om statistikken som viser at seks av de åtte hjemmelagene som har åpnet en VM-playoff med 0-0 hjemme, har endt opp med å bli slått ut.

– Jeg mener fortsatt at våre sjanser er større nå enn foran hjemmekampen, sier Hareide.

Så du denne? Genistreken som kan sende Danmark til VM

Og står han igjen som seierherre tirsdag kveld, skal i hvert fall danskene minnes på hvilken nasjon han er fra, han som fikk dem til VM igjen.

Det er ikke Ny-Guinea.