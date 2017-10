Piqué fikk pipekonsert i en time - så ble han byttet ut

(Spania-Albania 3-0) Han var ikke på hjemmebane i kveld, Gerard Piqué (30).

Det spørs hvor mye Barcelona-stopperen klarte å glede seg over at Spania til tider holdt lekestue med Albania og ble klar for neste års VM i Russland.

For hver gang Piqué fikk ballen på Estadio José Rico Pérez i Alicante var det nærmest unison pipekonsert fra tilskuerne. Blant spanske flagg var det også en del plakater å se med klar beskjed til Pique, som er tilhenger av at Catalonia skal løsrive seg fra Spania.

Saken fortsetter under videoen

Det hørtes ikke ut som publikum på Costa Blanca hadde lyttet på kaptein Sergio Ramos oppfordring til tilskuerne om å legge politikken til side og støtte landslaget.

– Må skille politikk og sport



– Sport er ikke politikk og vi må klare å skille de to, sa Ramos før kampen og understreket at han har et «veldig godt forhold» til Piqué selv om de har ulike oppfatninger om ting.

Sett denne? Piqué: - Ikke noe gøy å få kastet fornærmelser etter seg

Det kan umulig ha vært moro for Piqué, selv om det var de som svarte med å applaudere hver gang han hadde ballen. Men det var til tider morsomt å se på spanjolene - i hvert fall de første 45 minuttene.

Som da Isco lekent spilte frem Rodrigo som kontant ekspederte ballen i mål på den andre berøringen etter 16 minutter. Åtte minutter senere ble Isco spilt fri og scoret fra hjørnet av femmeteren. Så var det Thiago Alcantaras tur. Han fikk gå opp alene på et innlegg og headet inn 3-0. Da var det spilt 27 minutter.

Ble byttet ut



Spanias landslagssjef Julen Lopetegui valgte å bytte ut Piqué etter 60 minutter. I stedet for å gå rett i garderoben tok 30-åringen plass på benken blant reservene. Det så ikke ut som han var så veldig preget av å ha vært utsatt for publikums vrede fra oppvarmingen og til han gikk av banen.

Før han ble byttet ut fikk katalaneren også gult kort, noe som gjør at han må stå over den siste VM-kvalifiseringskampen borte mot Israel.

Italia klarte bare 1-1 hjemme mot Makedonia i kveld, dermed er de fem poeng bak spanjolene og må ut i play off for å ta seg til Russland-VM.