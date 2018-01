Offisielt: Philippe Coutinho klar for Barcelona: – Høyst dramatisk for Liverpool

Overgangssagaen er omsider over, og Barcelona har fått sin mann. Philippe Coutinho (25) forlater Liverpool til fordel for katalanerne.

Det bekrefter Barcelona på sine nettsider, og Liverpool gjør det samme.

Bare den medisinske undersøkelsen og å bli enige om de personlige detaljene gjenstår før brassen kan tre på seg Barcelona-drakten. I en pressemelding sier Barcelona at han vil skrive under på en femårskontrakt, og at han får en utkjøpsklausul på 400 millioner euro - drøye 4 milliarder kroner.



Overgangssummen skal lyde på svimlende 142 millioner pund, som tilsvarer 1.65 milliarder kroner. Han blir dermed verdens tredje dyreste spiller, bak Neymar og Kylian Mbappé. Det blir i tillegg den dyreste overgangen en britisk klubb har vært involvert i.

Mundo Deportivo skriver at Coutinho betaler 150 millioner kroner fra egen lomme for å få til overgangen.

– Det er med stor motvilje at vi, som lag og klubb forbereder oss på å si farvel til en god venn, en strålende person og fantastisk spiller i Philippe Coutinho, sier Jürgen Klopp til Liverpools nettsider.



– Det er ingen hemmelighet at Philippe hadde ønsket denne overgangen siden juli da Barcelona først gjorde interessen sin kjent. Philippe insisterte til meg, eierne og lagkameratene på at dette var en overgang han var desperat for, sier Klopp videre.

Tyskeren mener at det ikke finnes noe mer Liverpool kunne gjort.

Så du? van Dijk avgjorde i Liverpool-debuten

– Høyst dramatisk



Mangeårig Premier League-kommentator Øyvind Alsaker, omtaler overgangen som «høyst dramatisk» for Liverpools del, og sier at salget er vanskelig å forstå.

– Det er en av de beste playmakerne både i ligaen og i Europa vi snakker om. Det er et salg som gjør at Liverpool blir grovt svekket, og det er et salg som vil ha store konsekvenser. Det vil nok påvirke blant andre Mohamed Salah, som har nytt godt av å ha Coutinho i laget.

VG Sportens kommentator: Liverpool trenger Coutinho – ikke penger

Han håper Klopp har en plan for veien videre.

MUNDO DEPORTIVO: Coutinho skal ha brukt egne penger for å finansiere Barca-overgangen. Foto: Faksimile, Mundo Deportivo

– Og den planen bør være god. Jeg regner med at det kommer inn en ny spiller, men hvis ikke er det på grensen til en skandale. Og hvis det kommer noen inn, vil det nesten uansett være en svekkelse av laget. Det er et ganske stort kreativt hull som oppstår med dette salget.

Coutinho-sagaen (i korte trekk):

I januar 2017 skrev brassen under på en femårskontrakt med Liverpool, og uttalte at han ønsket å bli en legende i klubben. Noen måneder senere sendte PSG sjokkbølger gjennom fotball-verden da de hentet Neymar fra Barcelona, og gjorde ham til verdens dyreste fotballspiller.

Da måtte katalanerne naturligvis ha inn en erstatter, og det ble tidlig klart at førstevalget spilte for Liverpool og het Coutinho. Liverpool har i lang tid vært klare på at det har vært uaktuelt å selge, til tross for at Coutinho skal ha både nektet å spille for klubben og levert en formell overgangsforespørsel.