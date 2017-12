Steinar Nilsen (45) ble tatt godt vare på av George Weah (51) da de spilte sammen i Milan. Nilsen skjønte allerede den gangen at lagkameraten var som skapt for politikken.

– George snakket allerede den gangen mye om Liberia og at han en gang skulle bidra for landet sitt. Han hadde en voldsom tilknytning og kjærlighet til Liberia som kanskje er vanskelig for nordmenn å forstå, sier Steinar Nilsen – om sin tidligere lagkamerat, som nylig ble valgt til president i Liberia.

Ble tatt vare på

Nilsen kom til Milan som 25-åring i 1997. Den største stjernen i klubben på den tiden var nettopp George Weah, da 30 år gammel og vinner av Ballon d'Or i 1995. Ofte er de største stjernene de mest rause også, noe Nilsen raskt oppdaget.

– Det var litt spesielt at den største stjernen i klubben tok initiativ til å bli kompis. Men det gjorde George Weah med meg. Han lagde alltid liv rundt seg, men var dønn profesjonell på alle måter. Alle likte George, og han ble høyt respektert for sin særegne personlighet.

– Hvor høyt på lista over karismatiske med- eller motspillere kommer han hos deg?

PRESIDENT: George Weah i Liberia. Foto: Thierry Gouegnon , Reuters

– Han er nok på 1. plass, svarer Nilsen - som fikk en sesong sammen med stjernen fra Liberia, i 1997/98. Nilsen fikk seks kamper og scoret et mål, på lag med George Weah i Milan. Men de to beholdt kontakten også etter at Nilsen dro til Napoli.

– Hvordan opplevde du George Weah som person?

– George er en ekstremt målbevisst herre som alltid (som regel) når sine mål. Han er veldig sosial og flink med mennesker. Og han er en sterk nettverksbygger. George Weah har et smittende vesen, er et naturlig midtpunkt, som «tar rommet». Han er en utrolig sterk personlighet. Og en usedvanlig fin fyr, som jeg heldigvis fikk bli kjent med.

– Er det naturlig at han gikk inn i politikken?

– At han gikk inn i politikken, det tror jeg er hans måte å gi tilbake til Liberia på. Dessuten har han alltid hatt Nelson Mandela som sitt store forbilde og idol, sier Nilsen.

– Hvor høyt på lista kommer Weah over spillere du har spilt med?

– Han er den beste. På treningene var han like god som midtstopper som han var som spiss.

– Når hadde dere sist kontakt?

– Det er dessverre mange år siden nå. Etter at han gikk inn i politikken, har vi ikke hatt kontakt. Det er som med alt annet: Med avstand og fravær i det sosiale, blir kontakten borte.

– Men jeg er veldig glad jeg ble kjent med en så flott person, sier tidligere Tromsø-trener Steinar Nilsen.