Mirakelet i Milano: Sverige klar for VM etter å ha holdt nullen i Italia

MILANO/OSLO (VG) (Italia–Sverige 0-0, sammenlagt 0-1) Italia har ikke gått glipp av et eneste fotball-VM siden 1958. Det satte Sverige en effektiv stopper for.

Premissene før den siste og avgjørende playoffkampen på San Siro var enkle: Det eneste Sverige måtte gjøre for å sikre seg en VM-billett, var å unngå å slippe inn mål.

Før kampen var Sveriges kaptein, Andreas Granqvist, fullstendig klar over at å holde nullen ville sende «Söta bror» til Russland, hvor Granqvist selv spiller fotball for Krasnodar. Før kampen understreket han at det viktigste var å demme opp for italienske målsjanser.

Og selv om det ikke var altfor mange som levnet svenskene store sjanser mot fotballstorheten Italia da playoff-trekningen var unnagjort, klarte de det med bravur. For selv om italienerne banket på døren store deler av kvelden, kom de seg aldri gjennom.

Dermed går fire ganger verdensmester Italia glipp av sitt første fotball-VM siden 1958, mens Sverige kan juble over å få bli med på neste sommers fotballfest i Russland.

– Det er vanskelig å beskrive dette. Det betyr alt. Å spille 96 landskamper for å ta seg til VM... Jeg klarer ikke å beskrive følelsen. Det er sykt, sier Sebastian Larsson etter at VM-billetten var i boks.

To smultringer + én scoring = VM

«Kvelden da svenskenes fotball-VM startet», med Sveriges 1-0-seier på hjemmebane, betydde enkelt og greit at Italia, – som historisk sett er kjent for sitt eminente forsvarsspill med blant annet «catenaccio»– måtte fremover for å score mål. Italienerne fant nettmaskene 21 ganger på ti kamper i kvalifiseringen, men hadde ikke det som skulle til for å bryte ned den gule og blå muren til Sverige, hverken på borte- eller hjemmebane.

Aller nærmest var Ciro Immobile, da han kom alene med Sveriges målvakt Robin Olsen, rundet ham og avsluttet, men Sveriges stopperkjempe og kaptein Andreas Granqvist reddet på strek.

Italienerne ropte høyt på straffe tidlig i kampen, men det ble for døve ører. Marco Parolo gikk i bakken etter en duell med Granqvist, og da de asurblå ikke fikk straffe, protesterte de så hardt at Giorgio Chiellini fikk gult kort.

Svenskene ropte også på straffe da ballen traff Matteo Darmians hånd fra kort hold, men heller ikke denne gangen ble det pekt på straffemerket.

Det var Italia som skapte sjansene, men de klarte aldri å finne nettmaskene. Både Andrea Belotti, Stephan El Shaarawy, og Marco Parolo hadde sine muligheter, men den svenske muren holdt stand.

En mager trøst for italienerne får være at den sterke San Siro-statistikken blir stående. Det italienske landslaget har nå spilt 43 kamper på stadionet i Milano uten tap.

Det gleder dem nok uansett svært lite i kveld.

FORTVILELSE: Alessandro Florenzi fortvilte etter å ha brent en mulighet. Det ble ikke bedre utover kvelden heller. Foto: Max Rossi , Reuters

«Mirakelet i Milano»



Samtidig jubles det i Sverige. Aftonbladet omtaler det som «Mirakelet i Milano», og konstaterer at Sverige er klare for VM i Russland etter en «jätterysare».

I Aftonbladets live-feed gikk reporter Marcus Leifby bananas da triumfen var et faktum.



– SVERIGE! JANNE (Andersson, landslagstrener, journ.anm.)! VAD I HELVETE HAR DU STÄLLT TILL MED KARLJÄVEL, utbrøt han, og beskrev at kaptein Granqvist gråt som et barn og som ingen annen svensk fotballspiller har grått på 20 år.

For som VGs kommentator Trond Johannessen skrev tidligere: Så veldig mye mer dramatisk blir det ikke i fotball.

PS! Sveits og Kroatia er de to første lagene som har tatt seg videre gjennom playoff. Nå har Sverige slått følge, og i morgen, tirsdag, har Åge Hareide og hans Danmark muligheten til å gjøre det samme.

