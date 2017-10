SAN MARINO (VG) Under den vakre solnedgangen finpusser San Marino-spillerne formen før hjemmekamp mot Norge. På dagtid er de nemlig på jobb.

– Vår verden er en helt annen enn de profesjonelle sin. Vi prioriterer jobben vår og familien, men dyrker lidenskapen på landslaget. Vi trener mer eller mindre hver eneste kveld bare for å sørge for at vi er klare når vi skal spille slike kamper, sier stopperkjempen Davide Simoncini (31) til VG.

Tvillingbroren hans, Aldo, er keeper på det samme landslaget. Begge har fulltidsjobber som regnskapsførere i hverdagen. Blant lagkameratene finnes bar-eiere, sykepleiere, bankmenn og studenter.

VANT TIL Å TAPE: San Marinos midtstopper Davide Simoncini har aldri opplevd å vinne med landslaget. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

For syv år siden ble San Marino-tvillingene historiske: I et 6-0-tap mot Sverige i 2010 ble de det første – og foreløpig siste – brødreparet som har scoret hvert sitt selvmål i en kamp.

Historiske bunnoteringer i fotballen er hverdagskost for den lille enklaven midt i Italia: Én seier, fire uavgjort og 140 tap, med en målforskjell på 23-634, er fasiten til San Marino siden den aller første offisielle kampen i 1990. Det gir en 204. plass på FIFA-rankingen, der det kun ligger syv lag bak dem.

– Et veldig tøft liv



Det bor drøye 33.000 mennesker i republikken, som for øvrig er verdens eldste. Landet er ikke større enn at VG kan gå så kort som til pressehotellets nabokafé og møte en barista som har nummeret til de fleste sanmarinske fotballspillere.

«Alle vet hvem alle er her. Og alle vet alt», sier baristaen om det bratte landet som knapt er større enn Trondheim. Hans telefon leder oss til en av lokalmiljøets største fotballhelter: Damiano Vannucci (40), mannen med nest flest landskamper for San Marino.

– Det er et veldig tøft liv, for du må trene på kvelden etter å ha vært på jobb i seks, åtte eller kanskje ti timer. For du må jobbe for å overleve. Du drar på banen og er så sliten, men du er nødt til å trene. Det er veldig vanskelig. Men hvis man elsker dette spillet, så ofrer man seg, sier treningsstudio-eieren som la opp på landslaget i 2012.

Han spilte da San Marino vant sin første og hittil eneste offisielle landskamp. Vannucci og lagkameratene slo Liechtenstein 1-0 på hjemmebane den 28. april 2004.

– Det var et vidunderlig øyeblikk. Jeg er så glad for at jeg fikk oppleve å vinne én gang i livet mitt, sier Vannucci om seieren som ble feiret med «flott middag og mye drikke».

Ler av Norge-spørsmål

Forrige gang San Marino møtte Norge, på Ullevaal Stadion for et år siden, scoret de sitt første bortemål på 15 år. Målscoreren var Mattia Stefanelli, men han er nå skadet og dermed ikke på banen i returoppgjøret torsdag kveld.

Det er en utfordring for San Marino. Ikke nødvendigvis fordi spissen er så innmari god, men fordi de ikke har særlig mange spilleberettigede menn å velge mellom i landet.

– Hvert eneste forfall er et stort problem for oss, for vi har en veldig liten tropp, erkjenner landslagstrener Pierangelo Manzaroli.

Han svarer «ha ha ha» på spørsmål om San Marino kan slå Norge. Som trener for et lag som har sluppet inn 38 mål på åtte kamper i VM-kvalifiseringen, er han nødt til å se på andre ting enn sluttresultatet for å vurdere lagets fremgang.

– Et stort resultat for oss er når vi klarer å spille jevne kamper. Alle ser kun at vi taper med mange mål, men vi ser på statistikken. Vi blir glad når vi ser at vi har litt mer ballbesittelse eller litt flere vellykkede pasninger i løpet av en kamp, sier Manzaroli.

Han er klar for det som etter all sannsynlighet blir landets 141. tap i historien. Noe annet vil være en gedigen sensasjon.